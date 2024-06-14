https://ukraina.ru/20240614/1055655643.html
Обстрел Шебекино Белгородской области: обрушился подъезд, люди разбирают завалы
Обстрел Шебекино Белгородской области: обрушился подъезд, люди разбирают завалы - 14.06.2024 Украина.ру
Обстрел Шебекино Белгородской области: обрушился подъезд, люди разбирают завалы
ВСУ обстреляли Шебекино Белгородской области, обрушился подъезд многоквартирного дома. Об этом 14 июня сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков
2024-06-14T16:18
2024-06-14T16:18
2024-06-14T16:18
новости
шебекино
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
обстрелы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/0e/1055655527_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_a186145c0c454677c43a7b6209a6e74d.jpg
По предварительным данным, опубликованным Гладковым, пострадали три человека.В доме идет разбор завалов: работают спасатели и местные жители.Телеграм-каналы и СМИ пишут о том, что есть погибшие, а число пострадавших увеличилось, до пяти. Сколько человек находится под завалами – неизвестно.Подробнее об обстрелах 13 июня - в материале Егора Леева Обстановка под Краматорском, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 13 июня на сайте Украина.ру.
шебекино
белгородская область
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/0e/1055655527_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_0f133feb59718a93f087bfb2dd3fa7af.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, шебекино, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, обстрелы
Новости, Шебекино, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, обстрелы
Обстрел Шебекино Белгородской области: обрушился подъезд, люди разбирают завалы
ВСУ обстреляли Шебекино Белгородской области, обрушился подъезд многоквартирного дома. Об этом 14 июня сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков
По предварительным данным, опубликованным Гладковым, пострадали три человека.
В доме идет разбор завалов: работают спасатели и местные жители.
Телеграм-каналы и СМИ пишут о том, что есть погибшие, а число пострадавших увеличилось, до пяти. Сколько человек находится под завалами – неизвестно.
Подробнее об обстрелах 13 июня - в материале Егора Леева Обстановка под Краматорском, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 13 июня
на сайте Украина.ру.