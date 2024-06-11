https://ukraina.ru/20240611/1055602939.html

"Никто в таком аду работать не станет". Найем уходит в отставку

"Никто в таком аду работать не станет". Найем уходит в отставку - 11.06.2024 Украина.ру

"Никто в таком аду работать не станет". Найем уходит в отставку

Идеолог и лицо Майдана версии 2013-2014 Мустафа Найем подал в отставку с поста главы украинского Агентства по восстановлению. Он пожаловался на сворачивание госпрограмм по строительству дорог, чрезмерные проверки финансовой отчетности и бюрократию

2024-06-11T14:36

2024-06-11T14:36

2024-06-11T14:38

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трипольская тэс

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Напомним, что после разрушения Трипольской ТЭС именно на голову Мустафы Найема и его шефа, бывшего вице-премьера по восстановлению Александра Кубракова, обрушилась основная критика. Самая мощная станция по выработке электроэнергии была недостаточно защищена, хотя на это были выделены большие деньги. Кубраков был отправлен в отставку. Однако эксперты отмечают, что истинная причина смены руководителей ключевых (считай "хлебных") должностей, - зачистка проамериканских исполнителей и "смотрящих". Почему так происходит и о чем говорит отставка Найема – в обзоре соцсетей.Политолог Максим ЖаровВ Киеве продолжается концентрация власти в руках главы ОП Андрея Ермака. Уволен из правительства "легенда" Майдана Мустафа Найем. Сначала он устроил скандал из-за того, что его не выпустили из страны на конференцию в Берлин. Однако потом он вынужден был написать заявление об отставке после того, как стало известно, что он хотел уехать на конференцию, чтобы избежать отчёта перед премьером. Ранее из правительства по требованию Ермака был уволен министр инфраструктуры Кубраков, который, как и Мустафа Найем, имел независимую от Банковой поддержку иностранных послов. В целом вся эта ситуация свидетельствует о том, что Андрей Ермак готовится к какому-то серьёзному внутриполитическому кризису на Украине (и это не кризис легитимности Зеленского), когда потребуется принимать экстренные решения на основе прямых указаний из Вашингтона и Лондона. И эти указания будут противоречить "мейнстриму", задаваемому Банковой послами и резидентурами ЦРУ и Mi-6 в Киеве. Скорее всего, Украина на пороге мобилизационного и инфраструктурного кризиса. "Традиционных" мер по пополнению численности ВСУ и экстренному заделыванию дыр в энергосистеме страны уже недостаточно для поддержания Украины на плаву. Поэтому грядут уже совсем драконовские меры, которые не должны оспариваться "соросятами" и прочей агентурой иностранных послов в Киеве.Украинский депутат Максим БужанскийМустафа уходит в отставку. Причин три, и все чудовищные.Нет, если вы решили, что речь о коррупции, политическом давлении и далее в том же духе, то нет. Во-первых, запретили строить дороги. Те самые, по поводу которых вся страна орёт "хрен с ними, с дорогами, снаряды дайте". Во-вторых, зачем-то по три раза проверяли каждую цифру в сметах, это в принципе унизительно, согласитесь.В-третьих, отменили надбавки к зарплатам....Нет, не найдём мы больше никого на эту должность, никто в таком аду работать не станет. На панель, опять же, не пустили, так жить нельзя.Публицист Владимир КорниловОтец киевского майдана Мустафа Найем обиделся за то, что премьер Украины не пустил его в Германию, и уволился со своей хлебной должности. То есть на фронт теперь пойдёт?Украинский философ Алексей ПаничТо, что произошло с Агентством по восстановлению и лично Мустафой Найемом, вполне логично... в системе отношений авторитарной власти, управляющей страной в режиме "делегирования доверия" (на неопределенное время, до ее "потери"), а не "делегирования полномочий" (когда человеку делегируют четкий набор обязанностей и оценивают исключительно по критериям, предусмотренным этим набором обязанностей). Все до банальности просто: патрон Найема Кубраков, ранее близкий к верхушке власти, впал в немилость, то есть "потерял доверие" (возможно, из-за попытки "создания собственного политического имиджа", которые у нас периодически считают государственным преступлением со времен Кучмы); конечно, эта же судьба должна была постичь и всех тех, кому "доверял" сам Кубраков, кроме разве тех, кто успеет оперативно предать старого патрона, договорившись с новым и обретя его доверие. Этого последнего Найем сделать или не смог или не захотел; дальше все было очевидно и ожидаемо. Как я уже писал, корень проблемы в том, что другой управленческой модели, кроме "делегирование доверия", избранный нами президент не знает и овладеть ее явно не способен. Поэтому до смены президента после войны никаких серьезных изменений в этом отношении от нашей власти не будет. А каким будет следующий президент, зависит от того, насколько умнеют украинцы в плане того, кого и по каким признакам/критериям они выбирают на эту должность.На ту же тему: Где миллиарды на укрепление электростанций. Как организатор Майдана Найем помог погрузить Украину во тьму

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эксклюзив, украина, мустафа найем, отставка, соцсети, андрей ермак, владимир зеленский, трипольская тэс, цру, вооруженные силы украины, берлин, киев