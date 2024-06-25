https://ukraina.ru/20240625/1055816251.html
Слишком высокая цена: Ющук объяснил, почему остановилось наступление ВС РФ под Харьковом
Слишком высокая цена: Ющук объяснил, почему остановилось наступление ВС РФ под Харьковом - 25.06.2024 Украина.ру
Слишком высокая цена: Ющук объяснил, почему остановилось наступление ВС РФ под Харьковом
Дальнейшие попытки прорыва в Харьковской области могут стоить больших потерь для российской армии, поэтому пока наступление на этом направлении такое, какое оно есть. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог Евгений Ющук
2024-06-25T04:15
2024-06-25T04:15
2024-06-25T04:15
новости
сво
харьковская область
евгений ющук
россия
вооруженные силы украины
украина
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Эксперт напомнил слова президента Владимира Путина о том, что задача ВС РФ в Харьковской области - сделать буферную зону, очистив от ВСУ достаточно большое пространство, чтобы до Белгорода добивало только уж очень дальнобойное оружие. Армия России сейчас никуда кардинально не двигается. С точки зрения крупных успехов она скорее стоит на месте, резюмировал собеседник издания.Каковым будет дальнейший ход российской военной спецоперации - в материале издания Украина.ру Евгений Ющук: Путин, предлагая Западу переговоры по Украине, мог намекнуть под ковром кое о чем.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сво, харьковская область, евгений ющук, россия, вооруженные силы украины, украина
Новости, СВО, Харьковская область, Евгений Ющук, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина
Слишком высокая цена: Ющук объяснил, почему остановилось наступление ВС РФ под Харьковом
Дальнейшие попытки прорыва в Харьковской области могут стоить больших потерь для российской армии, поэтому пока наступление на этом направлении такое, какое оно есть. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог Евгений Ющук
Эксперт напомнил слова президента Владимира Путина о том, что задача ВС РФ в Харьковской области - сделать буферную зону, очистив от ВСУ достаточно большое пространство, чтобы до Белгорода добивало только уж очень дальнобойное оружие.
"Это не получается из-за большого сопротивления украинских войск, а не потому, что мы не хотим брать Харьков. Мы прикинули, чего нам будет стоить дальнейшие попытки прорваться, и решили, что эта цена будет неоправданно высокой", - заявил Ющук.
Армия России сейчас никуда кардинально не двигается. С точки зрения крупных успехов она скорее стоит на месте, резюмировал собеседник издания.
Каковым будет дальнейший ход российской военной спецоперации - в материале издания Украина.ру Евгений Ющук: Путин, предлагая Западу переговоры по Украине, мог намекнуть под ковром кое о чем
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