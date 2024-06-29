ВС РФ продвинулись на Дзержинском направлении, расчищая путь к Новгородскому - 29.06.2024 Украина.ру
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ВС РФ продвинулись на Дзержинском направлении, расчищая путь к Новгородскому
ВС РФ продвинулись на Дзержинском направлении, расчищая путь к Новгородскому - 29.06.2024 Украина.ру
ВС РФ продвинулись на Дзержинском направлении, расчищая путь к Новгородскому
Российская армия уверенно продвигается на Дзержинском направлении и уже освободила часть села Южное, расчищая путь к населенному пункту Новгородское, которое украинцы называют Нью-Йорком. Соответствующие данные прилагает украинское мониторинговое сообщество Deep State, публикуя карту
2024-06-29T10:31
2024-06-29T10:34
новости
россия
вооруженные силы украины
генштаб
сво
вс рф
наступление
спецоперация
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Накануне Генштаб ВСУ информировал, что на Дзержинском направлении российские войска не менее 15 раз атаковали украинские. Отмечалось, что якобы 14 из них были отражены. Накануне Американский институт изучения войны сообщал, что российское командование задействовало лишь ограниченную боевую мощь на Дзержинском направлении, делая ставку на "ползучее наступление" для истощения сил противника. Эксперты также оценивали тактические успехи России на указанном участке фронта как маловероятные.Как российская армия постепенно заходит в тыл Нью-Йорка и как эксперты оценивают обстановку на фронте сегодня читайте в материале автора издания Украина.ру Александра Чаленко.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, вооруженные силы украины, генштаб, сво, вс рф, наступление, спецоперация
Новости, Россия, Вооруженные силы Украины, Генштаб, СВО, ВС РФ, наступление, Спецоперация

ВС РФ продвинулись на Дзержинском направлении, расчищая путь к Новгородскому

10:31 29.06.2024 (обновлено: 10:34 29.06.2024)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Российская армия уверенно продвигается на Дзержинском направлении и уже освободила часть села Южное, расчищая путь к населенному пункту Новгородское, которое украинцы называют Нью-Йорком. Соответствующие данные прилагает украинское мониторинговое сообщество Deep State, публикуя карту
Накануне Генштаб ВСУ информировал, что на Дзержинском направлении российские войска не менее 15 раз атаковали украинские. Отмечалось, что якобы 14 из них были отражены.
Накануне Американский институт изучения войны сообщал, что российское командование задействовало лишь ограниченную боевую мощь на Дзержинском направлении, делая ставку на "ползучее наступление" для истощения сил противника. Эксперты также оценивали тактические успехи России на указанном участке фронта как маловероятные.
Как российская армия постепенно заходит в тыл Нью-Йорка и как эксперты оценивают обстановку на фронте сегодня читайте в материале автора издания Украина.ру Александра Чаленко.
Алексей Анпилогов интервью
04:30
Дзержинск – такой же форпост ВСУ, как Авдеевка, но отступать им придется далеко – военный экспертАвдеевка держала в направлении весь Донецк, а из Джержинска (Торецка) ВСУ обстреливают Горловку, но российская армия начала наступление на этом направлении, рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
 
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