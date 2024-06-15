https://ukraina.ru/20240615/1055665115.html

Ожидается сражение за Дзержинск: Угольный раскрыл, как ВС РФ сжимают мощные "клешни" вокруг города

Ожидается сражение за Дзержинск: Угольный раскрыл, как ВС РФ сжимают мощные "клешни" вокруг города - 15.06.2024 Украина.ру

Ожидается сражение за Дзержинск: Угольный раскрыл, как ВС РФ сжимают мощные "клешни" вокруг города

Российские и западные аналитики в скором времени ожидают сражения за Дзержинск (Торецк), который постепенно обходят российские войска. Для полного окружения города ВС РФ нужно продвижение на двух участках: от Очеретино и от Часов Яра. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный

2024-06-15T11:37

2024-06-15T11:37

2024-06-15T11:37

новости

россия

очеретино

сво

часов яр

бои

наступление

вс рф

северский донец

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/18/1055276677_0:278:3044:1990_1920x0_80_0_0_700db9c8080766de9044c491acdf48ae.jpg.webp

Российские войска, наступая на разных направлениях, постоянно растаскивают их резервы ВСУ. Месяц назад был открыт фронт под Харьковом в условиях, когда у Украины не хватает ресурсов, рассказал обозреватель.Киеву нужно очень много новых подразделений, чтобы стабилизировать фронт, но эти подразделения не появляются так быстро, как ему бы хотелось украинскому режиму, добавил он.Если Очеретинскую "клешню" ВС РФ сжимают довольно эффективно, то с "клешней" южнее Часов Яра возникает больше сложностей. Здесь продвижению мешает природный рубеж обороны ВСУ в виде водораздела рек Бахмутка и Торец. Это высота, на которой стоит Часов Яр и которая идет параллельно фронту. Также на пути есть пересохший ров в виде канала "Северский Донец-Донбасс". Поэтому на одном фланге Дзержинска все хорошо, а на другом - ситуация намного сложнее, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владислава Угольного: Как только у "Севера" станет больше "богатства", Россия раздавит ВСУ двумя клешнями читайте на сайте Украина.руО том, что сделает Запад, когда поймет, что до развала фронта ВСУ остались считанные месяцы - в интервью Александра Перенджиева: Если США поддержат ВСУ из Средиземноморья, Россия устроит им "Чечню" на Филиппинах

https://ukraina.ru/20240614/1055654482.html

россия

очеретино

часов яр

донбасс

харьков

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, очеретино, сво, часов яр, бои, наступление, вс рф, северский донец , донбасс, фронт, харьков