Послы Евросоюза согласовали дату начала переговоров о приеме в ЕС Молдавии и Украины - 15.06.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240615/1055663337.html
Послы Евросоюза согласовали дату начала переговоров о приеме в ЕС Молдавии и Украины
Послы Евросоюза согласовали дату начала переговоров о приеме в ЕС Молдавии и Украины - 15.06.2024 Украина.ру
Послы Евросоюза согласовали дату начала переговоров о приеме в ЕС Молдавии и Украины
Постоянные представители 27 стран Евросоюза согласовали начало переговоров о приеме в ЕС Украины и Молдавии с 25 июня. Об этом сообщает в социальной сети X (бывший Twitter) председательство Бельгии в Совете ЕС
2024-06-15T10:14
2024-06-15T10:17
новости
украина
еврокомиссия
ес
европа
членство
переговоры
молдавия
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103398/78/1033987835_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_899489c173cb801db4ece6bd25c782e4.jpg
Послы стран Евросоюза договорились о рамках переговоров о вступлении в Евросоюз Украины и Молдавии. Бельгийское председательство созовет первые межправительственные конференции 25 июня, говорится в сообщении.Как ранее сообщила представитель Еврокомиссии Ана Пизонеро, Киев выполнил все условия для вступления в Европейский союз. Условиями вступления Украины в Евросоюз были названы антикоррупционная и судебная реформа, ограничения политического лоббирования, правила декларирования активов для чиновников и защита языков национальных меньшинств.Ранее британское издание Financial Times сообщало, что Еврокомиссия будет рекомендовать начать в июне переговоры о вступлении Украины в ЕС. По данным издания, первый раунд переговоров может пройти 25 июня.Украинские власти подали заявку на вступление в ЕС в феврале 2023 года. В июне 2022-го страна получила статус кандидата. При этом Брюссель исключил вступление Украины в Евросоюз в упрощенном формате.О том, как изменится политика ЕС в отношении России после выборов в Европарламент - в материале Итоги европейских выборов. Как изменится политика ЕС в отношении России?
https://ukraina.ru/20240615/1055642738.html
украина
европа
молдавия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103398/78/1033987835_0:0:1708:1280_1920x0_80_0_0_b00cd54295f3a52e85bc7769cc6b2d4f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, еврокомиссия, ес, европа, членство, переговоры, молдавия, евросоюз
Новости, Украина, Еврокомиссия, ЕС, Европа, членство, переговоры, Молдавия, Евросоюз

Послы Евросоюза согласовали дату начала переговоров о приеме в ЕС Молдавии и Украины

10:14 15.06.2024 (обновлено: 10:17 15.06.2024)
 
© Фото : CC0, Pixabay
- РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© Фото : CC0, Pixabay
Читать в
Постоянные представители 27 стран Евросоюза согласовали начало переговоров о приеме в ЕС Украины и Молдавии с 25 июня. Об этом сообщает в социальной сети X (бывший Twitter) председательство Бельгии в Совете ЕС
Послы стран Евросоюза договорились о рамках переговоров о вступлении в Евросоюз Украины и Молдавии. Бельгийское председательство созовет первые межправительственные конференции 25 июня, говорится в сообщении.
Как ранее сообщила представитель Еврокомиссии Ана Пизонеро, Киев выполнил все условия для вступления в Европейский союз.
Условиями вступления Украины в Евросоюз были названы антикоррупционная и судебная реформа, ограничения политического лоббирования, правила декларирования активов для чиновников и защита языков национальных меньшинств.
Ранее британское издание Financial Times сообщало, что Еврокомиссия будет рекомендовать начать в июне переговоры о вступлении Украины в ЕС. По данным издания, первый раунд переговоров может пройти 25 июня.
Украинские власти подали заявку на вступление в ЕС в феврале 2023 года. В июне 2022-го страна получила статус кандидата. При этом Брюссель исключил вступление Украины в Евросоюз в упрощенном формате.
О том, как изменится политика ЕС в отношении России после выборов в Европарламент - в материале Итоги европейских выборов. Как изменится политика ЕС в отношении России?
Отдых в Санкт-Моритце (Швейцария) - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
09:15
Провал задолго до старта. Почему Зеленский обречён на фиаско в ШвейцарииСегодня, 15 июня, на швейцарском курорте Бюргеншток на берегу Люцернского озера открывается конференция по Украине. Но ещё до её начала можно сказать, каким будет итог − провал Киева
 
НовостиУкраинаЕврокомиссияЕСЕвропачленствопереговорыМолдавияЕвросоюз
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:59Есть успехи в микрорайоне "Канал": эксперт Угольный сообщил о продвижении армии РФ в Часов Яре
12:46Противник нервничает: эксперт рассказал, с какими целями нужно разобраться армии РФ перед Дзержинском
12:05"ВСУ необходимо удержать Дзержинск": эксперт раскрыл, почему после падения города Киев потеряет Донбасс
11:38Прокатили извращенцев без метро. Власти Киева перенесли гей-парад
11:37Ожидается сражение за Дзержинск: Угольный раскрыл, как ВС РФ сжимают мощные "клешни" вокруг города
11:13"Долго горело и детонировало". ВС РФ разнесли ангар ВСУ под Николаевом - подполье
10:51"Давят по всей линии фронта". Что говорят украинские военные и эксперты о ситуации на поле боя
10:49Экс-советник премьера Греции: в мирной конференции должны участвовать все стороны конфликта
10:36Спецоперация на минувшей неделе. Активность ВКС РФ, противник сопротивляется, но теряет боеспособность
10:14Послы Евросоюза согласовали дату начала переговоров о приеме в ЕС Молдавии и Украины
09:54Тимофей Ермаков: Россия купит "квартиру" и устроит ВСУ темное лето, чтобы избежать интересного удара НАТО
09:41Авиация уничтожила под Харьковом пункт дислокации ВСУ и иностранных наемников - Марочко
09:15Провал задолго до старта. Почему Зеленский обречён на фиаско в Швейцарии
09:09Володин: часть депутатов Верховной Рады уже обсуждает предложения Путина
08:23Американские и польские штурмовики, трагедия в Шебекино, Главное на Украине на утро 15 июня
08:07Месть "другу украинцев": кто убил Бронислава Перацкого
08:00Иван Лошкарев о том, почему БРИКС выстрелил, кто в будущем заменит Китай и подаст голос за Россию в ООН
07:24Грег Вайнер: В Латвии говорят по-русски под флагами Украины, Европа объединяется, США ждут сюрпризы
06:00"Я бы рад воевать, но...": военный летчик рассказал, зачем ВСУ намеренно выводит из строя технику НАТО
05:00"115-я бригада бросила позиции и побежала": военный эксперт рассказал, как бойцы брали Очеретино
Лента новостейМолния