Украинские глухие пытаются отказаться от русского языка в жестовом общении - 25.11.2023 Украина.ру
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Украинские глухие пытаются отказаться от русского языка в жестовом общении
Украинские глухие пытаются отказаться от русского языка в жестовом общении - 25.11.2023 Украина.ру
Украинские глухие пытаются отказаться от русского языка в жестовом общении
На Украине пытаются отказаться от русского языка в жестовом общении. Об этом заявила глава Украинского общества глухих Татьяна Кривко, передает Kyiv Independent
2023-11-25T12:48
2023-11-25T12:48
русский язык
новости
украина
глухота
общение
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"Сегодня общество глухих на Украине не хочет иметь ничего общего с русским языком. Как следствие, многие избегают (жестов на русском – ред.) полностью или частично", - сказала Кривко.По информации издания, организация насчитывает около 38 тысяч человек.После госпереворота на Украине власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией и русским языком. В 2019 году Верховная Рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. После начала спецоперации РФ ситуация с ущемлением прав русскоязычных граждан на Украине ухудшилась. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно в отношении русских людей.
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русский язык, новости, украина, глухота, общение
Русский язык, Новости, Украина, глухота, общение

Украинские глухие пытаются отказаться от русского языка в жестовом общении

12:48 25.11.2023
 
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
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На Украине пытаются отказаться от русского языка в жестовом общении. Об этом заявила глава Украинского общества глухих Татьяна Кривко, передает Kyiv Independent
"Сегодня общество глухих на Украине не хочет иметь ничего общего с русским языком. Как следствие, многие избегают (жестов на русском – ред.) полностью или частично", - сказала Кривко.
По информации издания, организация насчитывает около 38 тысяч человек.
После госпереворота на Украине власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией и русским языком. В 2019 году Верховная Рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни.
После начала спецоперации РФ ситуация с ущемлением прав русскоязычных граждан на Украине ухудшилась. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно в отношении русских людей.
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