В ДНР почти 14 тысяч абонентов остались без света - 18.06.2024 Украина.ру
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В ДНР почти 14 тысяч абонентов остались без света
В ДНР почти 14 тысяч абонентов остались без света - 18.06.2024 Украина.ру
В ДНР почти 14 тысяч абонентов остались без света
В Донецкой Народной Республике (ДНР) почти 14 тысяч абонентов остались без электричества. Об этом сообщило 18 июня министерство угля и энергетики ДНР в телеграм-канале
2024-06-18T10:21
2024-06-18T10:21
новости
горловка
донецкая народная республика
днр
россия
электроснабжение
отключение электричества
новые регионы
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"К утру 18 июня на территории Донецкой Народной Республики остается обесточено 187 трансформаторных подстанций. Без энергоснабжения 13625 бытовых абонентов", - говорится в сообщении.Утром 18 июня стало известно об атаке украинского беспилотника на Никитовский район Горловки.
https://ukraina.ru/20240618/1055703277.html
горловка
донецкая народная республика
днр
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новости, горловка, донецкая народная республика, днр, россия, электроснабжение, отключение электричества, новые регионы
Новости, Горловка, Донецкая Народная Республика, ДНР, Россия, электроснабжение, отключение электричества, Новые регионы

В ДНР почти 14 тысяч абонентов остались без света

10:21 18.06.2024
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЗамена старых электросчетчиков в жилых домах Владивостока
Замена старых электросчетчиков в жилых домах Владивостока - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
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В Донецкой Народной Республике (ДНР) почти 14 тысяч абонентов остались без электричества. Об этом сообщило 18 июня министерство угля и энергетики ДНР в телеграм-канале
"К утру 18 июня на территории Донецкой Народной Республики остается обесточено 187 трансформаторных подстанций. Без энергоснабжения 13625 бытовых абонентов", - говорится в сообщении.
Утром 18 июня стало известно об атаке украинского беспилотника на Никитовский район Горловки.
Последствия обстрела в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
10:11
Украинский беспилотник сбросил боеприпас в ГорловкеУкраинский беспилотник сбросил боеприпас в Никитовском районе Горловки. Об этом 18 июня сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины
 
НовостиГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДНРРоссияэлектроснабжениеотключение электричестваНовые регионы
 
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