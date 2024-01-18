В Крыму открыли головное отделение Сбербанка - 18.01.2024 Украина.ру
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В Крыму открыли головное отделение Сбербанка
В Крыму открыли головное отделение Сбербанка - 18.01.2024 Украина.ру
В Крыму открыли головное отделение Сбербанка
В Симферополе открыли головное отделение Сбербанка, сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов в своём телеграм-канале
2024-01-18T17:15
2024-01-18T17:15
новости
россия
крым
сергей аксенов
сбербанк
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Глава Крыма отметил, что Сбербанк придает дополнительный стимул в совершенствовании банковской системы региона. Формируются новые рабочие места, растет межбанковская конкуренция, снижаются процентные ставки, со временем смягчится кредитная политика, добавил Аксёнов."Уверен, крымчане и гости полуострова ждут открытия новых офисов и в других муниципальных образованиях", - подчеркнул он.Сбербанк до 2014 года работал в Крыму через свой дочерний банк, однако после введения санкций США свернул свою работу на полуострове.В начале 2023 года в Крыму установили первые банкоматы, а в течение года открылись офисы банка.
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новости, россия, крым, сергей аксенов, сбербанк
Новости, Россия, Крым, Сергей Аксенов, Сбербанк

В Крыму открыли головное отделение Сбербанка

17:15 18.01.2024
 
© Аксёнов Z 82 телеграм-канал
© Аксёнов Z 82 телеграм-канал
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В Симферополе открыли головное отделение Сбербанка, сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов в своём телеграм-канале
"В Симферополе состоялось официальное открытие головного отделения Сбербанка в Крыму", - написал Аксенов.
Глава Крыма отметил, что Сбербанк придает дополнительный стимул в совершенствовании банковской системы региона. Формируются новые рабочие места, растет межбанковская конкуренция, снижаются процентные ставки, со временем смягчится кредитная политика, добавил Аксёнов.
"Уверен, крымчане и гости полуострова ждут открытия новых офисов и в других муниципальных образованиях", - подчеркнул он.
Сбербанк до 2014 года работал в Крыму через свой дочерний банк, однако после введения санкций США свернул свою работу на полуострове.
В начале 2023 года в Крыму установили первые банкоматы, а в течение года открылись офисы банка.
- РИА Новости, 1920, 18.01.2023
18 января 2023, 12:31
Сбербанк приходит в КрымСбербанк рассчитывает в ближайшее время начать работу в Крыму, в течение года на полуострове заработает сеть банкоматов, пишет 18 января РИА Новости со ссылкой на пресс-службу банка
 
НовостиРоссияКрымСергей АксеновСбербанк
 
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