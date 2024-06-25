Слишком высокая цена: Ющук объяснил, почему остановилось наступление ВС РФ под Харьковом - 25.06.2024 Украина.ру
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Слишком высокая цена: Ющук объяснил, почему остановилось наступление ВС РФ под Харьковом
Слишком высокая цена: Ющук объяснил, почему остановилось наступление ВС РФ под Харьковом - 25.06.2024 Украина.ру
Слишком высокая цена: Ющук объяснил, почему остановилось наступление ВС РФ под Харьковом
Дальнейшие попытки прорыва в Харьковской области могут стоить больших потерь для российской армии, поэтому пока наступление на этом направлении такое, какое оно есть. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог Евгений Ющук
2024-06-25T04:15
2024-06-25T04:15
новости
сво
харьковская область
евгений ющук
россия
вооруженные силы украины
украина
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Эксперт напомнил слова президента Владимира Путина о том, что задача ВС РФ в Харьковской области - сделать буферную зону, очистив от ВСУ достаточно большое пространство, чтобы до Белгорода добивало только уж очень дальнобойное оружие. Армия России сейчас никуда кардинально не двигается. С точки зрения крупных успехов она скорее стоит на месте, резюмировал собеседник издания.Каковым будет дальнейший ход российской военной спецоперации - в материале издания Украина.ру Евгений Ющук: Путин, предлагая Западу переговоры по Украине, мог намекнуть под ковром кое о чем.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, сво, харьковская область, евгений ющук, россия, вооруженные силы украины, украина
Новости, СВО, Харьковская область, Евгений Ющук, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина

Слишком высокая цена: Ющук объяснил, почему остановилось наступление ВС РФ под Харьковом

04:15 25.06.2024
 
© из личного архиваЕвгений Ющук
Евгений Ющук
© из личного архива
Читать в
Дальнейшие попытки прорыва в Харьковской области могут стоить больших потерь для российской армии, поэтому пока наступление на этом направлении такое, какое оно есть. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог Евгений Ющук
Эксперт напомнил слова президента Владимира Путина о том, что задача ВС РФ в Харьковской области - сделать буферную зону, очистив от ВСУ достаточно большое пространство, чтобы до Белгорода добивало только уж очень дальнобойное оружие.
"Это не получается из-за большого сопротивления украинских войск, а не потому, что мы не хотим брать Харьков. Мы прикинули, чего нам будет стоить дальнейшие попытки прорваться, и решили, что эта цена будет неоправданно высокой", - заявил Ющук.
Армия России сейчас никуда кардинально не двигается. С точки зрения крупных успехов она скорее стоит на месте, резюмировал собеседник издания.
Каковым будет дальнейший ход российской военной спецоперации - в материале издания Украина.ру Евгений Ющук: Путин, предлагая Западу переговоры по Украине, мог намекнуть под ковром кое о чем.
 
НовостиСВОХарьковская областьЕвгений ЮщукРоссияВооруженные силы УкраиныУкраина
 
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