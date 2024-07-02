Не надо питать иллюзий: эксперт раскрыл, почему Сербия помогает тем, кто раньше ее уничтожал - 02.07.2024 Украина.ру
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Не надо питать иллюзий: эксперт раскрыл, почему Сербия помогает тем, кто раньше ее уничтожал
Не надо питать иллюзий: эксперт раскрыл, почему Сербия помогает тем, кто раньше ее уничтожал - 02.07.2024 Украина.ру
Не надо питать иллюзий: эксперт раскрыл, почему Сербия помогает тем, кто раньше ее уничтожал
Якобы союзная Сербия поставляла на Украину снаряды на сумму в 800 миллионов долларов, это серьезная сумма. Не надо питать иллюзий, что при таком двуличном президенте Белград будет занимать нейтралитет. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
2024-07-02T04:00
2024-07-02T04:00
новости
украина
сербия
россия
владимир евсеев
артиллерия
северная корея
южная корея
поставки
александр вучич
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По поводу ситуации с увеличившимся у ВСУ числом артиллерийских снарядов, то этот всплеск стал возможным за счет того, что Южная Корея поставила снаряды на Ближний Восток, которые США смогли заменить и отправить на Украину уже свои снаряды, рассказал эксперт.Киеву дали примерно 150 тысяч боеприпасов 155-мм калибра. Но такое решение Сеула было непродуманным. Наверное, именно с этим было связано заключение стратегического договора между Россией и КНДР, добавил он.Не надо питать иллюзий, что при таком двуличном президенте Белград будет занимать нейтралитет. Его страна подверглась варварским бомбардировкам со стороны НАТО, но сейчас он помогает тем, кто ее уничтожал, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Евсеева Россия отразит контрнаступ ВСУ, а потом накроет американцев в Одессе и возьмет Херсон читайте на сайте Украина.руО том, может ли измениться ситуация в мировом спорте и как проходит Евро-2024 - в интервью Руслана Мармазова: Пока "Зенит" не раскошелится на танки для СВО, Россия не вернёт весь мир в 1952 год
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украина
сербия
россия
северная корея
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новости, украина, сербия, россия, владимир евсеев, артиллерия, северная корея, южная корея, поставки, александр вучич
Новости, Украина, Сербия, Россия, Владимир Евсеев, артиллерия, Северная Корея, Южная Корея, поставки, Александр Вучич

Не надо питать иллюзий: эксперт раскрыл, почему Сербия помогает тем, кто раньше ее уничтожал

04:00 02.07.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкУчения Rapid Trident - 2020 на Украине
Учения Rapid Trident - 2020 на Украине - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Якобы союзная Сербия поставляла на Украину снаряды на сумму в 800 миллионов долларов, это серьезная сумма. Не надо питать иллюзий, что при таком двуличном президенте Белград будет занимать нейтралитет. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
По поводу ситуации с увеличившимся у ВСУ числом артиллерийских снарядов, то этот всплеск стал возможным за счет того, что Южная Корея поставила снаряды на Ближний Восток, которые США смогли заменить и отправить на Украину уже свои снаряды, рассказал эксперт.
Киеву дали примерно 150 тысяч боеприпасов 155-мм калибра. Но такое решение Сеула было непродуманным. Наверное, именно с этим было связано заключение стратегического договора между Россией и КНДР, добавил он.

"Более того, наш якобы союзник Сербия тоже поставляла на Украину снаряды на сумму в 800 миллионов долларов. Это серьезная сумма. [Президент Сербии Александр] Вучич ездил во Францию и договаривался о покупке истребителей "Мираж", - подчеркнул Евсеев.

Не надо питать иллюзий, что при таком двуличном президенте Белград будет занимать нейтралитет. Его страна подверглась варварским бомбардировкам со стороны НАТО, но сейчас он помогает тем, кто ее уничтожал, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Владимира Евсеева Россия отразит контрнаступ ВСУ, а потом накроет американцев в Одессе и возьмет Херсон читайте на сайте Украина.ру
О том, может ли измениться ситуация в мировом спорте и как проходит Евро-2024 - в интервью Руслана Мармазова: Пока "Зенит" не раскошелится на танки для СВО, Россия не вернёт весь мир в 1952 год
Богдан Безпалько интервью - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
Вчера, 14:35
Богдан Безпалько: ВСУ хотят втянуть Россию в бои за Мозырь, чтобы решить малую или большую задачу Если Украина попытается осуществить вторжение на территорию Белоруссии, то завяжутся тяжелые приграничные бои. Да, белорусская армия не имеет опыта участия в вооруженных конфликтах. Но это 200 тысяч человек, уровень боеготовности которых постоянно повышается
 
НовостиУкраинаСербияРоссияВладимир ЕвсеевартиллерияСеверная КореяЮжная КореяпоставкиАлександр Вучич
 
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