ВСУ ударили по подстанции в Запорожской области - Балицкий - 19.06.2024 Украина.ру
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ВСУ ударили по подстанции в Запорожской области - Балицкий
ВСУ ударили по подстанции в Запорожской области - Балицкий - 19.06.2024 Украина.ру
ВСУ ударили по подстанции в Запорожской области - Балицкий
Вооруженные силы Украины ударили по подстанции В Запорожской области. Об этом 19 июня сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своём телеграм-канале
2024-06-19T15:14
2024-06-19T15:14
новости
запорожская область
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
евгений балицкий
электроподстанции
электроснабжение
электроэнергия
электричество
новые регионы
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Глава региона сообщил, что в результате атаки поврежден трансформатор, пострадавших нет. Без электроснабжения остались 435 абонентов.Балицкий подчеркнул, что специалисты предприятия "Таврия-Энерго" прорабатывают вопрос электроснабжения по резервным схемам.Вооруженные силы Украины регулярно обстреливают российские регионы. Накануне, 18 июня, в Донецкой Народной Республике (ДНР) почти 14 тысяч абонентов остались без электричества. Об атаках ВСУ в материале Обстрел Шебекино Белгородской области: обрушился подъезд, люди разбирают завалы на сайте Украина.ру.
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новости, запорожская область, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, евгений балицкий, электроподстанции, электроснабжение, электроэнергия, электричество, новые регионы
Новости, Запорожская область, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Евгений Балицкий, электроподстанции, электроснабжение, электроэнергия, электричество, Новые регионы

ВСУ ударили по подстанции в Запорожской области - Балицкий

15:14 19.06.2024
 
© Евгений Балицкий телеграм-канал
© Евгений Балицкий телеграм-канал
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Вооруженные силы Украины ударили по подстанции В Запорожской области. Об этом 19 июня сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своём телеграм-канале
Около восьми утра зафиксирован террористический обстрел села Бурчак Михайловского муниципального округа – ВСУ ударили по подстанции", - написал Балицкий.
Глава региона сообщил, что в результате атаки поврежден трансформатор, пострадавших нет. Без электроснабжения остались 435 абонентов.
Балицкий подчеркнул, что специалисты предприятия "Таврия-Энерго" прорабатывают вопрос электроснабжения по резервным схемам.
© Евгений Балицкий телеграм-канал
© Евгений Балицкий телеграм-канал
Вооруженные силы Украины регулярно обстреливают российские регионы. Накануне, 18 июня, в Донецкой Народной Республике (ДНР) почти 14 тысяч абонентов остались без электричества.
Об атаках ВСУ в материале Обстрел Шебекино Белгородской области: обрушился подъезд, люди разбирают завалы на сайте Украина.ру.
 
НовостиЗапорожская областьДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныЕвгений БалицкийэлектроподстанцииэлектроснабжениеэлектроэнергияэлектричествоНовые регионы
 
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15:14ВСУ ударили по подстанции в Запорожской области - Балицкий
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