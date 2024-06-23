https://ukraina.ru/20240623/1055801763.html

Трагедия в Севастополе. Итоги 23 июня на Украине

Трагедия в Севастополе. Итоги 23 июня на Украине - 23.06.2024 Украина.ру

Трагедия в Севастополе. Итоги 23 июня на Украине

В результате координировавшегося США украинского удара по Севастополю погибли два ребёнка и один взрослый, более сотни человек получили ранения

2024-06-23T18:00

2024-06-23T18:00

2024-06-23T18:03

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В 12:21 губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своём телеграм-канале сообщил об отражении украинской ракетной атаки на город. Он призвал находится в укрытиях или в безопасных местах. Спустя 26 минут Развожаев рассказал о завершении отражения ракетной атаки."По предварительной информации 5 воздушных целей уничтожены в небе над акваторией. Но осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне. По предварительной информации Спасательной службы — в районе Учкуевки 12 человек, включая 2 детей получили осколочные ранения. В Любимовке по предварительной информации осколочные ранения получили 2 человека", - писал Развожаев.Через 39 минут он сообщил, что в Учкуевке погибли 2 мирных жителя, среди которых ребёнок. А затем — в 14:38 — уточнил информацию о погибших."Количество погибших выросло до 3 человек: мы потеряли двух детей и 1 взрослого. Отрекшийся от веры преступный киевский режим среди белого дня нанес удар баллистическими ракетами с кассетными боеприпасами по Севастополю. Количество раненых выросло почти до 100 человек. Вся система здравоохранения мобилизована, врачи и медперсонал находятся на рабочих местах", - отметил Развожаев.Губернатор Севастополя подчеркнул, что операционные развёрнуты, а пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь"Сегодня, в светлый праздник Троицы, у нас большое горе. Враг нанёс удар исподтишка, в то время, когда мирные жители, кто возвращался со службы, кто уже поехал с детьми на море. Понимаю, никакие слова не могут сейчас успокоить людей, потерявших родных. Знайте, сейчас каждый севастополец мысленно с вами. Мы обязательно поможем семьям погибших. Всем раненым — искренние слова поддержки и скорейшего выздоровления", - заявил Развожаев.Он направился к пострадавшим в больницу, на месте происшествия — на Северной стороне — остался прокурор Севастополя Андрей Шевцов.Мэр Магадана Юрий Гришан в своём телеграм-канале сообщил, что в результате удара погибла дочь его заместителя Олега Аварьянова — 9-летняя София."Сегодня, 23 июня, в результате ракетной атаки в Севастополе пострадали около 100 человек, ещё трое погибли. Среди погибших есть дети, в том числе 9-летняя София – дочь заместителя мэра города Магадана Олега Аверьянова. Девочка находилась с родителями на отдыхе на пляже", - написал Гришан.Он выразил соболезнования семье своего заместителя. Сам Олег Аверьянов заявил, что будет мстить."Я буду мстить за каждого убитого ребенка, который пострадал на этом пляже, за каждого раненого", - подчеркнул он.Сам Аверьянов находился на пляже в момент удара.Уполномоченный при президенте РФ Мария Львова Белова сообщила, что среди пострадавших — 27 детей."Приходят данные из Севастополя. Предварительно среди пострадавших 27 детей, пятеро в тяжёлом состоянии - за их жизнь борются врачи. Молимся", - написала она в своём телеграм-канале.Президент России Владимир Путин поручил федеральным органам оказать всю необходимую помощь Севастополю, сообщил Развожаев."Направлен борт из Москвы. После получения первой помощи дети будут направлены в лучшие московские больницы", - отметил губернатор Севастополя.В 16:26 Минобороны России сообщило подробности о произошедшем."Сегодня в 12:15 совершен преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряжёнными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки дежурными силами ПВО четыре американские ракеты ATACMS были перехвачены. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привёл к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя", - отмечалось в сообщении.Отдельно подчёркивалась роль американских военных."Все полётные задания в американские оперативно-тактические ракеты ATACMS вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки США. Поэтому ответственность за преднамеренный ракетный удар по мирным жителям Севастополя несёт прежде всего Вашингтон, поставивший данное оружие на Украину, а также киевский режим, с территории которого этот удар был нанесен. Подобные действия не останутся безответными", - подчеркнули в Минобороны.