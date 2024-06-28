Американский институт изучения войны о ползучем наступлении ВС РФ: стратегия Путина работает - 28.06.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240628/1055895944.html
Американский институт изучения войны о ползучем наступлении ВС РФ: стратегия Путина работает
Американский институт изучения войны о ползучем наступлении ВС РФ: стратегия Путина работает - 28.06.2024 Украина.ру
Американский институт изучения войны о ползучем наступлении ВС РФ: стратегия Путина работает
Медленные наступательные операции российских подразделений в Донбассе проходят строго в соответствии с ранее сформулированной президентом России Владимиром Путиным тактики – продолжения боевых действий на истощение противника. К таким выводам пришел американский институт изучения войны (ISW)
2024-06-28T09:58
2024-06-28T10:02
новости
сво
всу
вс рф
донбасс
наступление
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/18/1055813438_0:101:3246:1927_1920x0_80_0_0_5a27dc6d168adcff1f28385ed7c53729.jpg
Проанализировав работу ВС РФ на Дзержинском направлении, эксперты охарактеризовали их действия как "постепенное ползучее наступление", которое служит препятствием Вооруженным силам Украины.Отмечается, что нынешние темпы российского наступления предполагают, что ВС РФ могут преследовать отдельные оперативно значимые цели в течение многих месяцев или даже лет. При этом, на Дзержинском направлении российское командование задействовало лишь ограниченную боевую мощь, утверждают авторы публикации. "ISW оценивает быстрые тактические успехи России на Торецком (Дзержинском - Ред.) направлении как маловероятные. Тем не менее, российские войска могут намереваться проводить последовательные наступательные операции в этом районе для достижения постепенных тактических успехов, как это происходит на всем театре военных действий", – заключили эксперты.Подробнее о том с чем необходимо разобраться российской армии перед наступлением на Дзержинск читайте в интервью изданию Украина.ру военного обозревателя "Студии 2022" Владислава Угольного.
https://ukraina.ru/20240615/1055665296.html
донбасс
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/18/1055813438_515:0:3246:2048_1920x0_80_0_0_0265a8408e782267f4e44b9c79b70159.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сво, всу, вс рф, донбасс, наступление
Новости, СВО, ВСУ, ВС РФ, Донбасс, наступление

Американский институт изучения войны о ползучем наступлении ВС РФ: стратегия Путина работает

09:58 28.06.2024 (обновлено: 10:02 28.06.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа ПВО ЦВО в ДНР
Боевая работа ПВО ЦВО в ДНР - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
Медленные наступательные операции российских подразделений в Донбассе проходят строго в соответствии с ранее сформулированной президентом России Владимиром Путиным тактики – продолжения боевых действий на истощение противника. К таким выводам пришел американский институт изучения войны (ISW)
Проанализировав работу ВС РФ на Дзержинском направлении, эксперты охарактеризовали их действия как "постепенное ползучее наступление", которое служит препятствием Вооруженным силам Украины.
"Российские войска смогут продолжать постепенное ползучее продвижение на неопределенный срок, помешать Украине провести успешные, значимые в оперативном отношении контрнаступательные операции и выиграть войну на истощение против украинских войск", – говорится в статье.
Отмечается, что нынешние темпы российского наступления предполагают, что ВС РФ могут преследовать отдельные оперативно значимые цели в течение многих месяцев или даже лет.
При этом, на Дзержинском направлении российское командование задействовало лишь ограниченную боевую мощь, утверждают авторы публикации.
"ISW оценивает быстрые тактические успехи России на Торецком (Дзержинском - Ред.) направлении как маловероятные. Тем не менее, российские войска могут намереваться проводить последовательные наступательные операции в этом районе для достижения постепенных тактических успехов, как это происходит на всем театре военных действий", – заключили эксперты.
Подробнее о том с чем необходимо разобраться российской армии перед наступлением на Дзержинск читайте в интервью изданию Украина.ру военного обозревателя "Студии 2022" Владислава Угольного.
Боевая работа реактивной артиллерии ВС РФ на Артемовском направлении - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
15 июня, 12:05
"ВСУ необходимо удержать Дзержинск": эксперт раскрыл, почему после падения города Киев потеряет ДонбассВСУ необходимо любым способом удержать Дзержинск. Потому что в случае падения города ВС РФ смогут пройти между двух главных логистических центров ВСУ в Славянске и Красноармейске. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный
 
НовостиСВОВСУВС РФДонбасснаступление
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:43Протестующие киевляне перекрыли Центральный железнодорожный вокзал столицы
10:19В Брюсселе предложили новый режим антироссийских санкций
10:17Белоусов обязал Генштаб разработать меры реагирования на активность американских беспилотников
09:58Американский институт изучения войны о ползучем наступлении ВС РФ: стратегия Путина работает
09:37Обыск у "серого кардинала", налёт БпЛА. Главное на Украине на утро 28 июня
09:22Трамп назвал Зеленского торгашом, а Байден Трампа – лохом
08:44Трамп признал, что Украина проигрывает в конфликте
08:21"Прутский поход": сталинская СВО
08:14Главное за ночь 28 июня
07:50Байден припугнул США Россией и Третьей мировой
07:30Минобороны РФ отметило активность беспилотников США над Черным морем
07:12Российские военные пресекли атаку дронов-камикадзе на военный объект
06:58Террористы из-за моря
06:30Алексей Мухин: Россия, КНДР и Китай нанесли США такой удар, о котором они даже не догадываются
06:09Евгений Бужинский: Две корейские бригады в СВО - и нам хорошо, и Корее - деньги, но посмотрим, что будет
06:02Пятьдесят миллионов мигрантов из Пакистана и Бангладеш. Украинские эксперты о грядущей замене населения
05:57"Троица" Рублёва в Лавре, День памяти и скорби, украинский дизайнер в ОАЭ. События культуры за неделю
05:52Алексей Анпилогов: ВСУ устроили России "шапито", но оно не спасет их от фронтальных и фланговых ударов
05:50"Отличные укрепления и блиндажи": военный обозреватель о достойной обороне российской армии
05:20Военный обозреватель перечислил направления возможного наступления ВСУ
Лента новостейМолния