https://ukraina.ru/20240702/1055987300.html

Не надо питать иллюзий: эксперт раскрыл, почему Сербия помогает тем, кто раньше ее уничтожал

Не надо питать иллюзий: эксперт раскрыл, почему Сербия помогает тем, кто раньше ее уничтожал - 02.07.2024 Украина.ру

Не надо питать иллюзий: эксперт раскрыл, почему Сербия помогает тем, кто раньше ее уничтожал

Якобы союзная Сербия поставляла на Украину снаряды на сумму в 800 миллионов долларов, это серьезная сумма. Не надо питать иллюзий, что при таком двуличном президенте Белград будет занимать нейтралитет. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

2024-07-02T04:00

2024-07-02T04:00

2024-07-02T04:00

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александр вучич

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По поводу ситуации с увеличившимся у ВСУ числом артиллерийских снарядов, то этот всплеск стал возможным за счет того, что Южная Корея поставила снаряды на Ближний Восток, которые США смогли заменить и отправить на Украину уже свои снаряды, рассказал эксперт.Киеву дали примерно 150 тысяч боеприпасов 155-мм калибра. Но такое решение Сеула было непродуманным. Наверное, именно с этим было связано заключение стратегического договора между Россией и КНДР, добавил он.Не надо питать иллюзий, что при таком двуличном президенте Белград будет занимать нейтралитет. Его страна подверглась варварским бомбардировкам со стороны НАТО, но сейчас он помогает тем, кто ее уничтожал, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Евсеева Россия отразит контрнаступ ВСУ, а потом накроет американцев в Одессе и возьмет Херсон читайте на сайте Украина.руО том, может ли измениться ситуация в мировом спорте и как проходит Евро-2024 - в интервью Руслана Мармазова: Пока "Зенит" не раскошелится на танки для СВО, Россия не вернёт весь мир в 1952 год

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новости, украина, сербия, россия, владимир евсеев, артиллерия, северная корея, южная корея, поставки, александр вучич