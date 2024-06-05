Обрушить фронт ВСУ и освободить территории: Садулаев рассказал про задачи на Харьковском направлении
Выход в тыл Купянской группировке ВСУ мог быть одной из задач на Харьковском направлении. В этом случае ВС РФ могли бы обрушить там фронт противника и освободить значительные территории. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру писатель, юрист и военный волонтер Герман Садулаев
Под Харьковом российская армия сейчас добивается успехов, несмотря на то, что ГВ "Север" по своей численности небольшая относительно тех целей, которые были ей поставлены. Но благодаря мужеству и возрастающему мастерству удалось достичь хороших результатов, рассказал волонтер.
Выход в тыл Купянской группировке ВСУ мог быть одной из задач на Харьковском направлении. В этом случае ВС РФ могли бы обрушить там фронт противника и освободить значительные территории, добавил он.
"Я не думаю, что у нас была задача полностью взять Харьков. Это подтвердил наш верховный главнокомандующий [Президент России Владимир Путин]. Но если бы группировка "Север" была более основательной, то зайти за Харьков и блокировать его можно было бы", - отметил Садулаев.
Сейчас ВС РФ освободили значительную часть Харьковской области и наносят поражение украинским войскам. А выход в тыл Купянской группировке был одной из задач. И она не снята с повестки дня, заключил собеседник издания.
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