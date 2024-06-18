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Больше ста тысяч украинских беженцев вернулись в зону боевых действий

Больше ста тысяч украинских беженцев вернулись в зону боевых действий - 18.06.2024 Украина.ру

Больше ста тысяч украинских беженцев вернулись в зону боевых действий

Свыше 130 тысяч украинских переселенцев были вынуждены вернуться домой (в зону ведения боевых действий). Об этом заявил руководитель рабочей группы Верховной Рады по вопросам жилья во временной следственной комиссии по защите прав "внутренне перемещенных лиц" Максим Ткаченко

2024-06-18T15:25

2024-06-18T15:25

2024-06-18T15:25

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украина

ирина верещук

верховная рада

жители

переселенцы

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"В первую очередь из-за жилищных проблем и отсутствия средств уже почти 130 тысяч переселенцев вынуждены были вернуться домой, в зону боевых действий", - уточнил Ткаченко.Он предложил платить переселенцам до конца военного положения или адаптации на новых местах.Во многих случаях речь идет о том, что беженцы и переселенцы возвращаются в новые российские регионы.На днях вице-премьер Ирина Верещук указала, что по состоянию на май статус внутренне перемещенных лиц имеют 4,6 миллиона украинцев, в то же время выплаты получают всего 1,5 миллиона человек.Подробнее о тяготах украинцев в ходе конфликта - в материале Поставки оружия на Украину приводят к смертям мирных жителей - Захарова на сайте Украина.ру.

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новости, украина, ирина верещук, верховная рада, жители, переселенцы