Ожидается сражение за Дзержинск: Угольный раскрыл, как ВС РФ сжимают мощные "клешни" вокруг города
Российские и западные аналитики в скором времени ожидают сражения за Дзержинск (Торецк), который постепенно обходят российские войска. Для полного окружения города ВС РФ нужно продвижение на двух участках: от Очеретино и от Часов Яра. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный
Российские войска, наступая на разных направлениях, постоянно растаскивают их резервы ВСУ. Месяц назад был открыт фронт под Харьковом в условиях, когда у Украины не хватает ресурсов, рассказал обозреватель.
Киеву нужно очень много новых подразделений, чтобы стабилизировать фронт, но эти подразделения не появляются так быстро, как ему бы хотелось украинскому режиму, добавил он.
"И российские, и украинские, и западные аналитики ожидают сражения за Дзержинск (Торецк), который мы постепенно обходим. Другое дело, что для полного окружения этого города нам нужно продвижение на двух участках: от Очеретино и от Часов Яра", - подчеркнул Угольный.
Если Очеретинскую "клешню" ВС РФ сжимают довольно эффективно, то с "клешней" южнее Часов Яра возникает больше сложностей. Здесь продвижению мешает природный рубеж обороны ВСУ в виде водораздела рек Бахмутка и Торец.
Это высота, на которой стоит Часов Яр и которая идет параллельно фронту. Также на пути есть пересохший ров в виде канала "Северский Донец-Донбасс". Поэтому на одном фланге Дзержинска все хорошо, а на другом - ситуация намного сложнее, заключил собеседник издания.
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