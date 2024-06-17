"Там все гораздо жестче и интереснее": военкор о том, почему на Украине воюют пожилые и горят машины ТЦК - 17.06.2024 Украина.ру
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"Там все гораздо жестче и интереснее": военкор о том, почему на Украине воюют пожилые и горят машины ТЦК
"Там все гораздо жестче и интереснее": военкор о том, почему на Украине воюют пожилые и горят машины ТЦК - 17.06.2024 Украина.ру
"Там все гораздо жестче и интереснее": военкор о том, почему на Украине воюют пожилые и горят машины ТЦК
Качество и количество личного состава ВСУ значительно упало. На украинских полигонах часто тренируются бойцы немолодого возраста. Каждый день на Украине появляются видео с сожженными машинами ТЦК. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков
2024-06-17T04:45
2024-06-17T04:45
новости
россия
украина
сво
всу
пожилые
дроны
бпла
производство
вооружения
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У России с ВСУ паритет по дронам. Но конкретно у Часов Яра мы уступаем в этом вопросе. На определенном этапе Украине удалось обойти Россию в производстве дронов. Только это позволяет сдерживать ВСУ активное наступление армии РФ, рассказал военкор.Учитывая, что качество и количество личного состава ВСУ упало. Это хорошо видно по украинским пленным. На украинских полигонах часто тренируются бойцы немолодого возраста (сами западные СМИ публикуют эти фотографии), добавил он.По его словам, беспилотные технологии на Украине хорошо развиты, их производят везде и всюду. Удивительно, что в Подмосковье не стоят ангары, где изготавливают эти простые изделия, сказал журналист. Дроны можно сделать быстро, это знает любой радиолюбитель."Мне не очень нравится, что в России строится социально ориентированный капитализм. Но раз уж мы его строим, то давайте ориентироваться на те группы населения, которые готовы помогать фронту и производить необходимое оборудование", - резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Тимофея Ермакова: Россия купит "квартиру" и устроит ВСУ темное лето, чтобы избежать интересного удара НАТО читайте на сайте Украина.руО том, что будет, если НАТО отправит войска в район Львова или Одессы - в интервью Михаила Поликарпова: Если Запад отберет у ВСУ их "морковку", Россия побьет его козырем из Северной Кореи
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, россия, украина, сво, всу, пожилые, дроны, бпла, производство, вооружения, часов яр, наступление, вс рф
Новости, Россия, Украина, СВО, ВСУ, пожилые, дроны, БПЛА, производство, вооружения, Часов Яр, наступление, ВС РФ

"Там все гораздо жестче и интереснее": военкор о том, почему на Украине воюют пожилые и горят машины ТЦК

04:45 17.06.2024
 
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ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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Качество и количество личного состава ВСУ значительно упало. На украинских полигонах часто тренируются бойцы немолодого возраста. Каждый день на Украине появляются видео с сожженными машинами ТЦК. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков
У России с ВСУ паритет по дронам. Но конкретно у Часов Яра мы уступаем в этом вопросе. На определенном этапе Украине удалось обойти Россию в производстве дронов. Только это позволяет сдерживать ВСУ активное наступление армии РФ, рассказал военкор.
Учитывая, что качество и количество личного состава ВСУ упало. Это хорошо видно по украинским пленным. На украинских полигонах часто тренируются бойцы немолодого возраста (сами западные СМИ публикуют эти фотографии), добавил он.
"Я уже молчу о настроениях украинских мужчин призывного возраста. Мы же видим, что каждый день на Украине появляются видео с сожженными машинами ТЦК. Это только то, что попадает в кадр. Но мы же не знаем, сколько всего за кадром. Там все гораздо жестче и интереснее", - подчеркнул Ермаков.
По его словам, беспилотные технологии на Украине хорошо развиты, их производят везде и всюду. Удивительно, что в Подмосковье не стоят ангары, где изготавливают эти простые изделия, сказал журналист. Дроны можно сделать быстро, это знает любой радиолюбитель.
"Мне не очень нравится, что в России строится социально ориентированный капитализм. Но раз уж мы его строим, то давайте ориентироваться на те группы населения, которые готовы помогать фронту и производить необходимое оборудование", - резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Тимофея Ермакова: Россия купит "квартиру" и устроит ВСУ темное лето, чтобы избежать интересного удара НАТО читайте на сайте Украина.ру
О том, что будет, если НАТО отправит войска в район Львова или Одессы - в интервью Михаила Поликарпова: Если Запад отберет у ВСУ их "морковку", Россия побьет его козырем из Северной Кореи
Грег Вайнер интервью
15 июня, 07:24
Грег Вайнер: В Латвии говорят по-русски под флагами Украины, Европа объединяется, США ждут сюрпризы Миграционные проблемы могут оттеснить вопросы поддержки Украины на второй план в Европе. Европейцы устали от "дорогих" украинцев и от скудного бюджета из-за поддержки Киева
 
НовостиРоссияУкраинаСВОВСУпожилыедроныБПЛАпроизводствовооруженияЧасов ЯрнаступлениеВС РФ
 
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