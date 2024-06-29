ВС РФ продвинулись на Дзержинском направлении, расчищая путь к Новгородскому
10:31 29.06.2024 (обновлено: 10:34 29.06.2024)
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Российская армия уверенно продвигается на Дзержинском направлении и уже освободила часть села Южное, расчищая путь к населенному пункту Новгородское, которое украинцы называют Нью-Йорком. Соответствующие данные прилагает украинское мониторинговое сообщество Deep State, публикуя карту
Накануне Генштаб ВСУ информировал, что на Дзержинском направлении российские войска не менее 15 раз атаковали украинские. Отмечалось, что якобы 14 из них были отражены.
Накануне Американский институт изучения войны сообщал, что российское командование задействовало лишь ограниченную боевую мощь на Дзержинском направлении, делая ставку на "ползучее наступление" для истощения сил противника. Эксперты также оценивали тактические успехи России на указанном участке фронта как маловероятные.
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