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В Крыму открыли головное отделение Сбербанка

В Крыму открыли головное отделение Сбербанка - 18.01.2024 Украина.ру

В Крыму открыли головное отделение Сбербанка

В Симферополе открыли головное отделение Сбербанка, сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов в своём телеграм-канале

2024-01-18T17:15

2024-01-18T17:15

2024-01-18T17:15

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Глава Крыма отметил, что Сбербанк придает дополнительный стимул в совершенствовании банковской системы региона. Формируются новые рабочие места, растет межбанковская конкуренция, снижаются процентные ставки, со временем смягчится кредитная политика, добавил Аксёнов."Уверен, крымчане и гости полуострова ждут открытия новых офисов и в других муниципальных образованиях", - подчеркнул он.Сбербанк до 2014 года работал в Крыму через свой дочерний банк, однако после введения санкций США свернул свою работу на полуострове.В начале 2023 года в Крыму установили первые банкоматы, а в течение года открылись офисы банка.

https://ukraina.ru/20230118/1042741406.html

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новости, россия, крым, сергей аксенов, сбербанк