https://ukraina.ru/20240614/1055642192.html

Союзники и партнеры России. Бразильский кофе и немного Африки

Союзники и партнеры России. Бразильский кофе и немного Африки - 14.06.2024 Украина.ру

Союзники и партнеры России. Бразильский кофе и немного Африки

Союзники и партнеры России пока робко, но все более активно поддерживают нашу страну и ее президента Владимира Путина. Именно это, а не антироссийские санкции США и Великобритании является главным показателем краха однополярного мира

2024-06-14T07:12

2024-06-14T07:12

2024-06-14T08:12

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Раф с бразильским кофе придумали в РоссииКак следует из официальных данных российской таможни, только в минувшем месяце некоммерческая часть бразильского агропрома увеличила экспорт кофе в Россию почти в пять раз, примерно до рекордных за все время 26 миллионов долларов. Или в 4,8 раза в годовом выражении.Никогда русские бариста, а главное, обширная сеть их постоянных клиентов не потребляли столько бодрящего безалкогольного напитка, такое количество кофе из южноафриканских джунглей (причем известно, что российские потребители кофе относится к самым взыскательным в мире).Всемирно известный раф, на который обычно расходуют именно бразильский или колумбийский кофе, вообще был изобретен в Москве, распространившись оттуда по всей планете.Однако совместная работа в БРИКС приносит свои плоды и здесь. Продавать сельхозпродукцию альянсу можно самую разную – не только пшеницу, бобовые или рис, — в обе стороны.В результате поставки бразильского кофе в Россию за январь - май достигли 65,2 миллиона долларов, что больше прошлогоднего результата на треть, и рост по-прежнему продолжается, опережая занимающий второе место экспорт какао-бобов, которые тоже везут на север.Таким образом, в 2023 году страна президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы стала вторым крупнейшим экспортером кофе в Россию с показателем 18%. А бразильский посол в РФ Родриго де Лима Баэна Соарес, известный реализмом своих прогнозов, сказал: Бразилия надеется нарастить поставки кофе в Россию на 20%.Впрочем, эксперты считают, что немало кофе из страны Лулы просто выдают покупателям за бразильское. И это не считая развитой кофейной контрабанды, когда бразильское зерно продается в Российскую Федерацию дешево, под видом горьковатого ближневосточного продукта.Чтобы понимать данные цифры, лучше отметить, что они составляют половину кофейного экспорта всей Бразилии. Более того, под кофейные планации заняты крупные территории местных штатов, потому что кофе – классическая монокультура. А их жители тоже активно ходят голосовать. И Луле нельзя не учитывать позицию избирателей.Бывший профсоюзный лидер Лула, который сделал политическую карьеру на борьбе с откровенно проамериканской диктатурой, вообще считается у коллективного Запада парией – у него даже нет даже формального высшего образования. Зато это признанный кумир обитателей знаменитых трущоб, широко известных в этих незаконно построенных кварталах, известных под расхожим словом фавелы.Во время своего первого президентского срока Лула существенно уменьшил бедность – он сам вырос в нищенских условиях, где парень из такой семьи может рассчитывать на удачу, только если выиграл в ежедневную национальную лотерею или стал международной футбольной звездой.Именно эта популярность позволила ему победить рак и триумфально свернуться в большую политику из тюрьмы. Хотя даже во время химиотерапии рабочих лидер не стал сбривать свою бороду и усы. В ожесточенной схватке с правыми Луле удалось доказать свою невиновность. Теперь судят заказчиков этого дела, которых самих ожидает серьезное заключение, а их контакты, связи ведут на Запад.Симпатизант левых идей Лула активно поддерживал РФ в рамках БРИКС, где за создание основой валюты отвечает его соратница Дилма Русеф. Президент Бразилии никогда скрывал симпатий к России. Он поддерживал Москву в рамках БРИКС и, сразу вслед за Китаем, демонстративно проигнорировал швейцарский саммит Владимира Зеленского."США и Евросоюз виноваты. Какой была причина вторжения? Расширение на восток? Тогда США и Европа должны были сказать: "Украина не вступит в НАТО". Это бы решило проблему", – очень прямо высказывался об украинской ситуации Лула."Кажется, что он является частью спектакля. Он в телевизоре утром, днем и ночью. Он в парламенте Британии, Франции, Италии, Германии… Как будто бы ведет предвыборную кампанию – еще более едко отзывался бразильский президент о тогда еще сколько-нибудь легитимном Зеленском.Этих реплик никто не забыл – хотя в настоящее время Лула ведет себя более осторожно. В вопросе швейцарского междусобойчика Бразилия в основном повторят позицию Китая, товарооборот с которым у нее постоянно растет. Лула настаивает на том, что на адекватной конференции нужно будет рассмотреть позицию и интересы России, пригласив ее сидеть за столом, учитывая ее интересы. А украинской власти такая позиция решительно не по вкусу.Киев давно бы обвинил Бразилиа в пособничестве Москвы, но от торговли с региональным гигантом зависят все страны южноамериканского континента. Даже эпатажный проамериканский президент Аргентины Хавьер Милей, который во время президентской компании не раз признавался к идейной ненависти к Луле, сейчас едет себя с ним тише любой овечки.Ну а лидеры Венесуэлы, Колумбии и Перу, в очередь, выстраиваются для официальных и кулуарных встреч с президентом Бразилии – в надежде, что он сумеет пролоббировать для них вступление в ряды БРИКС, что по факту означает доступ к выгодным китайским кредитам.