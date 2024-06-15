https://ukraina.ru/20240615/1055663337.html
Послы Евросоюза согласовали дату начала переговоров о приеме в ЕС Молдавии и Украины
Послы Евросоюза согласовали дату начала переговоров о приеме в ЕС Молдавии и Украины - 15.06.2024 Украина.ру
Послы Евросоюза согласовали дату начала переговоров о приеме в ЕС Молдавии и Украины
Постоянные представители 27 стран Евросоюза согласовали начало переговоров о приеме в ЕС Украины и Молдавии с 25 июня. Об этом сообщает в социальной сети X (бывший Twitter) председательство Бельгии в Совете ЕС
2024-06-15T10:14
2024-06-15T10:14
2024-06-15T10:17
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Послы стран Евросоюза договорились о рамках переговоров о вступлении в Евросоюз Украины и Молдавии. Бельгийское председательство созовет первые межправительственные конференции 25 июня, говорится в сообщении.Как ранее сообщила представитель Еврокомиссии Ана Пизонеро, Киев выполнил все условия для вступления в Европейский союз. Условиями вступления Украины в Евросоюз были названы антикоррупционная и судебная реформа, ограничения политического лоббирования, правила декларирования активов для чиновников и защита языков национальных меньшинств.Ранее британское издание Financial Times сообщало, что Еврокомиссия будет рекомендовать начать в июне переговоры о вступлении Украины в ЕС. По данным издания, первый раунд переговоров может пройти 25 июня.Украинские власти подали заявку на вступление в ЕС в феврале 2023 года. В июне 2022-го страна получила статус кандидата. При этом Брюссель исключил вступление Украины в Евросоюз в упрощенном формате.О том, как изменится политика ЕС в отношении России после выборов в Европарламент - в материале Итоги европейских выборов. Как изменится политика ЕС в отношении России?
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+7 495 645 66 01
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новости, украина, еврокомиссия, ес, европа, членство, переговоры, молдавия, евросоюз
Новости, Украина, Еврокомиссия, ЕС, Европа, членство, переговоры, Молдавия, Евросоюз
Послы Евросоюза согласовали дату начала переговоров о приеме в ЕС Молдавии и Украины
10:14 15.06.2024 (обновлено: 10:17 15.06.2024)
Постоянные представители 27 стран Евросоюза согласовали начало переговоров о приеме в ЕС Украины и Молдавии с 25 июня. Об этом сообщает в социальной сети X (бывший Twitter) председательство Бельгии в Совете ЕС
Послы стран Евросоюза договорились о рамках переговоров о вступлении в Евросоюз Украины и Молдавии. Бельгийское председательство созовет первые межправительственные конференции 25 июня, говорится в сообщении.
Как ранее сообщила представитель Еврокомиссии Ана Пизонеро, Киев выполнил все условия для вступления в Европейский союз.
Условиями вступления Украины в Евросоюз были названы антикоррупционная и судебная реформа, ограничения политического лоббирования, правила декларирования активов для чиновников и защита языков национальных меньшинств.
Ранее британское издание Financial Times сообщало, что Еврокомиссия будет рекомендовать начать в июне переговоры о вступлении Украины в ЕС. По данным издания, первый раунд переговоров может пройти 25 июня.
Украинские власти подали заявку на вступление в ЕС в феврале 2023 года. В июне 2022-го страна получила статус кандидата. При этом Брюссель исключил вступление Украины в Евросоюз в упрощенном формате.
О том, как изменится политика ЕС в отношении России после выборов в Европарламент - в материале Итоги европейских выборов. Как изменится политика ЕС в отношении России?