Больше ста тысяч украинских беженцев вернулись в зону боевых действий - 18.06.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240618/1055707930.html
Больше ста тысяч украинских беженцев вернулись в зону боевых действий
Больше ста тысяч украинских беженцев вернулись в зону боевых действий - 18.06.2024 Украина.ру
Больше ста тысяч украинских беженцев вернулись в зону боевых действий
Свыше 130 тысяч украинских переселенцев были вынуждены вернуться домой (в зону ведения боевых действий). Об этом заявил руководитель рабочей группы Верховной Рады по вопросам жилья во временной следственной комиссии по защите прав "внутренне перемещенных лиц" Максим Ткаченко
2024-06-18T15:25
2024-06-18T15:25
новости
украина
ирина верещук
верховная рада
жители
переселенцы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101495/86/1014958678_0:153:2049:1306_1920x0_80_0_0_0602ce5f0030c227c7c0511347cae0e8.jpg.webp
"В первую очередь из-за жилищных проблем и отсутствия средств уже почти 130 тысяч переселенцев вынуждены были вернуться домой, в зону боевых действий", - уточнил Ткаченко.Он предложил платить переселенцам до конца военного положения или адаптации на новых местах.Во многих случаях речь идет о том, что беженцы и переселенцы возвращаются в новые российские регионы.На днях вице-премьер Ирина Верещук указала, что по состоянию на май статус внутренне перемещенных лиц имеют 4,6 миллиона украинцев, в то же время выплаты получают всего 1,5 миллиона человек.Подробнее о тяготах украинцев в ходе конфликта - в материале Поставки оружия на Украину приводят к смертям мирных жителей - Захарова на сайте Украина.ру.
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101495/86/1014958678_0:0:1747:1310_1920x0_80_0_0_84c3af512454da09b2c548e9bdb864d8.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, ирина верещук, верховная рада, жители, переселенцы
Новости, Украина, Ирина Верещук, Верховная Рада, жители, переселенцы

Больше ста тысяч украинских беженцев вернулись в зону боевых действий

15:25 18.06.2024
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкБеженцы из Украины прибыли в Омск
Беженцы из Украины прибыли в Омск - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать в
Свыше 130 тысяч украинских переселенцев были вынуждены вернуться домой (в зону ведения боевых действий). Об этом заявил руководитель рабочей группы Верховной Рады по вопросам жилья во временной следственной комиссии по защите прав "внутренне перемещенных лиц" Максим Ткаченко
"В первую очередь из-за жилищных проблем и отсутствия средств уже почти 130 тысяч переселенцев вынуждены были вернуться домой, в зону боевых действий", - уточнил Ткаченко.
Он предложил платить переселенцам до конца военного положения или адаптации на новых местах.
Во многих случаях речь идет о том, что беженцы и переселенцы возвращаются в новые российские регионы.
На днях вице-премьер Ирина Верещук указала, что по состоянию на май статус внутренне перемещенных лиц имеют 4,6 миллиона украинцев, в то же время выплаты получают всего 1,5 миллиона человек.
Подробнее о тяготах украинцев в ходе конфликта - в материале Поставки оружия на Украину приводят к смертям мирных жителей - Захарова на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаИрина ВерещукВерховная Радажителипереселенцы
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:00"Флаги на башнях": как беспризорники в кино немецкие фотоаппараты копировали
15:53Евгения Гуцул, биография
15:51Поляки больше не хотят поддерживать украинских беженцев — исследование
15:50Венгрия выступит против Урсулы фон дер Ляйен на посту главы ЕК - Politico
15:26Брал с уклонистов десятки тысяч долларов. На Украине поймали сына военкома, наживавшегося на мобилизации
15:25Больше ста тысяч украинских беженцев вернулись в зону боевых действий
15:21На Украине подростков задержали за диверсии против ТЦК
15:17Российская ПВО сбила украинскую ракету "Нептун-МД" и 24 дрона — Минобороны
15:13Отозванная подпись. Почему Ирак не хочет поддерживать Украину
14:54Коридор по африканскому СССР. Мировая логистика уходит из-под Запада
14:02Экономика в коматозном состоянии, обстрелы, граница санитарной зоны. Главное на Украине на 14:00 18 июня
13:41"Отразить любую агрессию": что из себя представляет армия КНДР
13:23У британской певицы Адель возникли проблемы из-за Юдашкина
13:20Путин подписал распоряжение по договору о партнерстве с КНДР
12:52Италия планирует включить ракеты Storm Shadow в новый пакет помощи Киеву - СМИ
12:50Света нет, за воду дерутся, люди на пределе. Что происходит в Николаеве
12:05США намеренно затягивают обучение украинских пилотов на истребителях F-16 – The Times
12:04В Одессе подожгли машину военных — СМИ
12:03Путин пока не надел китель с погонами. Алехин о большой войне, в которой России придется обороняться
10:33Зеленский подписал законопроект о военной подготовке школьников
Лента новостейМолния