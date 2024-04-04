https://ukraina.ru/20240404/1054314507.html

В МВФ не работают над реструктуризацией украинского долга

В МВФ не работают над реструктуризацией украинского долга - 04.04.2024 Украина.ру

В МВФ не работают над реструктуризацией украинского долга

Планов по возможной реструктуризации долга Украины перед Международным валютным фондом (МВФ) нет, заявил журналистам 4 апреля директор по коммуникациям организации Джули Козак

2024-04-04T18:55

2024-04-04T18:55

2024-04-04T18:55

новости

украина

тарас козак

киев

мвф

транш

финансирование

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/11/1045393259_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_3146a883e7f7d7fd1aa1c378b3025920.jpg

Козак уточнила, что МВФ регулярно проводит анализ долговой нагрузки Киева в рамках существующей программы финансирования и сегодня считает её стабильной при условии продолжения программы фискальной консолидации и сохранения внешнего финансирования. Напомним, в прошлом месяце Киев получил от МВФ очередной транш объёмом 800 миллионов долларов. Уточнялось, что эти средства помогут покрыть приоритетные бюджетные расходы и поддерживать макрофинансовую стабильность страны. Всего Украина получила около 5,4 миллиардов долларов из общего объема четырехлетней программы EFF в 15,6 миллиардов долларов. В этом году Киев должен заплатить МВФ за обслуживание ранее предоставленных кредитов 2,9 млрд долларов, а течение семи последующих лет – 11,5 миллиардов долларов.

https://ukraina.ru/20240327/1054136541.html

украина

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, тарас козак, киев, мвф, транш, финансирование, сво