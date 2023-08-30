Поставки оружия на Украину приводят к смертям мирных жителей - Захарова - 30.08.2023 Украина.ру
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Поставки оружия на Украину приводят к смертям мирных жителей - Захарова
Поставки оружия на Украину приводят к смертям мирных жителей - Захарова - 30.08.2023 Украина.ру
Поставки оружия на Украину приводят к смертям мирных жителей - Захарова
Западные страны продолжают поставлять оружие Украине, что приводит к жертвам среди мирного населения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге 30 августа
2023-08-30T14:13
2023-08-30T14:13
новости
россия
сша
киевский режим
украина
мирные жители
оружие
жертвы
госдеп сша
белый дом
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Дипломат ещё раз обратилась к американским средствам массовой информации, которые сделали "это самое мирное население своей повесткой"."Есть желание уточнить в Белом доме и Госдепартаменте США, ведут ли они подсчет тем самым мирным гражданам, которые погибли от рук киевского режима, в которых находится американское оружие", - добавила Захарова.29 августа США объявили о новом пакете военной помощи Украине. Сумма нового пакета помощи составит 250 миллионов долларов. В него включили дополнительное оборудование для разминирования, ракеты для ПВО, боеприпасы для артиллерии и систем HIMARS, а также свыше трех миллионов патронов.
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новости, россия, сша, киевский режим, украина, мирные жители, оружие, жертвы, госдеп сша, белый дом, мария захарова
Новости, Россия, США, киевский режим, Украина, мирные жители, оружие, жертвы, Госдеп США, Белый дом, Мария Захарова

Поставки оружия на Украину приводят к смертям мирных жителей - Захарова

14:13 30.08.2023
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
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Западные страны продолжают поставлять оружие Украине, что приводит к жертвам среди мирного населения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге 30 августа

"Поставки западными странами, в первую очередь США, оружия на Украину ведут к росту жертв среди гражданского населения. От западных снарядов гибнут мирные люди", - заявила Захарова.

Дипломат ещё раз обратилась к американским средствам массовой информации, которые сделали "это самое мирное население своей повесткой".
"Есть желание уточнить в Белом доме и Госдепартаменте США, ведут ли они подсчет тем самым мирным гражданам, которые погибли от рук киевского режима, в которых находится американское оружие", - добавила Захарова.
29 августа США объявили о новом пакете военной помощи Украине. Сумма нового пакета помощи составит 250 миллионов долларов. В него включили дополнительное оборудование для разминирования, ракеты для ПВО, боеприпасы для артиллерии и систем HIMARS, а также свыше трех миллионов патронов.
29 августа, 20:33
Средства для разминирования, ПВО и HIMARS: США объявили о новом пакете военной помощи УкраинеСША объявили о новом пакете военной помощи Украине на 250 миллионов долларов, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Об этом сообщили журналисты РИА Новости
 
НовостиРоссияСШАкиевский режимУкраинамирные жителиоружиежертвыГосдеп СШАБелый домМария Захарова
 
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