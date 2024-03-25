Всемогущий чугуний. Эксперт о том, как ВС РФ громят натовские "Патриоты", чтобы закидать авиабомбами ВСУ - 25.03.2024 Украина.ру
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Всемогущий чугуний. Эксперт о том, как ВС РФ громят натовские "Патриоты", чтобы закидать авиабомбами ВСУ
Всемогущий чугуний. Эксперт о том, как ВС РФ громят натовские "Патриоты", чтобы закидать авиабомбами ВСУ - 25.03.2024 Украина.ру
Всемогущий чугуний. Эксперт о том, как ВС РФ громят натовские "Патриоты", чтобы закидать авиабомбами ВСУ
Чтобы вести огонь по противнику с высокой интенсивностью нужно, чтобы небо перед позициями российских подразделений было чистым. Для этого ВС РФ нужно выбивать вражеские ЗРК и улучшать взаимодействие в войсках. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель и военный волонтер Алексей Живов
2024-03-25T03:30
2024-03-25T03:30
новости
россия
москва
алексей живов
зрк patriot
авиабомбы
сво
донецкое направление
авдеевка
всу
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Можно отметить, что именно на Донецком направлении очень качественно работает воздушная разведка и высокоточное оружие ВС РФ. За последние несколько недель ВС РФ устроили противнику "геноцид" ПВО, рассказал обозреватель.Российские военные уничтожили РЛС, пусковые установки, заряжающие машины от "Пэтриотов" и С-300. Это выделяется на общем фоне СВО. Очевидно, что там хорошо выстроено взаимодействие между войсками, отметил эксперт.Украинские спикеры утверждают, что с начала 2024 года ВС РФ сбросили на противника 3,5 тысячи авиабомб, добавил он. Но чтобы вести огонь по противнику с высокой интенсивностью, нужно, чтобы небо перед позициями было чистым. Для этого бойцам нужно выбивать вражеские ЗРК, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Живов: У многих в России есть ощущение, что это происходит во сне, но война в 600 км от Москвы читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240322/1054038292.html
россия
москва
донецкое направление
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новости, россия, москва, алексей живов, зрк patriot, авиабомбы, сво, донецкое направление, авдеевка, всу
Новости, Россия, Москва, Алексей Живов, ЗРК Patriot, авиабомбы, СВО, Донецкое направление, Авдеевка, ВСУ

Всемогущий чугуний. Эксперт о том, как ВС РФ громят натовские "Патриоты", чтобы закидать авиабомбами ВСУ

03:30 25.03.2024
 
© Фото : Минобороны России / TelegramФАБ-3000
ФАБ-3000 - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© Фото : Минобороны России / Telegram
Читать в
Чтобы вести огонь по противнику с высокой интенсивностью нужно, чтобы небо перед позициями российских подразделений было чистым. Для этого ВС РФ нужно выбивать вражеские ЗРК и улучшать взаимодействие в войсках. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель и военный волонтер Алексей Живов
Можно отметить, что именно на Донецком направлении очень качественно работает воздушная разведка и высокоточное оружие ВС РФ. За последние несколько недель ВС РФ устроили противнику "геноцид" ПВО, рассказал обозреватель.
Российские военные уничтожили РЛС, пусковые установки, заряжающие машины от "Пэтриотов" и С-300. Это выделяется на общем фоне СВО. Очевидно, что там хорошо выстроено взаимодействие между войсками, отметил эксперт.

"Похоже, в Минобороны [Российской Федерации] поняли, что основа успешного наступления – это гигантское количество чугуния (авиабомбы с УКПК, ФАБы. - Ред.), который надо выкидывать на позиции противника, сбивая его оборонительные порядки и не позволяя ему поднимать голову", - отметил Живов.

Украинские спикеры утверждают, что с начала 2024 года ВС РФ сбросили на противника 3,5 тысячи авиабомб, добавил он. Но чтобы вести огонь по противнику с высокой интенсивностью, нужно, чтобы небо перед позициями было чистым. Для этого бойцам нужно выбивать вражеские ЗРК, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Живов: У многих в России есть ощущение, что это происходит во сне, но война в 600 км от Москвы читайте на сайте Украина.ру.
Клинцевич Франц интервью - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
22 марта, 14:00
Франц Клинцевич: Даже если НАТО ударит по России, ЧВК "Украина" продержится только годФранция готовит военных для отправки на Украину, сообщил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин. На первом этапе контингент составит порядка 2000 военнослужащих
 
НовостиРоссияМоскваАлексей ЖивовЗРК PatriotавиабомбыСВОДонецкое направлениеАвдеевкаВСУ
 
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