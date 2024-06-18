https://ukraina.ru/20240618/1055703607.html

В ДНР почти 14 тысяч абонентов остались без света

В ДНР почти 14 тысяч абонентов остались без света - 18.06.2024 Украина.ру

В ДНР почти 14 тысяч абонентов остались без света

В Донецкой Народной Республике (ДНР) почти 14 тысяч абонентов остались без электричества. Об этом сообщило 18 июня министерство угля и энергетики ДНР в телеграм-канале

2024-06-18T10:21

2024-06-18T10:21

2024-06-18T10:21

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"К утру 18 июня на территории Донецкой Народной Республики остается обесточено 187 трансформаторных подстанций. Без энергоснабжения 13625 бытовых абонентов", - говорится в сообщении.Утром 18 июня стало известно об атаке украинского беспилотника на Никитовский район Горловки.

https://ukraina.ru/20240618/1055703277.html

горловка

донецкая народная республика

днр

россия

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новости, горловка, донецкая народная республика, днр, россия, электроснабжение, отключение электричества, новые регионы