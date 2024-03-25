https://ukraina.ru/20240325/1054044702.html

Всемогущий чугуний. Эксперт о том, как ВС РФ громят натовские "Патриоты", чтобы закидать авиабомбами ВСУ

Всемогущий чугуний. Эксперт о том, как ВС РФ громят натовские "Патриоты", чтобы закидать авиабомбами ВСУ - 25.03.2024 Украина.ру

Всемогущий чугуний. Эксперт о том, как ВС РФ громят натовские "Патриоты", чтобы закидать авиабомбами ВСУ

Чтобы вести огонь по противнику с высокой интенсивностью нужно, чтобы небо перед позициями российских подразделений было чистым. Для этого ВС РФ нужно выбивать вражеские ЗРК и улучшать взаимодействие в войсках. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель и военный волонтер Алексей Живов

2024-03-25T03:30

2024-03-25T03:30

2024-03-25T03:30

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авиабомбы

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донецкое направление

авдеевка

всу

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Можно отметить, что именно на Донецком направлении очень качественно работает воздушная разведка и высокоточное оружие ВС РФ. За последние несколько недель ВС РФ устроили противнику "геноцид" ПВО, рассказал обозреватель.Российские военные уничтожили РЛС, пусковые установки, заряжающие машины от "Пэтриотов" и С-300. Это выделяется на общем фоне СВО. Очевидно, что там хорошо выстроено взаимодействие между войсками, отметил эксперт.Украинские спикеры утверждают, что с начала 2024 года ВС РФ сбросили на противника 3,5 тысячи авиабомб, добавил он. Но чтобы вести огонь по противнику с высокой интенсивностью, нужно, чтобы небо перед позициями было чистым. Для этого бойцам нужно выбивать вражеские ЗРК, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Живов: У многих в России есть ощущение, что это происходит во сне, но война в 600 км от Москвы читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240322/1054038292.html

россия

москва

донецкое направление

авдеевка

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новости, россия, москва, алексей живов, зрк patriot, авиабомбы, сво, донецкое направление, авдеевка, всу