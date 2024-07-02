Не надо питать иллюзий: эксперт раскрыл, почему Сербия помогает тем, кто раньше ее уничтожал
Якобы союзная Сербия поставляла на Украину снаряды на сумму в 800 миллионов долларов, это серьезная сумма. Не надо питать иллюзий, что при таком двуличном президенте Белград будет занимать нейтралитет. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
По поводу ситуации с увеличившимся у ВСУ числом артиллерийских снарядов, то этот всплеск стал возможным за счет того, что Южная Корея поставила снаряды на Ближний Восток, которые США смогли заменить и отправить на Украину уже свои снаряды, рассказал эксперт.
Киеву дали примерно 150 тысяч боеприпасов 155-мм калибра. Но такое решение Сеула было непродуманным. Наверное, именно с этим было связано заключение стратегического договора между Россией и КНДР, добавил он.
"Более того, наш якобы союзник Сербия тоже поставляла на Украину снаряды на сумму в 800 миллионов долларов. Это серьезная сумма. [Президент Сербии Александр] Вучич ездил во Францию и договаривался о покупке истребителей "Мираж", - подчеркнул Евсеев.
Не надо питать иллюзий, что при таком двуличном президенте Белград будет занимать нейтралитет. Его страна подверглась варварским бомбардировкам со стороны НАТО, но сейчас он помогает тем, кто ее уничтожал, заключил собеседник издания.
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