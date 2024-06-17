Десантники заходят в основную часть Часов Яра: военкор рассказал об успешном продвижении армии РФ - 17.06.2024 Украина.ру
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Десантники заходят в основную часть Часов Яра: военкор рассказал об успешном продвижении армии РФ
Десантники заходят в основную часть Часов Яра: военкор рассказал об успешном продвижении армии РФ - 17.06.2024 Украина.ру
Десантники заходят в основную часть Часов Яра: военкор рассказал об успешном продвижении армии РФ
На южном фланге сейчас образовывается карман в треугольнике Андреевка - Клещеевка - "Канал". Российским войскам надо там подтянуться и выбить ВСУ за сам водораздел. Это нетривиальная задача, но выполнимая. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков
2024-06-17T06:20
2024-06-17T06:20
россия
клещеевка
f-16
нато
часов яр
сво
донбасс
артемовск
канал
бои
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После того, как украинское командование перебросила часть сил под Харьков, у армии России наметились ряд успехов в микрорайоне "Канал" (Часов Яр), возле Белогоровки и в районе Северска.Что касается микрорайона "Канал" Часов Яре, то, по моей информации, то десантники из 98-дивизии по улице Олега Кошевого дошли до мостовой переправы через канал "Северский Донец-Донбасс", рассказал военкор.Здесь основная задача российских бойцов – немножко подтянуть фланги. Хотя это "немножко" означает, что у военных еще очень много работы, добавил журналист.Хотел уточнить. Микрорайон "Канал" - это хотя и черта города, но он стоит на отшибе. Он напоминает микрорайон "Петровский" в Донецке. Более того сейчас наши десантники заходят на первые улицы микрорайона "Новый" (уже основная часть Часов Яра). Первые бои уже начались на улице Донецкая, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Тимофея Ермакова: Россия купит "квартиру" и устроит ВСУ темное лето, чтобы избежать интересного удара НАТО читайте на сайте Украина.руО том, почему ВСУ наносят террористические удары по мирным кварталам Шебекино - в интервью военного корреспондента издания Украина.ру Федора Громова: Как только Россия вернется в Волчанск, Шебекино избавится от прифронтового фатализма
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россия
клещеевка
часов яр
донбасс
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россия, клещеевка, f-16, нато, часов яр, сво, донбасс, артемовск, канал, бои, наступление, вс рф, северский донец
Россия, Клещеевка, F-16, НАТО, Часов Яр, СВО, Донбасс, Артемовск, канал, бои, наступление, ВС РФ, Северский Донец

Десантники заходят в основную часть Часов Яра: военкор рассказал об успешном продвижении армии РФ

06:20 17.06.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОбучение мобилизованных на Запорожском направлении
Обучение мобилизованных на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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На южном фланге сейчас образовывается карман в треугольнике Андреевка - Клещеевка - "Канал". Российским войскам надо там подтянуться и выбить ВСУ за сам водораздел. Это нетривиальная задача, но выполнимая. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков
После того, как украинское командование перебросила часть сил под Харьков, у армии России наметились ряд успехов в микрорайоне "Канал" (Часов Яр), возле Белогоровки и в районе Северска.
Что касается микрорайона "Канал" Часов Яре, то, по моей информации, то десантники из 98-дивизии по улице Олега Кошевого дошли до мостовой переправы через канал "Северский Донец-Донбасс", рассказал военкор.
Здесь основная задача российских бойцов – немножко подтянуть фланги. Хотя это "немножко" означает, что у военных еще очень много работы, добавил журналист.

"Дело в том, что на южном фланге у нас образовывается карман в треугольнике Андреевка - Клещеевка - "Канал". Нам надо там подтянуться и выбить ВСУ за сам этот водораздел. Это нетривиальная задача, но выполнимая. Учитывая, что мы еще давим в районе Калиновки (северный фланг) заставляя противника отступать к северным окраинам Часов Яра", - отметил Ермаков.

Хотел уточнить. Микрорайон "Канал" - это хотя и черта города, но он стоит на отшибе. Он напоминает микрорайон "Петровский" в Донецке. Более того сейчас наши десантники заходят на первые улицы микрорайона "Новый" (уже основная часть Часов Яра). Первые бои уже начались на улице Донецкая, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Тимофея Ермакова: Россия купит "квартиру" и устроит ВСУ темное лето, чтобы избежать интересного удара НАТО читайте на сайте Украина.ру
О том, почему ВСУ наносят террористические удары по мирным кварталам Шебекино - в интервью военного корреспондента издания Украина.ру Федора Громова: Как только Россия вернется в Волчанск, Шебекино избавится от прифронтового фатализма
Михаил Поликарпов - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
Вчера, 06:10
Михаил Поликарпов: Если Запад отберет у ВСУ их "морковку", Россия побьет его козырем из Северной Кореи Мы можем рассмотреть полномасштабный ввод войск НАТО на Украину как фантастический сценарий. Но мне все же кажется, что это маловероятно
 
РоссияКлещеевкаF-16НАТОЧасов ЯрСВОДонбассАртемовскканалбоинаступлениеВС РФСеверский Донец
 
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