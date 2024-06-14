https://ukraina.ru/20240614/1055655643.html

Обстрел Шебекино Белгородской области: обрушился подъезд, люди разбирают завалы

Обстрел Шебекино Белгородской области: обрушился подъезд, люди разбирают завалы - 14.06.2024 Украина.ру

Обстрел Шебекино Белгородской области: обрушился подъезд, люди разбирают завалы

ВСУ обстреляли Шебекино Белгородской области, обрушился подъезд многоквартирного дома. Об этом 14 июня сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков

2024-06-14T16:18

2024-06-14T16:18

2024-06-14T16:18

новости

шебекино

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

обстрелы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/0e/1055655527_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_a186145c0c454677c43a7b6209a6e74d.jpg

По предварительным данным, опубликованным Гладковым, пострадали три человека.В доме идет разбор завалов: работают спасатели и местные жители.Телеграм-каналы и СМИ пишут о том, что есть погибшие, а число пострадавших увеличилось, до пяти. Сколько человек находится под завалами – неизвестно.Подробнее об обстрелах 13 июня - в материале Егора Леева Обстановка под Краматорском, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 13 июня на сайте Украина.ру.

шебекино

белгородская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, шебекино, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, обстрелы