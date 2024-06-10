https://ukraina.ru/20240610/1055592976.html
В Польше украинским беженцам существенно урезали льготы
В Польше украинским беженцам существенно урезали льготы - 10.06.2024 Украина.ру
В Польше украинским беженцам существенно урезали льготы
Ежемесячное пособие на ребенка в размере 800 злотых больше не будет выплачиваться украинским беженцам, чьи дети не посещают польскую школу. Аналогичное ограничение касается и программы "добрый старт", согласно которой ранее украинцы ранее могли получать еще 300 злотых дополнительно. Изменения утвердил президент Польши Анджей Дуда 10 июня
2024-06-10T22:21
2024-06-10T22:21
2024-06-10T22:26
новости
польша
анджей дуда
украина
украинские беженцы
сво
боевые действия
льготы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103360/17/1033601703_0:0:8470:4764_1920x0_80_0_0_3ca2364c37cbf9cf1662d400f808faa0.jpg
Как пишет издание "Европейская правда", речь идет о законе помощи гражданам Украины, приехавшим в Польшу из-за боевых действий. Так, с понедельника вводится новое правило подтверждения личности украинца, претендующего на получение номера PESEL – польская идентификационная система. Уточняется, что единственным способом подтверждения личности будет считаться предъявление действительного проездного документа гражданина Украины. Также отменяется единовременная социальная помощь для украинских военных беженцев в размере 300 злотых, а также денежная компенсация от государства для владельцев частного жилья, которые предоставляли приют и питание украинским беженцам. Срок легального пребывания украинских беженцев в Польше продлевается с 30 июня 2024 года до 30 сентября 2025-го. Вместе с тем, предполагается ввести конкретные основания для аннулирования разрешения на временное проживание граждан Украины. Ранее украинским беженцам в Ирландии сократили выплаты с 200 евро до двух пачек сигарет в неделю.Почему не все беженцы с Украины одинаково нужны России смотрите в интервью председателя Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Ларисы Шеслер в эфире Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240131/1053003251.html
польша
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103360/17/1033601703_0:0:7530:5647_1920x0_80_0_0_09ec6af42137a5ddceb249beb337914a.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, польша, анджей дуда, украина, украинские беженцы, сво, боевые действия, льготы
Новости, Польша, Анджей Дуда, Украина, украинские беженцы, СВО, боевые действия, льготы
В Польше украинским беженцам существенно урезали льготы
22:21 10.06.2024 (обновлено: 22:26 10.06.2024)
Ежемесячное пособие на ребенка в размере 800 злотых больше не будет выплачиваться украинским беженцам, чьи дети не посещают польскую школу. Аналогичное ограничение касается и программы "добрый старт", согласно которой ранее украинцы ранее могли получать еще 300 злотых дополнительно. Изменения утвердил президент Польши Анджей Дуда 10 июня