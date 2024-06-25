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Слишком высокая цена: Ющук объяснил, почему остановилось наступление ВС РФ под Харьковом

Слишком высокая цена: Ющук объяснил, почему остановилось наступление ВС РФ под Харьковом - 25.06.2024 Украина.ру

Слишком высокая цена: Ющук объяснил, почему остановилось наступление ВС РФ под Харьковом

Дальнейшие попытки прорыва в Харьковской области могут стоить больших потерь для российской армии, поэтому пока наступление на этом направлении такое, какое оно есть. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог Евгений Ющук

2024-06-25T04:15

2024-06-25T04:15

2024-06-25T04:15

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евгений ющук

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украина

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Эксперт напомнил слова президента Владимира Путина о том, что задача ВС РФ в Харьковской области - сделать буферную зону, очистив от ВСУ достаточно большое пространство, чтобы до Белгорода добивало только уж очень дальнобойное оружие. Армия России сейчас никуда кардинально не двигается. С точки зрения крупных успехов она скорее стоит на месте, резюмировал собеседник издания.Каковым будет дальнейший ход российской военной спецоперации - в материале издания Украина.ру Евгений Ющук: Путин, предлагая Западу переговоры по Украине, мог намекнуть под ковром кое о чем.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, сво, харьковская область, евгений ющук, россия, вооруженные силы украины, украина