https://ukraina.ru/20240615/1055662333.html

Американские и польские штурмовики, трагедия в Шебекино, Главное на Украине на утро 15 июня

Американские и польские штурмовики, трагедия в Шебекино, Главное на Украине на утро 15 июня - 15.06.2024 Украина.ру

Американские и польские штурмовики, трагедия в Шебекино, Главное на Украине на утро 15 июня

Украинский военнопленный рассказал о польских и американских штурмовиках. Назвали количество погибших от украинского удара в Шебекино

2024-06-15T08:23

2024-06-15T08:23

2024-06-15T08:23

эксклюзив

хроники

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Американские и польские наемники участвовали в штурмах российских позиций в ДНР, рассказал РИА Новости военнопленный Юрий Водян."Из Америки были, из Польши было несколько людей, все они в основном общались на английском языке. Штурмовики, пулеметчики. Штурмовики в основном. Тоже на задания ходили, в то же место, куда и нас послали, на захват точек, на захват позиций", — рассказал собеседник агентства.По словам военнопленного, у иностранных наёмников имелись привилегии по зарплате: так, украинский мобилизованный, находясь на линии боевого соприкосновения, получал 120 тыс. грн. (около $3 тыс. - Ред.), в то время, как наёмники получали по $5-7 тыс.По словам Водяна, наёмники в любой момент могли уехать."Они как по контракту [служили], они могли в любой момент уехать... Разрывают контракт, собирают вещи и уезжают. У нас такого не было, мы до конца сидели", — отметил военнопленный.Накануне, 14 июня испанское издание El Periodico сообщило о том, что ВМС Испании подтвердили гибель испанского морпеха Серхио Антолины Сунсунеги в боях на Украине. Сунсунега — уроженец Кантабрии, служивший в Кадисе, в сентябре 2023 года взял трёхмесячный отпуск по личным обстоятельствам. 26 декабря, когда он не вернулся из отпуска, Гражданская гвардия Испании начала расследование, пытаясь выяснить его местонахождение. Авторы публикации отметили, что судя по всему, испанский морпех записала добровольцем в ВСУ.При этом на самой Украине не верят в то, что в Испании не знали о том, куда направился Сунсунега."Западная пресса начинает рассказывать сказки, выявляя схему, по которой западных инструкторов и офицеров/солдат, отправляют в Украину. Схема простая, о которой мы ранее инсайдили. Тебя направляют в Украину с повышенным, новым контрактом, от другой структуры, но официально ты берешь отпуск в своей армии и якобы едешь "добровольцем". Об этом знали давно все. Эта лазейка работает в Украинском кризисе с 2022 года и по сей день. Потери среди солдат и офицеров армии НАТО всячески скрывались и скрываются посей день", - прокомментировал публикацию в El Periodico популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".Ранее Минобороны РФ не раз сообщало об уничтожении наёмников из США, Великобритании, Грузии и других стран и регулярно отчитывается о поражении мест скопления иностранцев, воюющих на стороне Киева. При этом в министерстве обороны Р неоднократно предостерегали иностранных граждан от поездок на Украину. В Минобороны подчеркивали, что наемники по международному гуманитарному праву не считаются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного.В середине марта Минобороны РФ сообщило, что за время СВО на Украину прибыли 13 387 иностранных наёмников для участия в боях на стороне киевского режима. За этот период удалось ликвидировать около шести тысяч боевиков.Тем временем на Украине ужесточается мобилизация. Как рассказал РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, украинские власти вдвое повысили план по мобилизации в трёх областях Украины, а также на оккупированной части Запорожской области."По имеющейся абсолютно подтверждённой информации, режим Зеленского повысил план по мобилизации в Харьковской, Сумской и Одесской области, а также на оккупированной украинскими боевиками части Запорожской области. План по отлову людей на улицах увеличен в два раз", - отметил Рогов.До этого, 14 июня, первый спикер парламента Новороссии, бывший народный депутат Украины Олег Царёв прокомментировал данные об украинской мобилизации."Секретарь комитета Верховной Рады по обороне Костенко сказал, что за май в ВСУ мобилизовали столько, сколько за четыре первых месяца года. Если это правда, то вскоре на фронте нашим будет ещё сложнее. Официальных цифр о количестве мобилизованных нет. Тем не менее в какой-то степени успех мобилизации станет понятен по цифрам расходов на ВСУ, которые должны опубликовать в ближайшее время. Обязательно приведу эти расчеты со своими комментариями", - отметил Царёв.На улицах украинских городов тем временем развернулась настоящая охота на мужчин призывного возраста. При этом власти пытаются утверждать, что заполонившие украинский сегмент соцсетей видео с инцидентами с военкомами — на самом деле якобы проводимая Россией дезинформационная кампания. Тем временем в украинском обществе растёт ненависть к сотрудникам ТЦК и СП (аналог российских военкоматов — Ред.). Уже отмечен ряд нападений на транспорт с военными номерами, из-за чего некоторые украинские военные уже размещают на своих авто надписи о том, что не работают в ТЦК.Трагедия в ШебекиноРано утром 15 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков у себя в телеграм-канале рассказал о погибших от удара ВСУ по Шебекино."В Шебекино на месте разрушенного подъезда в пятиэтажном доме завершены поисково-спасательные работы. Из-под завалов удалось поднять останки 4 человек. К сожалению, ещё одна погибшая — женщина, которую доставили в областную больницу. Она была прооперирована. Несколько раз у неё останавливалось сердце, и медики проводили реанимационные мероприятия. Тяжесть ранений была не совместима с жизнью", - написал Гладков в своём телеграм-канале.Он принёс соболезнования и выразил поддержку родным и близким погибших."Количество пострадавших мирных жителей составляет 6 человек. С верхних этажей здания спасены 6 человек", - также сообщил Гладков.Удар по Шебекино ВСУ нанесли накануне, 14 июня. Фото и видео с места событий публиковал военкор Евгений Поддубный.Его коллега — военкор Александр Коц — назвал случившийся удар ответом Украины на мирные инициативы президента России Владимира Путина."Украина ответила на мирное предложение, сложив подъезд в Шебекино. Можно считать это официальной позицией Киева: "Крым и четыре области не отдадим, войска не выведем, убивать мирных граждан продолжим. Поэтому забирайте у нас еще Сумскую, Харьковскую, Черниговскую области и, конечно, Одессу", - отметил Коц.Как рассказал 14 июня РИА Новости один из жильцов дома — Сергей Иванович - он узнал о попадании снаряда в свой подъезд, когда был на работе в Белгороде и, по его словам, на всех парусах полетел домой. Там уже всё оцепили.По его словам, в его квартире никого в момент ЧП не было. А вот в соседних, к сожалению, были."Вова Шихов, жена его Лена Шихова. И в следующем подъезде - Костя Петровский. Я их знаю", - отметил собеседник.Сергей Иванович рассказал, что столь сильный удар ВСУ – не первый для него. Девятого мая в прошлом году, по его словам, в результате попадания снаряда были разбиты несколько подъездов, повреждены 17 автомобилей.При этом мужчина говорит, что не собирается уезжать."У меня мама в Таволжанке (регулярно обстреливаемое ВСУ село – Ред.). Там ещё похлеще. И даже она не уезжает никуда… Ну, Родина здесь. Я, говорит, одну войну прожила, и вот вторая война. Ну, у меня тоже, дай бог, одна дочка в Таволжанке, другая - в Разумном. Нет, я никуда не собираюсь. И даже после этого не поеду", - отметил Сергей Иванович.Ранее Украина не раз наносила удары по многоквартирным домам в Донецке, Белгороде и других российских городах. Так, 12 мая в результате удара ВСУ в Белгороде произошло обрушение подъезда десятиэтажного жилого дома. В результате погибли 17 человек. Ещё свыше 30 человек пострадали.

https://ukraina.ru/20240614/1055658894.html

https://ukraina.ru/20240614/1055647123.html

https://ukraina.ru/20240614/1055643458.html

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2024

Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники