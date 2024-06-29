ВС РФ продвинулись на Дзержинском направлении, расчищая путь к Новгородскому

Дзержинск – такой же форпост ВСУ, как Авдеевка, но отступать им придется далеко – военный эксперт

Авдеевка держала в направлении весь Донецк, а из Джержинска (Торецка) ВСУ обстреливают Горловку, но российская армия начала наступление на этом направлении, рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов