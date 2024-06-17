https://ukraina.ru/20240617/1055678540.html

Десантники заходят в основную часть Часов Яра: военкор рассказал об успешном продвижении армии РФ

Десантники заходят в основную часть Часов Яра: военкор рассказал об успешном продвижении армии РФ - 17.06.2024 Украина.ру

Десантники заходят в основную часть Часов Яра: военкор рассказал об успешном продвижении армии РФ

На южном фланге сейчас образовывается карман в треугольнике Андреевка - Клещеевка - "Канал". Российским войскам надо там подтянуться и выбить ВСУ за сам водораздел. Это нетривиальная задача, но выполнимая. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков

2024-06-17T06:20

2024-06-17T06:20

2024-06-17T06:20

россия

клещеевка

f-16

нато

часов яр

сво

донбасс

артемовск

канал

бои

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После того, как украинское командование перебросила часть сил под Харьков, у армии России наметились ряд успехов в микрорайоне "Канал" (Часов Яр), возле Белогоровки и в районе Северска.Что касается микрорайона "Канал" Часов Яре, то, по моей информации, то десантники из 98-дивизии по улице Олега Кошевого дошли до мостовой переправы через канал "Северский Донец-Донбасс", рассказал военкор.Здесь основная задача российских бойцов – немножко подтянуть фланги. Хотя это "немножко" означает, что у военных еще очень много работы, добавил журналист.Хотел уточнить. Микрорайон "Канал" - это хотя и черта города, но он стоит на отшибе. Он напоминает микрорайон "Петровский" в Донецке. Более того сейчас наши десантники заходят на первые улицы микрорайона "Новый" (уже основная часть Часов Яра). Первые бои уже начались на улице Донецкая, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Тимофея Ермакова: Россия купит "квартиру" и устроит ВСУ темное лето, чтобы избежать интересного удара НАТО читайте на сайте Украина.руО том, почему ВСУ наносят террористические удары по мирным кварталам Шебекино - в интервью военного корреспондента издания Украина.ру Федора Громова: Как только Россия вернется в Волчанск, Шебекино избавится от прифронтового фатализма

https://ukraina.ru/20240616/1055660684.html

россия

клещеевка

часов яр

донбасс

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