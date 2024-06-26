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Выбрали РФ: около 130 тысяч украинцев из новых регионов возвращаются домой, разочаровавшись в Зеленском

Выбрали РФ: около 130 тысяч украинцев из новых регионов возвращаются домой, разочаровавшись в Зеленском - 26.06.2024 Украина.ру

Выбрали РФ: около 130 тысяч украинцев из новых регионов возвращаются домой, разочаровавшись в Зеленском

Киев насильно эвакуирует местных жителей из обстреливаемых регионов, однако украинцы возвращаются домой, только в 2024 году до 130 тысяч граждан переехали в новые регионы России. Об этом сообщил член Комитета Рады по вопросам прав человека Максим Ткаченко

2024-06-26T15:44

2024-06-26T15:44

2024-06-26T15:46

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По словам Ткаченко, главная причина того, что украинцы выбирают Россию заключается в том, что Киев не способен обеспечить беженцев жильем, а пункты временной дислокации не годятся для постоянного места пребывания. Таким образом, в основном домой в Россию возвращаются женщины, дети и пенсионеры, добавил чиновник. Напомним, что мужчинам Киев запретил выезжать из страны, а в противном случае, указанное выше количество сбежавших из Украины отличалось бы. Что говорят мирные жители после освобождения их населенных пунктов от украинской армии читайте в эксклюзивном материале военного корреспондента Украина.ру Федора Громова.

https://ukraina.ru/20240403/1054288142.html

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