Хотя, важно понимать: сколь бы силен ни был Лула, решающую позицию в этом вопросе занимают Пекин, Москва, Дели, уже давно имеющие в финансовых вопросах решающий голос.Роль Бразилии очень важна, потому что союзнические отношения с главной экономикой континента дают России не только кофе. Но несмотря на то что Бразилия и Россия выстраивают сегодня равноправное экономическое и политическое партнерство, для реализации его идей нужно будет приложить немалые усилия, с упором на поколения, которые пока лишь растут.Хотя бы для того, чтобы у нас знали не только кофе и футбол, рабыню Изауру, Айртона Сенну, Гарринчу, Лулу да Силву или Пеле.Зимбабве – страна животных и минераловСтрана Зимбабве лежит чуть севернее Южной Африки, где на границе падает вниз самый высокий в мире водопад Виктория. Климат был там так хорош, что англичане долгое время не хотели отдавать эти плодородные земли туземцам, несмотря на острые стрелы, ядовитые змеи, пауков и других насекомых.Родезия – как назвали Зимбабве в память об одном из колонизаторов – была житницей Великобритании. Тем более что труд черных оценивался в копейки. Африканцам помогали лишь советские товарищи – о чем зимбабвийцы никогда не думали забывать. В 1980 году страна наконец получила независимость. И борьбу с голодом, инфляцией и интервентами тоже координировала Москва.В девяностые Зимбабве уклонилось от посулов либералов. Долгое время страной монопольно управлял ветеран антиколониальной борьбы Роберт Мугабе, однако сейчас у власти находится ряд авторитетных политиков, которые в целом сохранили прежний политический курс после мягкого отстранения патриарха.Действующий президент страны Зимбабве Эммерсон Мнангагва, посетивший с визитом Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пригласил президента РФ Владимира Путина с визитом в свою страну."Я жду того дня, когда мы будем проводить саммит Зимбабве - Россия, и мой брат (так президент Зимбабве решил назвать Путина. – прим. ред.) приедет к нам… Ждем его в гости", – сказал Мнангагва в ходе пленарной сессии ПМЭФ-2024.В состав делегации безусловно дружественной для России страны вошли почти все представители местной элиты – в том числе, влиятельный африканский дипломат, министр иностранных дел и международной торговли Фредерик Шава, министр финансов и привлечения инвестиций Мтули Нкубе.Строго говоря, эти контакты нельзя назвать новыми. Прошлая встреча российского и зимбабвийского лидеров состоялась не далее как в июле 2023 прошедшего года, на полях саммита "Россия – Африка" в Санкт-Петербурге где Путин назвал Зимбабве надежным союзником России на Африканском континенте, с которым уже давно сложились надежные и дружественные связи.Удивляет разве что то, что российские либералы по старинке зубоскалят над контактами с Хараре (столица Зимбабве), ассоциируя эту страну с нищетой и зависимостью.На самом же деле независимость зимбабвийцев не сумели подавить отборные войска апартеидной ЮАР, которую снабжали американцы и англичане (совсем как сейчас Зелененского). Ну а коренным африканцам, в свою очередь, оказывали содействие советские и кубинские отпускники.Что же касается нищеты, бывшие колониалисты годами вели против Черной Африки настоящую экономическую войну. И Зимбабве сумела в ней выстоять, что, несомненно, заслужило внимание российских партнеров.Нигер: американцы признались в фиаскоВ другой жаркой и пустынной части Африканского континента, где тем не менее тоже немало природных богатств, происходит настоящий обвал американского влияния, о котором с тоской говорит известное медиа Bloomberg:"Африка располагает 60% пахотных земель и 30% полезных ископаемых планеты, а ее население приближается к 1,5 миллиардам человек. Роль региона в глобальной безопасности также растет. К великому прискорбию, США не поспевают за стремительно меняющейся ситуацией.Последним ударом стало то, что американским войскам пришлось покинуть Нигер, с которым Пентагон долгое время сотрудничал в сфере безопасности.В то же время Россия и Китай укрепляют свое политическое и военное влияние на континенте", – пишут американцы будто специально затем, чтобы поучить уму-разуму отечественных сторонников популистского тезиса "хватить кормить африканцев".Процесс уже пошел. Даже американски командующий в регионе генерал Майк Лэнгли, которому положено излучать лучезарный оптимизм, говорит, что Пекин стремится создать военно-морские базы в Атлантическом и Индийском океанах, а также в Аденском заливе. Он также сообщает, что Китай построил свою первую официальную зарубежную базу на Африканском Роге в Джибути.При этом, когда в Африке начинается полноценная резня, бравые морпехи не спасают кучерявых девочек и котят, как это обычно изображают в фильмах-блокбастерах. Они просто бегут, спасая свои жизни."Во время геноцида в Руанде в 1994 году США бездействовали, словно объятые параличом, и не смогли адекватно отреагировать, когда ополченцы хуту зарезали около 800 000 тутси. Мы недооценили зреющую напряженность между этническими группами после колониальной власти Бельгии и не были готовы вмешаться, чтобы предотвратить огромную человеческую трагедию" – признает Джеймс Ставридис, адмирал ВМС США в отставке, бывший верховный главнокомандующий НАТО.В результате этих важных для глобальной политики процессов американские и французские игроки в ускоренном порядке покидают базы, построенные в Нигере, Мали и Конго – именно для военного контроля над Африкой.А их место занимают более адекватные и договороспособные страны.

https://ukraina.ru/20230915/1049431698.html

россия

бразилия

зимбабве

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Сокуренко

россия, бразилия, зимбабве, владимир путин, владимир зеленский, эммерсон мнангагва, брикс, нато, эксклюзив