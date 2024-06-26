"Белоруссия оставит след в КНР": Лукашенко о совместных проектах с Китаем - 26.06.2024 Украина.ру
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"Белоруссия оставит след в КНР": Лукашенко о совместных проектах с Китаем
"Белоруссия оставит след в КНР": Лукашенко о совместных проектах с Китаем - 26.06.2024 Украина.ру
"Белоруссия оставит след в КНР": Лукашенко о совместных проектах с Китаем
При университете Пекина с помощью белорусских строителей будет построен спортивный центр, а в Минске появится музей истории, архитектура которого будет схожа с аналогичным китайским учреждением. О новых совместных проектах Минска и КНР сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко
2024-06-26T19:05
2024-06-26T19:10
новости
белоруссия
китай
пекин
александр лукашенко
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"Мы очень заинтересованы в том, чтобы быстрее реализовать наш с вами проект, о котором мы договаривались в Пекине, и построить спортивный центр при Пекинском университете с помощью Белоруссии. (...) Мы хотели бы оставить свой более серьёзный след в развитии и культуры спорта Китайской Народной Республики", – сказал глава государства на встрече с секретарем партийного комитета Пекинского университета Хао Пином и представителями других китайских университетов. Лукашенко подчеркнул, что Республика заинтересована в дальнейшем развитии партнерских отношений с Китаем по всем направлениям образовательной сферы. Сегодня в Белоруссии с помощью КНР продолжается строительство стадиона и бассейна. "Хотим договориться о том, чтобы вы нам помогли, особенно при планировании архитектуры, построить похожий на китайский музей истории Белоруссии. Мы уже с вашими специалистами сотрудничаем. Это будет совсем рядом, он украсит наш Минск", – добавил белорусский лидер. Помимо этого, у Минска и Пекина есть масса планов для работы в политической и экономической сферах. Белоруссия всегда будет для Китая надежным другом, подчеркнул Лукашенко. Что Россия и Белоруссия подготовили для киевского режима читайте в интервью военного политолога Владимира Козина изданию Украина.ру
https://ukraina.ru/20240623/1055800282.html
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новости, белоруссия, китай, пекин, александр лукашенко
Новости, Белоруссия, Китай, Пекин, Александр Лукашенко

"Белоруссия оставит след в КНР": Лукашенко о совместных проектах с Китаем

19:05 26.06.2024 (обновлено: 19:10 26.06.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в работе второго дня неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге
Президент РФ В. Путин принял участие в работе второго дня неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
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Читать в
При университете Пекина с помощью белорусских строителей будет построен спортивный центр, а в Минске появится музей истории, архитектура которого будет схожа с аналогичным китайским учреждением. О новых совместных проектах Минска и КНР сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко
"Мы очень заинтересованы в том, чтобы быстрее реализовать наш с вами проект, о котором мы договаривались в Пекине, и построить спортивный центр при Пекинском университете с помощью Белоруссии. (...) Мы хотели бы оставить свой более серьёзный след в развитии и культуры спорта Китайской Народной Республики", – сказал глава государства на встрече с секретарем партийного комитета Пекинского университета Хао Пином и представителями других китайских университетов.
Лукашенко подчеркнул, что Республика заинтересована в дальнейшем развитии партнерских отношений с Китаем по всем направлениям образовательной сферы.
Сегодня в Белоруссии с помощью КНР продолжается строительство стадиона и бассейна.
"Хотим договориться о том, чтобы вы нам помогли, особенно при планировании архитектуры, построить похожий на китайский музей истории Белоруссии. Мы уже с вашими специалистами сотрудничаем. Это будет совсем рядом, он украсит наш Минск", – добавил белорусский лидер.
Помимо этого, у Минска и Пекина есть масса планов для работы в политической и экономической сферах. Белоруссия всегда будет для Китая надежным другом, подчеркнул Лукашенко.
Что Россия и Белоруссия подготовили для киевского режима читайте в интервью военного политолога Владимира Козина изданию Украина.ру
- РИА Новости, 1920, 23.06.2024
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