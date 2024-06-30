https://ukraina.ru/20240630/1055956746.html

"Правила" НАТО и киевский режим

"Правила" НАТО и киевский режим - 30.06.2024 Украина.ру

"Правила" НАТО и киевский режим

Обозреватель Newsweek Дэниел Дкепетрис утверждает, что НАТО “не хочет, чтобы Украина вступила в его ряды”. Логика этого утверждения опирается на естественное нежелание стран-членов НАТО (не считая прибалтийких самоубийц) воевать с Россией.

2024-06-30T10:31

2024-06-30T10:31

2024-06-30T10:38

украина

россия

запад

владимир зеленский

ростислав ищенко

нато

ес

newsweek

мнения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/1e/1046719232_0:157:3072:1885_1920x0_80_0_0_bc8269913de17a087101dcfed362d68a.jpg.webp

Из этого очевидного факта Депетрис извлекает вывод, согласно которому Украина “будет продолжать ждать, вероятно, вечно, независио от того, какие сладкие слова западные лидеры шепчут на ухо Зеленскому”.Это утверждение не является в корне неверным. Более того, оно абсолютно точно отражает западную политику образца 1992-2023 года. Да и сегодня такой вариант развития событий более чем вероятен. Но это не абсолютная данность, как было раньше.С конца 2023 года, после провала украинского “стратегического натупления”, Запад стал искать варианты выхода из военного кризиса, без признания собственного поражения. Среди прочих родился вариант раздела/ликвидации Украины.Основные варианты предполагают, что украинское государство либо вовсе исчезает с политичкеской карты мира, а его территории отходят частично России, частично восточноевропейским союзникам США, либо теряет часть территории в пользу России, но выживает (хоть маленький кусочек “суверенной державы”, но остаётся).При реализации первого варианта, часть терриорий счовременнной Украины оказываются в НАТО в составе уже принятых в альянс восточноевропейских стран. Этот вариант не идеален, поскольку НАТО получит новые стратегически важные позиции на российских границах, но в целом для России временно терпимый.Терпим он потому, что главная антроссийская ударная сила Запада исчезает. Во втором варианте урезанная Украина продолжает существовать и Запад даже обещает принять её в НАТО. При этом шанс, что данное обещание будет выполнено, если уцелеет хоть какая-то суверенная территория с названием Украина, достаточно велик.Современная Украина играет ту же роль, что и Польша XV-XVII веков. Это таран Запада против России. Только этнически близкая России, почти идентичная, Польша была всё же иноконфессиональной. Причём в период наиболее острой русско-польской конфронтации католики (поляки) и православные (русские) ментально отличались друг от друга сильнее, чем в ту же эпоху отличались негры от белых.С учётом того, что, что европейские колонизаторы в XV-XVII веке не считали негров людьми, уровень русско-польской конфронтации был запредельным, а по сути своей (разделённый цивилизационным выбором народ) он напоминал сегодняшнее положение дел на украинском направлении.Индейцев считали людьми только католики, поскольку Папа римский, стремясь к количественному увеличению паствы, издал специальную буллу, запрещавшуюю обращать индейцев в рабство и обязывающуюю власти колоний обращать их в католицизм. Именно поэтому в испанских и французских колониях родилась по сути новая нация – креолы (метисы белых и индейцев), а в британских, которые с папой враждовали, индейцы были под корень уничтожены. Впрочем, при всех различиях католического и протестантского колониализма без рабов его экономика обходиться не могла. Ну а так как в католических колониях индейцев обращать в рабство запрещалось, а в протестантских их, не мудрствуя лукаво, просто вырезали, в качестве рабов и в Северную и в Латинскую Америку завозили негров.Современный Запад видит в России не негров, которые могут жить, пока работают, а индейцев, в протестантской интерпретации – не люди и право на жизнь не имеют, поскольку занимают земли, предназначенные для "настоящих людей" - европейцев. К украинцам они относятся точно так же.Чтобы понять политику Запада на российско-украинском направлении, надо обратиться к политике англо-саксов в их североамериканских колониях.