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Поставки оружия на Украину приводят к смертям мирных жителей - Захарова

Поставки оружия на Украину приводят к смертям мирных жителей - Захарова - 30.08.2023 Украина.ру

Поставки оружия на Украину приводят к смертям мирных жителей - Захарова

Западные страны продолжают поставлять оружие Украине, что приводит к жертвам среди мирного населения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге 30 августа

2023-08-30T14:13

2023-08-30T14:13

2023-08-30T14:13

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Дипломат ещё раз обратилась к американским средствам массовой информации, которые сделали "это самое мирное население своей повесткой"."Есть желание уточнить в Белом доме и Госдепартаменте США, ведут ли они подсчет тем самым мирным гражданам, которые погибли от рук киевского режима, в которых находится американское оружие", - добавила Захарова.29 августа США объявили о новом пакете военной помощи Украине. Сумма нового пакета помощи составит 250 миллионов долларов. В него включили дополнительное оборудование для разминирования, ракеты для ПВО, боеприпасы для артиллерии и систем HIMARS, а также свыше трех миллионов патронов.

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2023

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новости, россия, сша, киевский режим, украина, мирные жители, оружие, жертвы, госдеп сша, белый дом, мария захарова