https://ukraina.ru/20240626/1055866015.html

"Белоруссия оставит след в КНР": Лукашенко о совместных проектах с Китаем

"Белоруссия оставит след в КНР": Лукашенко о совместных проектах с Китаем - 26.06.2024 Украина.ру

"Белоруссия оставит след в КНР": Лукашенко о совместных проектах с Китаем

При университете Пекина с помощью белорусских строителей будет построен спортивный центр, а в Минске появится музей истории, архитектура которого будет схожа с аналогичным китайским учреждением. О новых совместных проектах Минска и КНР сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко

2024-06-26T19:05

2024-06-26T19:05

2024-06-26T19:10

новости

белоруссия

китай

пекин

александр лукашенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0c/1b/1042185457_0:155:3053:1872_1920x0_80_0_0_0721f0b2b4ca0dcfc0bfa0d162665e70.jpg

"Мы очень заинтересованы в том, чтобы быстрее реализовать наш с вами проект, о котором мы договаривались в Пекине, и построить спортивный центр при Пекинском университете с помощью Белоруссии. (...) Мы хотели бы оставить свой более серьёзный след в развитии и культуры спорта Китайской Народной Республики", – сказал глава государства на встрече с секретарем партийного комитета Пекинского университета Хао Пином и представителями других китайских университетов. Лукашенко подчеркнул, что Республика заинтересована в дальнейшем развитии партнерских отношений с Китаем по всем направлениям образовательной сферы. Сегодня в Белоруссии с помощью КНР продолжается строительство стадиона и бассейна. "Хотим договориться о том, чтобы вы нам помогли, особенно при планировании архитектуры, построить похожий на китайский музей истории Белоруссии. Мы уже с вашими специалистами сотрудничаем. Это будет совсем рядом, он украсит наш Минск", – добавил белорусский лидер. Помимо этого, у Минска и Пекина есть масса планов для работы в политической и экономической сферах. Белоруссия всегда будет для Китая надежным другом, подчеркнул Лукашенко. Что Россия и Белоруссия подготовили для киевского режима читайте в интервью военного политолога Владимира Козина изданию Украина.ру

https://ukraina.ru/20240623/1055800282.html

белоруссия

китай

пекин

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, белоруссия, китай, пекин, александр лукашенко