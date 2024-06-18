Путин пока не надел китель с погонами. Алехин о большой войне, в которой России придется обороняться - 18.06.2024 Украина.ру
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Путин пока не надел китель с погонами. Алехин о большой войне, в которой России придется обороняться
Путин пока не надел китель с погонами. Алехин о большой войне, в которой России придется обороняться - 18.06.2024 Украина.ру
Путин пока не надел китель с погонами. Алехин о большой войне, в которой России придется обороняться
Социальный технолог, военный волонтёр, общественный деятель Роман Алёхин объяснил, почему провалилась конференция по Украине в Швейцарии, рассказал, как и за счёт чего, по его мнению, можно улучшить российскую армию и почему для победы обязательно нужно освобождать Одессу
2024-06-18T12:03
2024-06-18T12:03
видео
россия
украина
швейцария
владимир путин
андрей белоусов
минобороны
переговоры
сво
спецоперация
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00:23 – конференция по Украине в Швейцарии и условия России для начала переговоров; 06:14 – есть ли в планах освобождение Одессы и в каком темпе продолжать СВО? 09:55 – о задачах и повышении квалификации офицерского состава в ходе СВО; 11:14 – что успел сделать Белоусов на посту главы Минобороны? 14:10 – где взять "комиссаров здравого смысла"? 16:49 – что ещё нужно сделать в техническом плане для того, чтобы обезопасить наших бойцов? 20:01 – о проблемах ротации личного состава; 25:08 – почему буферной зоны будет недостаточно?
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видео, россия, украина, швейцария, владимир путин, андрей белоусов, минобороны, переговоры, сво, спецоперация, крым, запорожье, днр, донбасс, херсон, николаев, одесса, харьков, владимир зеленский, курск, брянск, война, днепр, днепр (река), днепропетровск, киев, дроны, беспилотники, александр суворов, сша, паника, стратегии, тактики, ссср, военкор, логистика, командование, снабжение, вооружения, мобилизация, наступление, николаевская область, победа, видео
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Путин пока не надел китель с погонами. Алехин о большой войне, в которой России придется обороняться

12:03 18.06.2024
 
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Социальный технолог, военный волонтёр, общественный деятель Роман Алёхин объяснил, почему провалилась конференция по Украине в Швейцарии, рассказал, как и за счёт чего, по его мнению, можно улучшить российскую армию и почему для победы обязательно нужно освобождать Одессу
00:23 – конференция по Украине в Швейцарии и условия России для начала переговоров;
06:14 – есть ли в планах освобождение Одессы и в каком темпе продолжать СВО?
09:55 – о задачах и повышении квалификации офицерского состава в ходе СВО;
11:14 – что успел сделать Белоусов на посту главы Минобороны?
14:10 – где взять "комиссаров здравого смысла"?
16:49 – что ещё нужно сделать в техническом плане для того, чтобы обезопасить наших бойцов?
20:01 – о проблемах ротации личного состава;
25:08 – почему буферной зоны будет недостаточно?
 
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