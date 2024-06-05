https://ukraina.ru/20240605/1055464426.html

Обрушить фронт ВСУ и освободить территории: Садулаев рассказал про задачи на Харьковском направлении

Обрушить фронт ВСУ и освободить территории: Садулаев рассказал про задачи на Харьковском направлении - 05.06.2024 Украина.ру

Обрушить фронт ВСУ и освободить территории: Садулаев рассказал про задачи на Харьковском направлении

Выход в тыл Купянской группировке ВСУ мог быть одной из задач на Харьковском направлении. В этом случае ВС РФ могли бы обрушить там фронт противника и освободить значительные территории. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру писатель, юрист и военный волонтер Герман Садулаев

2024-06-05T05:30

2024-06-05T05:30

2024-06-05T05:30

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россия

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харьковская область

сво

спецоперация

север

освобождение

купянское направление

всу

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Под Харьковом российская армия сейчас добивается успехов, несмотря на то, что ГВ "Север" по своей численности небольшая относительно тех целей, которые были ей поставлены. Но благодаря мужеству и возрастающему мастерству удалось достичь хороших результатов, рассказал волонтер.Выход в тыл Купянской группировке ВСУ мог быть одной из задач на Харьковском направлении. В этом случае ВС РФ могли бы обрушить там фронт противника и освободить значительные территории, добавил он.Сейчас ВС РФ освободили значительную часть Харьковской области и наносят поражение украинским войскам. А выход в тыл Купянской группировке был одной из задач. И она не снята с повестки дня, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Германа Садулаева Россия отдохнет, встанет на ступеньку, сбросит ВСУ с ближнего неба и ударит им в тыл читайте на сайте Украина.руО том, почему операция в Харьковской области создает не только буферную зону, но и благоприятные условия для освобождения Донбасса можно прочитать в интервью Александра Перенджиева Когда "индейцев" НАТО перебьют под Харьковом, наступит время для удара по Жешуву

https://ukraina.ru/20240604/1055451486.html

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новости, россия, харьков, харьковская область, сво, спецоперация, север, освобождение, купянское направление, всу, украина