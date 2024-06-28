Американский институт изучения войны о ползучем наступлении ВС РФ: стратегия Путина работает
09:58 28.06.2024 (обновлено: 10:02 28.06.2024)
Медленные наступательные операции российских подразделений в Донбассе проходят строго в соответствии с ранее сформулированной президентом России Владимиром Путиным тактики – продолжения боевых действий на истощение противника. К таким выводам пришел американский институт изучения войны (ISW)
Проанализировав работу ВС РФ на Дзержинском направлении, эксперты охарактеризовали их действия как "постепенное ползучее наступление", которое служит препятствием Вооруженным силам Украины.
"Российские войска смогут продолжать постепенное ползучее продвижение на неопределенный срок, помешать Украине провести успешные, значимые в оперативном отношении контрнаступательные операции и выиграть войну на истощение против украинских войск", – говорится в статье.
Отмечается, что нынешние темпы российского наступления предполагают, что ВС РФ могут преследовать отдельные оперативно значимые цели в течение многих месяцев или даже лет.
При этом, на Дзержинском направлении российское командование задействовало лишь ограниченную боевую мощь, утверждают авторы публикации.
"ISW оценивает быстрые тактические успехи России на Торецком (Дзержинском - Ред.) направлении как маловероятные. Тем не менее, российские войска могут намереваться проводить последовательные наступательные операции в этом районе для достижения постепенных тактических успехов, как это происходит на всем театре военных действий", – заключили эксперты.
15 июня, 12:05"ВСУ необходимо удержать Дзержинск": эксперт раскрыл, почему после падения города Киев потеряет ДонбассВСУ необходимо любым способом удержать Дзержинск. Потому что в случае падения города ВС РФ смогут пройти между двух главных логистических центров ВСУ в Славянске и Красноармейске. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный