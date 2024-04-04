В МВФ не работают над реструктуризацией украинского долга - 04.04.2024 Украина.ру
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В МВФ не работают над реструктуризацией украинского долга
В МВФ не работают над реструктуризацией украинского долга - 04.04.2024 Украина.ру
В МВФ не работают над реструктуризацией украинского долга
Планов по возможной реструктуризации долга Украины перед Международным валютным фондом (МВФ) нет, заявил журналистам 4 апреля директор по коммуникациям организации Джули Козак
2024-04-04T18:55
2024-04-04T18:55
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Козак уточнила, что МВФ регулярно проводит анализ долговой нагрузки Киева в рамках существующей программы финансирования и сегодня считает её стабильной при условии продолжения программы фискальной консолидации и сохранения внешнего финансирования. Напомним, в прошлом месяце Киев получил от МВФ очередной транш объёмом 800 миллионов долларов. Уточнялось, что эти средства помогут покрыть приоритетные бюджетные расходы и поддерживать макрофинансовую стабильность страны. Всего Украина получила около 5,4 миллиардов долларов из общего объема четырехлетней программы EFF в 15,6 миллиардов долларов. В этом году Киев должен заплатить МВФ за обслуживание ранее предоставленных кредитов 2,9 млрд долларов, а течение семи последующих лет – 11,5 миллиардов долларов.
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Новости, Украина, Тарас Козак, Киев, МВФ, транш, финансирование, СВО

В МВФ не работают над реструктуризацией украинского долга

18:55 04.04.2024
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкТабличка с логотипом Международного валютного фонда на стене здания МВФ.
Табличка с логотипом Международного валютного фонда на стене здания МВФ. - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Планов по возможной реструктуризации долга Украины перед Международным валютным фондом (МВФ) нет, заявил журналистам 4 апреля директор по коммуникациям организации Джули Козак
"Важно, что периметр реструктуризации долга охватывает официальный двусторонний долг и внешний коммерческий долг. Он не включает многосторонние долги, включая, разумеется, МВФ. Так что подобных планов нет", — сказала она.
Козак уточнила, что МВФ регулярно проводит анализ долговой нагрузки Киева в рамках существующей программы финансирования и сегодня считает её стабильной при условии продолжения программы фискальной консолидации и сохранения внешнего финансирования.
Напомним, в прошлом месяце Киев получил от МВФ очередной транш объёмом 800 миллионов долларов. Уточнялось, что эти средства помогут покрыть приоритетные бюджетные расходы и поддерживать макрофинансовую стабильность страны.
Всего Украина получила около 5,4 миллиардов долларов из общего объема четырехлетней программы EFF в 15,6 миллиардов долларов. В этом году Киев должен заплатить МВФ за обслуживание ранее предоставленных кредитов 2,9 млрд долларов, а течение семи последующих лет – 11,5 миллиардов долларов.
Табличка с логотипом Международного валютного фонда на стене здания МВФ. - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
27 марта, 06:45
Повышение тарифов и налогов с постепенной отменой пенсий. На что Киев согласился ради нового транша МВФВо вторник, 26 марта, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль с радостью объявил, что Украина получила $ 880 млн от МВФ, третий транш финансовой поддержки. По его словам, эти деньги помогут покрыть приоритетные бюджетные расходы и поддерживать макрофинансовую стабильность
 
НовостиУкраинаТарас КозакКиевМВФтраншфинансированиеСВО
 
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18:55В МВФ не работают над реструктуризацией украинского долга
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