Повторю и подчеркну, индейцев они людьми не считали. Помните Индейца Джо в "Приключениях Томаса Сойера" Марка Твена. Он был давже не чистокровным индейцем, а метисом, но всё равно парией – недочеловеком в глазах окружающих. Его нанимали на работу, от которой нормальный человек откажется (вроде раскапывания могил). Показаний двух несовершеннолетних хулиганов (один – сирота, живущий у тёти, а другой – нищенствующий бомж, принципиально ведущий асоциальный образ жизни) достаточно, чтобы все поверили, что он убийца. Его не ищут, после того, как он пропал и никто не переживает посоле того, как находят его труп. Никто не интересуется причинами его смерти, никто не проводит расследование.Точно также горожане отнеслись бы к животному (даже любимому и домашнему), не говоря уже о бесхозном. Укусил кого-то – а что с него возьмёшь – зверь, не человек. Помер, да ладно – одной проблемой меньше, какая разница, от чего помер.Несмотря на то, что с точки зрения среднестатистического англосакса-колониста, индейцы были не люди (или не совсем люди) их услугами активно пользовались, особенно в войнах. Индейцев привлекали, как для войн колонистов против других индейских племён, так и при междоусобных (англо-французских и англо-испанских) разборках.Причём не было никакой разницы между католиками, считавшими индейцев людьми и протестантами, их таковыми не считавшими, или исходившими из того, что если индейцы и люди, то всё равно неполноценные и поэтому защита закона на них не распространяется. Индейцев нанимали на войну. Более того, с отдельными племенами даже заключали договоры.Отличие этих договоров от тех, которые заключались белыми друг с другом заключалось в том, что договоры европейцев с европейцами, в европейском понимании должны были выполнять обе стороны. Договоры же белых с индейцами (в англосаксонском понимании) обязывали только индейцев. Белые же должны были их выполнять только если им это было выгодно. Если договор, или отдельные его статьи, изначально были, или в процессе становились невыгодны англосаксонской стороне, то такие договорённости не надо было даже расторгать или иным способом аннулировать – в англосаксонской правовой системе они были изначально ничтожны.Если исходить из этой многовековой традиции отношений англосаксов с "недочеловеками" и экстраполировать её на современную Украину, то легко будет понять, что отказ в её приёме в НАТО и ЕС не был принципиальной позицией Запада (в 90-е и нулевые Украина была экономически и военно-политически значительно мощнее чем принятые в НАТО и ЕС Румыния, Словакия, Болгария), а являлся ограничением геополитическим.Во-первых, Запад тогда ещё рассчитывал, что Россию можно будет уговорить стать таким же вассалом США и ЕС как Украина, только покрупнее. Потому он старался не пугать и не раздражать Кремль раньше времени.Во-вторых, Украина была слишком крупной и слишком населённой страной (значительно больше и влиятельнее той же Прибалтики или Болгарии, при том, что у ЕС, к средине нулевых, уже были проблемы с куда менее населённой и экономически сильной Польшей), а её промышленность и сельское хозяйство были естественным конкурентом аналогичных отраслей многих европейских держав. Поэтому её предпочитали держать на расстоянии.Гипотетическая Украина после СВО будет и в демографическом, и в экономическом плане, чем-то вроде Латвии, только ещё слабее. При этом для США все их договоры (с любыми странами) действуют так же, как действовали их договоры с индейцами – пока выгодно. Они уже неоднократно заявляли, что не собираются гореть в ядерном пламени не только ради Восточной Европы, но и ради Западной. Тем более они не планирую это делать ради Украины.Именно поэтому, чем слабее Украина, чем меньше от неё толку, тем больше у неё шансов попасть в НАТО и ЕС. В качестве "президента в изгнании" Зеленского (с виртуальной страной) вообще могут на ура принять.Так что логика "Украине очень плохо, поэтому в НАТО её не примут" действует с точностью до наоборот: чем хуже Украине, тем больше у неё (вернее у её остатков) шансов попасть в НАТО. Только от этого ей будет ещё хуже. Договоры с индейцами заключают не для того, чтобы защищать индейцев, а чтобы унтерменши (любых наций и народностей) умирали в интересах англосаксонских юберменшей.О том, как Великобритания и США много десятилетий ведут скрытую войну с Россией - в интервью "Генерал-лейтенант СВР РФ в отставке Леонид Решетников о том, чего наша разведка не знала про Украину"

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

украина

россия

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_03e0e006e36ab9622ca9cc2eea8a5b07.jpg.webp

Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_03e0e006e36ab9622ca9cc2eea8a5b07.jpg.webp

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_03e0e006e36ab9622ca9cc2eea8a5b07.jpg.webp

украина, россия, запад, владимир зеленский, ростислав ищенко, нато, ес, newsweek, мнения