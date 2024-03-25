Всемогущий чугуний. Эксперт о том, как ВС РФ громят натовские "Патриоты", чтобы закидать авиабомбами ВСУ
© Фото : Минобороны России / TelegramФАБ-3000
© Фото : Минобороны России / Telegram
Чтобы вести огонь по противнику с высокой интенсивностью нужно, чтобы небо перед позициями российских подразделений было чистым. Для этого ВС РФ нужно выбивать вражеские ЗРК и улучшать взаимодействие в войсках. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель и военный волонтер Алексей Живов
Можно отметить, что именно на Донецком направлении очень качественно работает воздушная разведка и высокоточное оружие ВС РФ. За последние несколько недель ВС РФ устроили противнику "геноцид" ПВО, рассказал обозреватель.
Российские военные уничтожили РЛС, пусковые установки, заряжающие машины от "Пэтриотов" и С-300. Это выделяется на общем фоне СВО. Очевидно, что там хорошо выстроено взаимодействие между войсками, отметил эксперт.
"Похоже, в Минобороны [Российской Федерации] поняли, что основа успешного наступления – это гигантское количество чугуния (авиабомбы с УКПК, ФАБы. - Ред.), который надо выкидывать на позиции противника, сбивая его оборонительные порядки и не позволяя ему поднимать голову", - отметил Живов.
Украинские спикеры утверждают, что с начала 2024 года ВС РФ сбросили на противника 3,5 тысячи авиабомб, добавил он. Но чтобы вести огонь по противнику с высокой интенсивностью, нужно, чтобы небо перед позициями было чистым. Для этого бойцам нужно выбивать вражеские ЗРК, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Живов: У многих в России есть ощущение, что это происходит во сне, но война в 600 км от Москвы читайте на сайте Украина.ру.