Будут играть с Россией в прятки: военный летчик ответил, как ВСУ смогут утаить F-16 при транспортировке - 23.06.2024 Украина.ру
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Будут играть с Россией в прятки: военный летчик ответил, как ВСУ смогут утаить F-16 при транспортировке
Будут играть с Россией в прятки: военный летчик ответил, как ВСУ смогут утаить F-16 при транспортировке - 23.06.2024 Украина.ру
Будут играть с Россией в прятки: военный летчик ответил, как ВСУ смогут утаить F-16 при транспортировке
Как бы ни работала разведка, у противника все равно остаются способы незаметно довезти о линии фронта западные истребители F-16
2024-06-23T07:01
2024-06-23T07:01
новости
украина.ру
f-16
россия
киев
украина
самолет
истребитель
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал Заслуженный военный летчик России, генерал-майор Владимир Попов.Он добавил, что на украинских аэродромах с советских времен осталось много железобетонных укрытий, которые легко ремонтировать, поэтому ВСУ могут растащить по ним западные истребители. Тогда ВС РФ будет тяжело попадать по самолетам, но и ВСУ будет труднее их эксплуатировать, уточнил летчик."А если они будут базироваться на территории Польши, Румынии и Словакии, откуда они будут выполнять полеты, то это уже будет проблема для стран, где они будут базироваться. Потому что мы будем иметь право физически уничтожать эти самолеты на этих аэродромах. Даже если они взлетят и выполнят задание, мы вдогонку пошлем на эти аэродромы ударные средства. Более того, в этом случае опасности подвергнутся поселки на территории стран НАТО, где живет гражданское население. Наверное, это тоже одна из причин, по которой Запад медлит с поставками", - уточнил Попов в интервью У России появился "утенок", который угомонит ВСУ и НАТО возле Львова.Ранее в интервью изданию Украина.ру председатель президиума Общероссийской общественной организации "Офицеры России", генерал-майор Сергей Липовой отметил, что навязать России воздушную войну Киев может только в случае получения сотни F-16, а по факту ему дадут от силы пару десятков."Украине передают самолеты близкие к списанию. В основном они будут простаивать на земле из-за их неудовлетворительного технического состояния", - подчеркнул Липовой.Головная боль для Киева: Герой России рассказал, смогут ли украинские летчики воевать на самолетах F-16Согласился с этим и военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков. Он отметил, что Москва будет рассматривать любой F-16 на Украине в качестве носителя ядерного оружия, вне зависимости от того, что у него под брюхом."Запад думает, что такими хитрыми ходами он и дальше будет терзать наше население, нанося террористические удары, а мы молча будем на это смотреть. Нет. Президент сказал, что эти аэродромы (базирования F-16. - Ред.) станут нашими законными целями. На Западе этого не услышали. Нужно остановить Запад в его эскалации. Поэтому президент и Совбез РФ пришли к выводу, что надо от слов переходить к конкретным делам", - сказал Леонков.Подполковник ФСБ в запасе Сергей Храпач уточнял в интервью изданию Украина.ру, что, что по разным оценкам Запад собирается дать Киеву от 30 до 100 истребителей F-16. Такой воздушный парк не может переломить ситуацию на фронте, однако Киев может использовать западную авиацию как носителя ракетных вооружений. Тогда самолеты, не подлетая в зону поражения российских средств ПВО, смогут бить по ним и ослеплять, а затем атаковать логистические объекты.Подполковник ФСБ Сергей Храпач: Если ВСУ атакуют Крымский мост, Россия отрежет Харьков от ДнепраСерьезно к теме передачи Киеву F-16 призвал отнестись и специалист по конкурентной разведке, эксперт в области информационного противоборства Василий Ющук. По его мнению, военные самолеты F-16 нужны Западу на Украине для того, чтобы помешать России и дальше использовать ФАБы, то есть планирующие авиабомбы, ведь именно это вооружение позволяет ВС РФ держать военную инициативу в своих руках.F-16 против ФАБ: эксперт объяснил, какой риск для ВС РФ несут западные самолетыРанее министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что в ближайшее время F-16 на Украину отправит Дания, а во второй половине года Киев получит партию нидерландских истребителей. А министр обороны Бельгии Людивин Дедондер допустил, что королевство может передать Киеву истребители F-16 до конца 2024 года.Бельгия намерена до конца года поставить Украине истребители F-16В марте глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что даже если Киев и получит F-16, то полетать они смогут от силы пару недель. За это время, пояснил он, у украинской армии закончатся запчасти.В НАТО объяснили, почему F-16 не будут долго летать на УкраинеЕсть у F-16 на территории Украины и другие риски. Например, такой:ВС РФ ударили по аэродрому, где ВСУ готовились принять F-16 - СМИ
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новости, украина.ру, f-16, россия, киев, украина, самолет, истребитель
Новости, Украина.ру, F-16, Россия, Киев, Украина, самолет, истребитель

Будут играть с Россией в прятки: военный летчик ответил, как ВСУ смогут утаить F-16 при транспортировке

07:01 23.06.2024
 
© Пресс-служба президента УкраиныF-16
F-16
© Пресс-служба президента Украины
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Как бы ни работала разведка, у противника все равно остаются способы незаметно довезти о линии фронта западные истребители F-16
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал Заслуженный военный летчик России, генерал-майор Владимир Попов.
"Самолеты можно привезти в разобранном виде на Украину и там собрать. Их могут переправить, например, на фуре с красным крестом. Или привезти в эшелоне. Но даже если разведка их не вычислит, а мы не нанесем упреждающий удар, F-16, как и Abrams, ничего не изменят на поле боя", - отметил Попов.
Он добавил, что на украинских аэродромах с советских времен осталось много железобетонных укрытий, которые легко ремонтировать, поэтому ВСУ могут растащить по ним западные истребители. Тогда ВС РФ будет тяжело попадать по самолетам, но и ВСУ будет труднее их эксплуатировать, уточнил летчик.
"А если они будут базироваться на территории Польши, Румынии и Словакии, откуда они будут выполнять полеты, то это уже будет проблема для стран, где они будут базироваться. Потому что мы будем иметь право физически уничтожать эти самолеты на этих аэродромах. Даже если они взлетят и выполнят задание, мы вдогонку пошлем на эти аэродромы ударные средства. Более того, в этом случае опасности подвергнутся поселки на территории стран НАТО, где живет гражданское население. Наверное, это тоже одна из причин, по которой Запад медлит с поставками", - уточнил Попов в интервью У России появился "утенок", который угомонит ВСУ и НАТО возле Львова.
Ранее в интервью изданию Украина.ру председатель президиума Общероссийской общественной организации "Офицеры России", генерал-майор Сергей Липовой отметил, что навязать России воздушную войну Киев может только в случае получения сотни F-16, а по факту ему дадут от силы пару десятков.
"Украине передают самолеты близкие к списанию. В основном они будут простаивать на земле из-за их неудовлетворительного технического состояния", - подчеркнул Липовой.
Головная боль для Киева: Герой России рассказал, смогут ли украинские летчики воевать на самолетах F-16
Согласился с этим и военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков. Он отметил, что Москва будет рассматривать любой F-16 на Украине в качестве носителя ядерного оружия, вне зависимости от того, что у него под брюхом.
"Запад думает, что такими хитрыми ходами он и дальше будет терзать наше население, нанося террористические удары, а мы молча будем на это смотреть. Нет. Президент сказал, что эти аэродромы (базирования F-16. - Ред.) станут нашими законными целями. На Западе этого не услышали. Нужно остановить Запад в его эскалации. Поэтому президент и Совбез РФ пришли к выводу, что надо от слов переходить к конкретным делам", - сказал Леонков.
Зеленский F-16
11 мая, 07:00
Что под брюхом у F-16? Леонков объяснил, почему Россия решила туда не заглядыватьМосква будет рассматривать любой F-16 на Украине в качестве носителя ядерного оружия, вне зависимости от того, что у него под брюхом. И это - логичный ответ на очередную эскалацию конфликта на Украине со стороны Запада
Подполковник ФСБ в запасе Сергей Храпач уточнял в интервью изданию Украина.ру, что, что по разным оценкам Запад собирается дать Киеву от 30 до 100 истребителей F-16. Такой воздушный парк не может переломить ситуацию на фронте, однако Киев может использовать западную авиацию как носителя ракетных вооружений. Тогда самолеты, не подлетая в зону поражения российских средств ПВО, смогут бить по ним и ослеплять, а затем атаковать логистические объекты.
Подполковник ФСБ Сергей Храпач: Если ВСУ атакуют Крымский мост, Россия отрежет Харьков от Днепра
Серьезно к теме передачи Киеву F-16 призвал отнестись и специалист по конкурентной разведке, эксперт в области информационного противоборства Василий Ющук. По его мнению, военные самолеты F-16 нужны Западу на Украине для того, чтобы помешать России и дальше использовать ФАБы, то есть планирующие авиабомбы, ведь именно это вооружение позволяет ВС РФ держать военную инициативу в своих руках.
F-16 против ФАБ: эксперт объяснил, какой риск для ВС РФ несут западные самолеты
Ранее министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что в ближайшее время F-16 на Украину отправит Дания, а во второй половине года Киев получит партию нидерландских истребителей. А министр обороны Бельгии Людивин Дедондер допустил, что королевство может передать Киеву истребители F-16 до конца 2024 года.
Бельгия намерена до конца года поставить Украине истребители F-16
В марте глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что даже если Киев и получит F-16, то полетать они смогут от силы пару недель. За это время, пояснил он, у украинской армии закончатся запчасти.
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