Обрушить фронт ВСУ и освободить территории: Садулаев рассказал про задачи на Харьковском направлении - 05.06.2024 Украина.ру
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Обрушить фронт ВСУ и освободить территории: Садулаев рассказал про задачи на Харьковском направлении
Обрушить фронт ВСУ и освободить территории: Садулаев рассказал про задачи на Харьковском направлении - 05.06.2024 Украина.ру
Обрушить фронт ВСУ и освободить территории: Садулаев рассказал про задачи на Харьковском направлении
Выход в тыл Купянской группировке ВСУ мог быть одной из задач на Харьковском направлении. В этом случае ВС РФ могли бы обрушить там фронт противника и освободить значительные территории. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру писатель, юрист и военный волонтер Герман Садулаев
2024-06-05T05:30
2024-06-05T05:30
новости
россия
харьков
харьковская область
сво
спецоперация
север
освобождение
купянское направление
всу
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Под Харьковом российская армия сейчас добивается успехов, несмотря на то, что ГВ "Север" по своей численности небольшая относительно тех целей, которые были ей поставлены. Но благодаря мужеству и возрастающему мастерству удалось достичь хороших результатов, рассказал волонтер.Выход в тыл Купянской группировке ВСУ мог быть одной из задач на Харьковском направлении. В этом случае ВС РФ могли бы обрушить там фронт противника и освободить значительные территории, добавил он.Сейчас ВС РФ освободили значительную часть Харьковской области и наносят поражение украинским войскам. А выход в тыл Купянской группировке был одной из задач. И она не снята с повестки дня, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Германа Садулаева Россия отдохнет, встанет на ступеньку, сбросит ВСУ с ближнего неба и ударит им в тыл читайте на сайте Украина.руО том, почему операция в Харьковской области создает не только буферную зону, но и благоприятные условия для освобождения Донбасса можно прочитать в интервью Александра Перенджиева Когда "индейцев" НАТО перебьют под Харьковом, наступит время для удара по Жешуву
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россия
харьков
харьковская область
купянское направление
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, харьков, харьковская область, сво, спецоперация, север, освобождение, купянское направление, всу, украина
Новости, Россия, Харьков, Харьковская область, СВО, Спецоперация, север, освобождение, Купянское направление, ВСУ, Украина

Обрушить фронт ВСУ и освободить территории: Садулаев рассказал про задачи на Харьковском направлении

05:30 05.06.2024
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКапитан Александр Зиновьев
Капитан Александр Зиновьев - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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Выход в тыл Купянской группировке ВСУ мог быть одной из задач на Харьковском направлении. В этом случае ВС РФ могли бы обрушить там фронт противника и освободить значительные территории. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру писатель, юрист и военный волонтер Герман Садулаев
Под Харьковом российская армия сейчас добивается успехов, несмотря на то, что ГВ "Север" по своей численности небольшая относительно тех целей, которые были ей поставлены. Но благодаря мужеству и возрастающему мастерству удалось достичь хороших результатов, рассказал волонтер.
Выход в тыл Купянской группировке ВСУ мог быть одной из задач на Харьковском направлении. В этом случае ВС РФ могли бы обрушить там фронт противника и освободить значительные территории, добавил он.
"Я не думаю, что у нас была задача полностью взять Харьков. Это подтвердил наш верховный главнокомандующий [Президент России Владимир Путин]. Но если бы группировка "Север" была более основательной, то зайти за Харьков и блокировать его можно было бы", - отметил Садулаев.
Сейчас ВС РФ освободили значительную часть Харьковской области и наносят поражение украинским войскам. А выход в тыл Купянской группировке был одной из задач. И она не снята с повестки дня, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Германа Садулаева Россия отдохнет, встанет на ступеньку, сбросит ВСУ с ближнего неба и ударит им в тыл читайте на сайте Украина.ру
О том, почему операция в Харьковской области создает не только буферную зону, но и благоприятные условия для освобождения Донбасса можно прочитать в интервью Александра Перенджиева Когда "индейцев" НАТО перебьют под Харьковом, наступит время для удара по Жешуву
Армен Гаспарян интервью
Вчера, 05:28
Армен Гаспарян: Даже если Россия завершит СВО ужасным концом, украинцы все равно выйдут на большую дорогуЗа эти десять лет Украина столько раз повышала ставки, что я не понимаю, как можно не верить в эту опасность. Я понимаю, что нам хочется увидеть в ней что-то хорошее. Но отвлекитесь вы от своих представлений об Украине по мультфильму "Жил-был пес"
 
НовостиРоссияХарьковХарьковская областьСВОСпецоперациясеверосвобождениеКупянское направлениеВСУУкраина
 
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