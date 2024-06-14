Обстрел Шебекино Белгородской области: обрушился подъезд, люди разбирают завалы - 14.06.2024 Украина.ру
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Обстрел Шебекино Белгородской области: обрушился подъезд, люди разбирают завалы
Обстрел Шебекино Белгородской области: обрушился подъезд, люди разбирают завалы - 14.06.2024 Украина.ру
Обстрел Шебекино Белгородской области: обрушился подъезд, люди разбирают завалы
ВСУ обстреляли Шебекино Белгородской области, обрушился подъезд многоквартирного дома. Об этом 14 июня сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков
2024-06-14T16:18
2024-06-14T16:18
новости
шебекино
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
обстрелы
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По предварительным данным, опубликованным Гладковым, пострадали три человека.В доме идет разбор завалов: работают спасатели и местные жители.Телеграм-каналы и СМИ пишут о том, что есть погибшие, а число пострадавших увеличилось, до пяти. Сколько человек находится под завалами – неизвестно.Подробнее об обстрелах 13 июня - в материале Егора Леева Обстановка под Краматорском, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 13 июня на сайте Украина.ру.
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новости, шебекино, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, обстрелы
Новости, Шебекино, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, обстрелы

Обстрел Шебекино Белгородской области: обрушился подъезд, люди разбирают завалы

16:18 14.06.2024
 
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ВСУ обстреляли Шебекино Белгородской области, обрушился подъезд многоквартирного дома. Об этом 14 июня сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков
По предварительным данным, опубликованным Гладковым, пострадали три человека.
В доме идет разбор завалов: работают спасатели и местные жители.
Телеграм-каналы и СМИ пишут о том, что есть погибшие, а число пострадавших увеличилось, до пяти. Сколько человек находится под завалами – неизвестно.
Подробнее об обстрелах 13 июня - в материале Егора Леева Обстановка под Краматорском, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 13 июня на сайте Украина.ру.
 
НовостиШебекиноБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы Украиныобстрелы
 
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