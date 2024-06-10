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В Польше украинским беженцам существенно урезали льготы

В Польше украинским беженцам существенно урезали льготы - 10.06.2024 Украина.ру

В Польше украинским беженцам существенно урезали льготы

Ежемесячное пособие на ребенка в размере 800 злотых больше не будет выплачиваться украинским беженцам, чьи дети не посещают польскую школу. Аналогичное ограничение касается и программы "добрый старт", согласно которой ранее украинцы ранее могли получать еще 300 злотых дополнительно. Изменения утвердил президент Польши Анджей Дуда 10 июня

2024-06-10T22:21

2024-06-10T22:21

2024-06-10T22:26

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Как пишет издание "Европейская правда", речь идет о законе помощи гражданам Украины, приехавшим в Польшу из-за боевых действий. Так, с понедельника вводится новое правило подтверждения личности украинца, претендующего на получение номера PESEL – польская идентификационная система. Уточняется, что единственным способом подтверждения личности будет считаться предъявление действительного проездного документа гражданина Украины. Также отменяется единовременная социальная помощь для украинских военных беженцев в размере 300 злотых, а также денежная компенсация от государства для владельцев частного жилья, которые предоставляли приют и питание украинским беженцам. Срок легального пребывания украинских беженцев в Польше продлевается с 30 июня 2024 года до 30 сентября 2025-го. Вместе с тем, предполагается ввести конкретные основания для аннулирования разрешения на временное проживание граждан Украины. Ранее украинским беженцам в Ирландии сократили выплаты с 200 евро до двух пачек сигарет в неделю.Почему не все беженцы с Украины одинаково нужны России смотрите в интервью председателя Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Ларисы Шеслер в эфире Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240131/1053003251.html

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новости, польша, анджей дуда, украина, украинские беженцы, сво, боевые действия, льготы