К тому времени военные эксперты обратили внимание на американский беспилотник, который разведывал обстановку у берегов Крыма перед ударом."Удар контролировался американским беспилотником-разведчиком RQ-4B Global Hawk, который в момент удара выключил радиолокационный ответчик", - указал российский военкор Александр Коц.Его коллега — Александр Симонов — призывал установить над частью Чёрного моря бесполётную зону."Американские беспилотники с итальянской базы Сигонелла летают в акватории Черного моря уже много лет подряд. Ещё за долго до начала войны они выходили туда на разведку. Лично я с технической точки зрения не знаю, как доказать, что сейчас они корректируют авиаудары по Крыму и, в частности, корректировали сегодняшний удар по Севастополю. А все аргументы комментаторов сводятся "ну он там рядом летал". Давайте так. Если нам кажется, что беспилотники, летающие рядом с Крымом участвуют в координации атак, но доказать мы это технически не можем – я думаю, что Россия вполне может объявить в связи с войной на Украине бесполетную зону на такой глубине Черноморской акватории, на которой будет считать невозможным участие иностранных БПЛА в координации атак на свою территорию. С формулировкой: "в целях обеспечения национальной безопасности", - предложил он.Военкор указал на то, что международное право уже давно не работает."В душе не чаю, что думает про это международное право, но как бы оно и так уже давно не работает. А если и работает, то только в угоду Запада. Вой за рубежом конечно поднимется страшный и никто эти ограничения официально не примет. Но нам должно быть пофиг. После установления бесполётной зоны, всех кто в нее залетит – сбивать к черту. Просто так, без объявления бесполётных зон сбивать все подряд не совсем, мне кажется, разумно. Тем более, установить эти зоны – дело одного заявления", - подытожил Симонов.Инженер и ракетостроитель Алексей Васильев отметил, что детали координировавшегося американцами украинского удара свидетельствуют о том, что целью ВСУ были именно мирные жители."Детали удара, которые сообщило Минобороны, полностью расставляют на свои места. Удар нанесён днём, в святой для нас праздник, по оживлённому городу, пятью ракетами ATACMS с именно кассетным снаряжением. Он должен был запугать население, вызвать негативный резонанс в стране, наказать непокорных севастопольцев и нанести удар по экономике туризма в Крыму. То есть цели классического теракта. И число жертв легко могло идти на тысячи, ведь в это время все улицы, парки города очень многолюдны. По военным объектам в городе кассетная БЧ просто не нужна, и это подтверждает террористический мотив удара. Плюс то что днём, и в праздник", - отметил Васильев.По его словам, работа ПВО "не позволила долететь ракетам, 4 были сбиты на безопасном удалении от города, а одна отклонилась, и к сожалению часть боевых элементов кассетной БЧ попали на пляж, что и вызвало такое количество пострадавших и погибших"."Всего лишь несколько элементов из одной, а там их почти тысяча в каждой. Страшно представить какими были бы последствия, если бы остальные ракеты не перехватили", - указал эксперт.По его словам, российские угрозы давно не смущают Украину и США."Жаль правда, что угрозы наш враг давно не слушает. А вот опыт с падением "Рипера" год назад показывает, что американские красные линии тоже можно нарушать. Так же как и нужна 24/7 охота на "Хаймарсы". Тем более информация об их нахождении регулярно поступает в войска, но длительное согласование не даёт возможность нанесения по ним удара, потому что они успевают уйти. Время реакции должно быть сокращено до менее чем 2 минуты, а это значит что должен быть 24/7 готовый разведывательно-ударный контур увязанный с батареей Торнадо - С, для уничтожения "Хаймарса" сразу после обнаружения", - подытожил Васильев.Вечером 23 июня Развожаев сообщил об увеличении количества жертв: от координировавшегося американцами украинского удара погибли пять человек - двое взрослых и трое детей, 124 человека получили ранения. Позже стало известно, что количество пострадавших увеличилось до 152, из них 28 - дети.В Севастополе 24 июня объявлен траурным днём.

https://ukraina.ru/20240623/1055797399.html

https://ukraina.ru/20240623/1055795046.html

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Егор Леев

хроники, эксклюзив, минобороны, вооруженные силы украины, украина, севастополь, россия, сша, армия сша, atacms, дети, теракт