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ВСУ ударили по подстанции в Запорожской области - Балицкий

ВСУ ударили по подстанции в Запорожской области - Балицкий - 19.06.2024 Украина.ру

ВСУ ударили по подстанции в Запорожской области - Балицкий

Вооруженные силы Украины ударили по подстанции В Запорожской области. Об этом 19 июня сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своём телеграм-канале

2024-06-19T15:14

2024-06-19T15:14

2024-06-19T15:14

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Глава региона сообщил, что в результате атаки поврежден трансформатор, пострадавших нет. Без электроснабжения остались 435 абонентов.Балицкий подчеркнул, что специалисты предприятия "Таврия-Энерго" прорабатывают вопрос электроснабжения по резервным схемам.Вооруженные силы Украины регулярно обстреливают российские регионы. Накануне, 18 июня, в Донецкой Народной Республике (ДНР) почти 14 тысяч абонентов остались без электричества. Об атаках ВСУ в материале Обстрел Шебекино Белгородской области: обрушился подъезд, люди разбирают завалы на сайте Украина.ру.

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новости, запорожская область, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, евгений балицкий, электроподстанции, электроснабжение, электроэнергия, электричество, новые регионы