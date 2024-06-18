https://ukraina.ru/20240618/1055704389.html

Путин пока не надел китель с погонами. Алехин о большой войне, в которой России придется обороняться

Путин пока не надел китель с погонами. Алехин о большой войне, в которой России придется обороняться - 18.06.2024 Украина.ру

Путин пока не надел китель с погонами. Алехин о большой войне, в которой России придется обороняться

Социальный технолог, военный волонтёр, общественный деятель Роман Алёхин объяснил, почему провалилась конференция по Украине в Швейцарии, рассказал, как и за счёт чего, по его мнению, можно улучшить российскую армию и почему для победы обязательно нужно освобождать Одессу

2024-06-18T12:03

2024-06-18T12:03

2024-06-18T12:03

видео

россия

украина

швейцария

владимир путин

андрей белоусов

минобороны

переговоры

сво

спецоперация

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00:23 – конференция по Украине в Швейцарии и условия России для начала переговоров; 06:14 – есть ли в планах освобождение Одессы и в каком темпе продолжать СВО? 09:55 – о задачах и повышении квалификации офицерского состава в ходе СВО; 11:14 – что успел сделать Белоусов на посту главы Минобороны? 14:10 – где взять "комиссаров здравого смысла"? 16:49 – что ещё нужно сделать в техническом плане для того, чтобы обезопасить наших бойцов? 20:01 – о проблемах ротации личного состава; 25:08 – почему буферной зоны будет недостаточно?

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швейцария

крым

запорожье

днр

донбасс

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