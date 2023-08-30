https://ukraina.ru/20230830/1049035862.html
Поставки оружия на Украину приводят к смертям мирных жителей - Захарова
Поставки оружия на Украину приводят к смертям мирных жителей - Захарова - 30.08.2023 Украина.ру
Поставки оружия на Украину приводят к смертям мирных жителей - Захарова
Западные страны продолжают поставлять оружие Украине, что приводит к жертвам среди мирного населения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге 30 августа
2023-08-30T14:13
2023-08-30T14:13
2023-08-30T14:13
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россия
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киевский режим
украина
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оружие
жертвы
госдеп сша
белый дом
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Дипломат ещё раз обратилась к американским средствам массовой информации, которые сделали "это самое мирное население своей повесткой"."Есть желание уточнить в Белом доме и Госдепартаменте США, ведут ли они подсчет тем самым мирным гражданам, которые погибли от рук киевского режима, в которых находится американское оружие", - добавила Захарова.29 августа США объявили о новом пакете военной помощи Украине. Сумма нового пакета помощи составит 250 миллионов долларов. В него включили дополнительное оборудование для разминирования, ракеты для ПВО, боеприпасы для артиллерии и систем HIMARS, а также свыше трех миллионов патронов.
https://ukraina.ru/20230829/1049024588.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, сша, киевский режим, украина, мирные жители, оружие, жертвы, госдеп сша, белый дом, мария захарова
Новости, Россия, США, киевский режим, Украина, мирные жители, оружие, жертвы, Госдеп США, Белый дом, Мария Захарова
Поставки оружия на Украину приводят к смертям мирных жителей - Захарова
Западные страны продолжают поставлять оружие Украине, что приводит к жертвам среди мирного населения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге 30 августа