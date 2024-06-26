Выбрали РФ: около 130 тысяч украинцев из новых регионов возвращаются домой, разочаровавшись в Зеленском
15:44 26.06.2024 (обновлено: 15:46 26.06.2024)
Киев насильно эвакуирует местных жителей из обстреливаемых регионов, однако украинцы возвращаются домой, только в 2024 году до 130 тысяч граждан переехали в новые регионы России. Об этом сообщил член Комитета Рады по вопросам прав человека Максим Ткаченко
"Около 120-130 тысяч людей, которые вынужденно возвращаются к себе домой или на территории временно оккупированные, (...) или в зону активных боевых действий, где их дом цел", – сказал он в интервью Times of Ukraine.
По словам Ткаченко, главная причина того, что украинцы выбирают Россию заключается в том, что Киев не способен обеспечить беженцев жильем, а пункты временной дислокации не годятся для постоянного места пребывания.
Таким образом, в основном домой в Россию возвращаются женщины, дети и пенсионеры, добавил чиновник. Напомним, что мужчинам Киев запретил выезжать из страны, а в противном случае, указанное выше количество сбежавших из Украины отличалось бы.
"В России, как минимум, нет ТЦК (принудительной мобилизации - Ред.). И, вообще, сравнивая Украину и Новороссию, многие приходят к неутешительному для Киева выводу, что оккупирована сейчас именно что Украина. Диктатура клоунов страшное дело", – прокомментировал интервью украинского чиновника медиадеятель, заместитель председателя Московской городской Думы Андрей Медведев.
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