https://ukraina.ru/20240617/1055678540.html
Десантники заходят в основную часть Часов Яра: военкор рассказал об успешном продвижении армии РФ
Десантники заходят в основную часть Часов Яра: военкор рассказал об успешном продвижении армии РФ - 17.06.2024 Украина.ру
Десантники заходят в основную часть Часов Яра: военкор рассказал об успешном продвижении армии РФ
На южном фланге сейчас образовывается карман в треугольнике Андреевка - Клещеевка - "Канал". Российским войскам надо там подтянуться и выбить ВСУ за сам водораздел. Это нетривиальная задача, но выполнимая. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков
2024-06-17T06:20
2024-06-17T06:20
2024-06-17T06:20
россия
клещеевка
f-16
нато
часов яр
сво
донбасс
артемовск
канал
бои
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После того, как украинское командование перебросила часть сил под Харьков, у армии России наметились ряд успехов в микрорайоне "Канал" (Часов Яр), возле Белогоровки и в районе Северска.Что касается микрорайона "Канал" Часов Яре, то, по моей информации, то десантники из 98-дивизии по улице Олега Кошевого дошли до мостовой переправы через канал "Северский Донец-Донбасс", рассказал военкор.Здесь основная задача российских бойцов – немножко подтянуть фланги. Хотя это "немножко" означает, что у военных еще очень много работы, добавил журналист.Хотел уточнить. Микрорайон "Канал" - это хотя и черта города, но он стоит на отшибе. Он напоминает микрорайон "Петровский" в Донецке. Более того сейчас наши десантники заходят на первые улицы микрорайона "Новый" (уже основная часть Часов Яра). Первые бои уже начались на улице Донецкая, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Тимофея Ермакова: Россия купит "квартиру" и устроит ВСУ темное лето, чтобы избежать интересного удара НАТО читайте на сайте Украина.руО том, почему ВСУ наносят террористические удары по мирным кварталам Шебекино - в интервью военного корреспондента издания Украина.ру Федора Громова: Как только Россия вернется в Волчанск, Шебекино избавится от прифронтового фатализма
https://ukraina.ru/20240616/1055660684.html
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клещеевка
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россия, клещеевка, f-16, нато, часов яр, сво, донбасс, артемовск, канал, бои, наступление, вс рф, северский донец
Россия, Клещеевка, F-16, НАТО, Часов Яр, СВО, Донбасс, Артемовск, канал, бои, наступление, ВС РФ, Северский Донец
Десантники заходят в основную часть Часов Яра: военкор рассказал об успешном продвижении армии РФ
На южном фланге сейчас образовывается карман в треугольнике Андреевка - Клещеевка - "Канал". Российским войскам надо там подтянуться и выбить ВСУ за сам водораздел. Это нетривиальная задача, но выполнимая. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков
После того, как украинское командование перебросила часть сил под Харьков, у армии России наметились ряд успехов в микрорайоне "Канал" (Часов Яр), возле Белогоровки и в районе Северска.
Что касается микрорайона "Канал" Часов Яре, то, по моей информации, то десантники из 98-дивизии по улице Олега Кошевого дошли до мостовой переправы через канал "Северский Донец-Донбасс", рассказал военкор.
Здесь основная задача российских бойцов – немножко подтянуть фланги. Хотя это "немножко" означает, что у военных еще очень много работы, добавил журналист.
"Дело в том, что на южном фланге у нас образовывается карман в треугольнике Андреевка - Клещеевка - "Канал". Нам надо там подтянуться и выбить ВСУ за сам этот водораздел. Это нетривиальная задача, но выполнимая. Учитывая, что мы еще давим в районе Калиновки (северный фланг) заставляя противника отступать к северным окраинам Часов Яра", - отметил Ермаков.
Хотел уточнить. Микрорайон "Канал" - это хотя и черта города, но он стоит на отшибе. Он напоминает микрорайон "Петровский" в Донецке. Более того сейчас наши десантники заходят на первые улицы микрорайона "Новый" (уже основная часть Часов Яра). Первые бои уже начались на улице Донецкая, резюмировал собеседник издания.
О том, почему ВСУ наносят террористические удары по мирным кварталам Шебекино - в интервью военного корреспондента издания Украина.ру Федора Громова: Как только Россия вернется в Волчанск, Шебекино избавится от прифронтового фатализма