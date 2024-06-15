Ожидается сражение за Дзержинск: Угольный раскрыл, как ВС РФ сжимают мощные "клешни" вокруг города - 15.06.2024 Украина.ру
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Ожидается сражение за Дзержинск: Угольный раскрыл, как ВС РФ сжимают мощные "клешни" вокруг города
Ожидается сражение за Дзержинск: Угольный раскрыл, как ВС РФ сжимают мощные "клешни" вокруг города - 15.06.2024 Украина.ру
Ожидается сражение за Дзержинск: Угольный раскрыл, как ВС РФ сжимают мощные "клешни" вокруг города
Российские и западные аналитики в скором времени ожидают сражения за Дзержинск (Торецк), который постепенно обходят российские войска. Для полного окружения города ВС РФ нужно продвижение на двух участках: от Очеретино и от Часов Яра. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный
2024-06-15T11:37
2024-06-15T11:37
новости
россия
очеретино
сво
часов яр
бои
наступление
вс рф
северский донец
донбасс
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Российские войска, наступая на разных направлениях, постоянно растаскивают их резервы ВСУ. Месяц назад был открыт фронт под Харьковом в условиях, когда у Украины не хватает ресурсов, рассказал обозреватель.Киеву нужно очень много новых подразделений, чтобы стабилизировать фронт, но эти подразделения не появляются так быстро, как ему бы хотелось украинскому режиму, добавил он.Если Очеретинскую "клешню" ВС РФ сжимают довольно эффективно, то с "клешней" южнее Часов Яра возникает больше сложностей. Здесь продвижению мешает природный рубеж обороны ВСУ в виде водораздела рек Бахмутка и Торец. Это высота, на которой стоит Часов Яр и которая идет параллельно фронту. Также на пути есть пересохший ров в виде канала "Северский Донец-Донбасс". Поэтому на одном фланге Дзержинска все хорошо, а на другом - ситуация намного сложнее, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владислава Угольного: Как только у "Севера" станет больше "богатства", Россия раздавит ВСУ двумя клешнями читайте на сайте Украина.руО том, что сделает Запад, когда поймет, что до развала фронта ВСУ остались считанные месяцы - в интервью Александра Перенджиева: Если США поддержат ВСУ из Средиземноморья, Россия устроит им "Чечню" на Филиппинах
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россия
очеретино
часов яр
донбасс
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новости, россия, очеретино, сво, часов яр, бои, наступление, вс рф, северский донец , донбасс, фронт, харьков
Новости, Россия, Очеретино, СВО, Часов Яр, бои, наступление, ВС РФ, Северский Донец , Донбасс, фронт, Харьков

Ожидается сражение за Дзержинск: Угольный раскрыл, как ВС РФ сжимают мощные "клешни" вокруг города

11:37 15.06.2024
 
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Российские и западные аналитики в скором времени ожидают сражения за Дзержинск (Торецк), который постепенно обходят российские войска. Для полного окружения города ВС РФ нужно продвижение на двух участках: от Очеретино и от Часов Яра. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный
Российские войска, наступая на разных направлениях, постоянно растаскивают их резервы ВСУ. Месяц назад был открыт фронт под Харьковом в условиях, когда у Украины не хватает ресурсов, рассказал обозреватель.
Киеву нужно очень много новых подразделений, чтобы стабилизировать фронт, но эти подразделения не появляются так быстро, как ему бы хотелось украинскому режиму, добавил он.
"И российские, и украинские, и западные аналитики ожидают сражения за Дзержинск (Торецк), который мы постепенно обходим. Другое дело, что для полного окружения этого города нам нужно продвижение на двух участках: от Очеретино и от Часов Яра", - подчеркнул Угольный.
Если Очеретинскую "клешню" ВС РФ сжимают довольно эффективно, то с "клешней" южнее Часов Яра возникает больше сложностей. Здесь продвижению мешает природный рубеж обороны ВСУ в виде водораздела рек Бахмутка и Торец.
Это высота, на которой стоит Часов Яр и которая идет параллельно фронту. Также на пути есть пересохший ров в виде канала "Северский Донец-Донбасс". Поэтому на одном фланге Дзержинска все хорошо, а на другом - ситуация намного сложнее, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Владислава Угольного: Как только у "Севера" станет больше "богатства", Россия раздавит ВСУ двумя клешнями читайте на сайте Украина.ру
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Заголовок открываемого материала
12:59Есть успехи в микрорайоне "Канал": эксперт Угольный сообщил о продвижении армии РФ в Часов Яре
12:46Противник нервничает: эксперт рассказал, с какими целями нужно разобраться армии РФ перед Дзержинском
12:05"ВСУ необходимо удержать Дзержинск": эксперт раскрыл, почему после падения города Киев потеряет Донбасс
11:38Прокатили извращенцев без метро. Власти Киева перенесли гей-парад
11:37Ожидается сражение за Дзержинск: Угольный раскрыл, как ВС РФ сжимают мощные "клешни" вокруг города
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