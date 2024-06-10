https://ukraina.ru/20240610/1055571111.html
Поколение нашей войны. Донецкий фронт как кузница гражданских кадров
Поколение нашей войны. Донецкий фронт как кузница гражданских кадров - 10.06.2024 Украина.ру
Поколение нашей войны. Донецкий фронт как кузница гражданских кадров
Вопреки известному пророчеству, третья Пасха не стала победной, и в лето Донецк вошел примерно с теми же проблемами, помноженными на удешевление свежих технических решений: в центр выезжаем подышать, на окраинах прячемся от беспилотников. Очередное кровавое лето в Донецком прифронте официально началось!
2024-06-10T07:03
2024-06-10T07:03
2024-06-10T07:03
эксклюзив
донецк
горловка
волноваха
вооруженные силы украины
впк
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Субботним утром ВСУ больше часа расстреливали Петровский район Донецка "в одну калитку" и обесточили целый район. Вот уже сутки вражеские операторы БПЛА караулят ремонтные бригады, надеясь испить свежей кровушки."Мы тоже бьем по объектам энергетической инфраструктуры", - скажет отечественный либерал, а я отвечу, что разница в поставленных целях: мы хотим обесточить их ВПК и остановить войну, они – выманить и уничтожить гражданских. Ровно также, как жгут медицинские экипажи в Горловке. Также, как жгут очевидно гражданские автомобили на Горловской трассе и в Донецком прифронте. Обыкновенный террор.Третьего дня мы с коллегой организовали столичному медику импровизированную экскурсию по окраине окраины – поселку шахты Трудовская. Глядь – машина горит на дороге. Подъезжаем ближе, а это девочко-мобиль а-ля "Дэо Матиз". Взрывное устройство прямо на капот уронили. И ведь оператор ясно видел, что автомобиль не военный, но сделал то, что сделал.Пока центр города приходит в себя после двух лет интенсивных обстрелов, на окраинах, к сожалению, все тот же ад, помноженный на фактор FPV- и "мавиков", недостатка в которых противник не испытывает. Каждый день теперь начинается с изучения сводок и вычеркивания дорог, ездить по которым больше нельзя. По крайней мере, ездить медленно.Встречаю знакомого, во дворе которого сбросом убили несчастного пса:- Что на районе новенького?- Да вот помянули "Чебурашку".- "Чебурашку"?- Ну да. Хоронить ведь нечего было. Собрались с соседями, повспоминали, по стаканчику вина выпили. Привыкли мы к нему. И другие собаки теперь грустные, беспокойные. Чего им пес этот сделал?- На этой войне дело не в том, что ты сделал, а в том, кто ты есть.Но жизнь продолжается и ее нужно жить. Вот и живем помаленечку. "Люди удивляются. Откуда, мол, силы на одиннадцатом-то году? Вот как объяснить, что выбора нет? Либо силы есть, либо ты мертв. Ну или спятил. Они спрашивают у живых, но забывают о мертвых и свихнувшихся. Классическая ошибка выжившего", - сокрушается местный коллега.В такси прохладно и после суток без кондиционера это больше, чем просто приятно. Таксист всю дорогу молчит, не мешая мне читать новости, но ближе к центру в салоне раздается телефонный звонок. Громкая связь: "Брат, у тебя не осталось украинских шевронов? Очень-очень надо!"Водитель косится на меня, замечает улыбку и тоже улыбается.- У меня там вроде остались нашивки какой-то их спецуры. Вот зачем они всем вдруг понадобились?- Не знаю. У нас тут выставка была – тоже искали. Было время, когда этот мусор приезжим раздаривали или просто выбрасывали, а теперь вдруг понадобилось.- Я в Волновахе даже ордена их прямо с документами находил, но не брал. Зачем они мне?Дальше разговор ушел в плоскость фронтовых баек, веселых и грустных случаев, общих знакомых. В итоге мы полчаса торчали на стоянке, болтая о том и сем, не зная даже имен друг друга. Да и к чему нам имена? Главное – человек в теме.Надо сказать, что в последнее время таких людей встречаю все чаще. Захожу, к примеру, в магазин за очередным пауэрбанком, а там весь коллектив – ветераны.- Большой возьмешь?- Да нет. Мне такой, чтобы телефон заряжать. А больших у меня три штуки. Один пацанам в Соледаре оставил.- Тогда бери этот. Здесь разъем не совсем подходящий, но шнурок я тебе подарю. И скидку, как своему, сделаю.Все больше их вокруг. Все больше людей войны, ушедших в народное хозяйство после тяжелых ранений или завершения контракта: студенты, парни моего возраста и седые уже мужики. Разные поколения, слившиеся в одно – наше. В курсе, в теме и с пониманием. Свои.Назначил человеку встречу в кофейне. Приезжаю, а там знакомый командир подразделения: ест пирожное, пьет кофе и книгу читает.- Ты чего это здесь? Впервые наблюдаю тебя в городе.- Да приехал за посылкой и решил вкусить мирной жизни. Сейчас обратно сорвусь.Ходит молва, что книгоиздатель отечественный либерален донельзя. Так или нет – загадка, но если да, то забавно, что книги его, изданные в "карманном" формате, пользуются на фронте зверской популярностью, ибо хоть в рюкзак, хоть в накладной карман брюк помещаются. В любом блиндаже и любой располаге такие встречаю.- Что новенького?- Да ничего. Работаем. А у тебя?- Да вот посмотрел эту выставку "Россия", о которой все говорят.- И как?- Масштабно, круто, интересно. Только я все время думал о том, сколько же это в "мавиках" будет.- Деформация. Я тоже частенько об этом думаю.- Эх! Обнимемся и поплачем, да.Как-то незаметно в зоне спецоперации оформилось это новое племя людей войны, понимающих друг друга с полуслова. Хорошо это или плохо? Не знаю, но есть мнение, что трудные времена воспитывают сильных людей, способных вести государство туда, куда надо. Поживем – увидим.Более подробно о том, что происходило на минувшей неделе на фронтах спецоперации - в материале военного обозревателя издания Украина.ру Геннадия Алёхина Спецоперация на минувшей неделе. Украина держится зубами за Волчанск и Часов Яр и бьет по городам России
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, донецк, горловка, волноваха, вооруженные силы украины, впк
Поколение нашей войны. Донецкий фронт как кузница гражданских кадров
специальный корреспондент издания Украина.ру
Вопреки известному пророчеству, третья Пасха не стала победной, и в лето Донецк вошел примерно с теми же проблемами, помноженными на удешевление свежих технических решений: в центр выезжаем подышать, на окраинах прячемся от беспилотников. Очередное кровавое лето в Донецком прифронте официально началось!
Субботним утром ВСУ больше часа расстреливали Петровский район Донецка "в одну калитку" и обесточили целый район. Вот уже сутки вражеские операторы БПЛА караулят ремонтные бригады, надеясь испить свежей кровушки.
"Мы тоже бьем по объектам энергетической инфраструктуры", - скажет отечественный либерал, а я отвечу, что разница в поставленных целях: мы хотим обесточить их ВПК и остановить войну, они – выманить и уничтожить гражданских. Ровно также, как жгут медицинские экипажи в Горловке. Также, как жгут очевидно гражданские автомобили на Горловской трассе и в Донецком прифронте. Обыкновенный террор.
Третьего дня мы с коллегой организовали столичному медику импровизированную экскурсию по окраине окраины – поселку шахты Трудовская. Глядь – машина горит на дороге. Подъезжаем ближе, а это девочко-мобиль а-ля "Дэо Матиз". Взрывное устройство прямо на капот уронили. И ведь оператор ясно видел, что автомобиль не военный, но сделал то, что сделал.
Пока центр города приходит в себя после двух лет интенсивных обстрелов, на окраинах, к сожалению, все тот же ад, помноженный на фактор FPV- и "мавиков", недостатка в которых противник не испытывает. Каждый день теперь начинается с изучения сводок и вычеркивания дорог, ездить по которым больше нельзя. По крайней мере, ездить медленно.
Встречаю знакомого, во дворе которого сбросом убили несчастного пса:
- Что на районе новенького?
- Да вот помянули "Чебурашку".
- Ну да. Хоронить ведь нечего было. Собрались с соседями, повспоминали, по стаканчику вина выпили. Привыкли мы к нему. И другие собаки теперь грустные, беспокойные. Чего им пес этот сделал?
- На этой войне дело не в том, что ты сделал, а в том, кто ты есть.
Но жизнь продолжается и ее нужно жить. Вот и живем помаленечку. "Люди удивляются. Откуда, мол, силы на одиннадцатом-то году? Вот как объяснить, что выбора нет? Либо силы есть, либо ты мертв. Ну или спятил. Они спрашивают у живых, но забывают о мертвых и свихнувшихся. Классическая ошибка выжившего", - сокрушается местный коллега.
В такси прохладно и после суток без кондиционера это больше, чем просто приятно. Таксист всю дорогу молчит, не мешая мне читать новости, но ближе к центру в салоне раздается телефонный звонок. Громкая связь: "Брат, у тебя не осталось украинских шевронов? Очень-очень надо!"
Водитель косится на меня, замечает улыбку и тоже улыбается.
- У меня там вроде остались нашивки какой-то их спецуры. Вот зачем они всем вдруг понадобились?
- Не знаю. У нас тут выставка была – тоже искали. Было время, когда этот мусор приезжим раздаривали или просто выбрасывали, а теперь вдруг понадобилось.
- Я в Волновахе даже ордена их прямо с документами находил, но не брал. Зачем они мне?
Дальше разговор ушел в плоскость фронтовых баек, веселых и грустных случаев, общих знакомых. В итоге мы полчаса торчали на стоянке, болтая о том и сем, не зная даже имен друг друга. Да и к чему нам имена? Главное – человек в теме.
Надо сказать, что в последнее время таких людей встречаю все чаще. Захожу, к примеру, в магазин за очередным пауэрбанком, а там весь коллектив – ветераны.
- Да нет. Мне такой, чтобы телефон заряжать. А больших у меня три штуки. Один пацанам в Соледаре оставил.
- Тогда бери этот. Здесь разъем не совсем подходящий, но шнурок я тебе подарю. И скидку, как своему, сделаю.
Все больше их вокруг. Все больше людей войны, ушедших в народное хозяйство после тяжелых ранений или завершения контракта: студенты, парни моего возраста и седые уже мужики. Разные поколения, слившиеся в одно – наше. В курсе, в теме и с пониманием. Свои.
Назначил человеку встречу в кофейне. Приезжаю, а там знакомый командир подразделения: ест пирожное, пьет кофе и книгу читает.
- Ты чего это здесь? Впервые наблюдаю тебя в городе.
- Да приехал за посылкой и решил вкусить мирной жизни. Сейчас обратно сорвусь.
Ходит молва, что книгоиздатель отечественный либерален донельзя. Так или нет – загадка, но если да, то забавно, что книги его, изданные в "карманном" формате, пользуются на фронте зверской популярностью, ибо хоть в рюкзак, хоть в накладной карман брюк помещаются. В любом блиндаже и любой располаге такие встречаю.
- Да ничего. Работаем. А у тебя?
- Да вот посмотрел эту выставку "Россия", о которой все говорят.
- Масштабно, круто, интересно. Только я все время думал о том, сколько же это в "мавиках" будет.
- Деформация. Я тоже частенько об этом думаю.
- Эх! Обнимемся и поплачем, да.
Как-то незаметно в зоне спецоперации оформилось это новое племя людей войны, понимающих друг друга с полуслова. Хорошо это или плохо? Не знаю, но есть мнение, что трудные времена воспитывают сильных людей, способных вести государство туда, куда надо. Поживем – увидим.
Более подробно о том, что происходило на минувшей неделе на фронтах спецоперации - в материале военного обозревателя издания Украина.ру Геннадия Алёхина Спецоперация на минувшей неделе. Украина держится зубами за Волчанск и Часов Яр и бьет по городам России