https://ukraina.ru/20240610/1055578337.html

Почему не все беженцы с Украины одинаково нужны России: Шеслер о новых вызовах и работе над ошибками

Почему не все беженцы с Украины одинаково нужны России: Шеслер о новых вызовах и работе над ошибками - 10.06.2024 Украина.ру

Почему не все беженцы с Украины одинаково нужны России: Шеслер о новых вызовах и работе над ошибками

Председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер в эфире Украина.ру рассказала о критической ситуации, сложившейся на Украине, а... Украина.ру, 10.06.2024

2024-06-10T12:34

2024-06-10T12:34

2024-06-10T12:34

видео

россия

украина

тернополь

лариса шеслер

михаил ходорковский

правый сектор

вооруженные силы украины

репрессии

мобилизация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/0a/1055578189_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0dd952e70e3434f1a91592882e2b40d7.jpg

Председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер в эфире Украина.ру рассказала о критической ситуации, сложившейся на Украине, а также о мифотворчестве и коррупции, с которыми России предстоит столкнуться на Украине после освобождения последней. Помимо этого, мы детально обсудили проблему украинских беженцев, их фильтрации и некоторые специфические нюансы постукраинского воспитания:00:23 – Нищета и смерть на Украине;06:45 – О потоке беженцев с Украины;12:41 – О выдворении за пределы России;16:00 – О выходцах из КПСС в украинской политике;21:49 – Западная помощь и её использование. *Во время интервью упоминаются "Правый Сектор" и Украинская повстанческая армия (УПА), признанные экстремистскими организациями и запрещённые в России, а также Михаил Ходорковский, признанный в России иноагентом.

россия

украина

тернополь

киев

запорожье

ссср

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, россия, украина, тернополь, лариса шеслер, михаил ходорковский, правый сектор, вооруженные силы украины, репрессии, мобилизация, всу, тарифы, электроэнергия, провокация, сбу, церковь, упц, православие, русофобия, владимир зеленский, киев, фильтрация, шереметьево, беженцы, украинские беженцы, запорожье, ссср, партия, экономика, запад, коррупция, мигранты, украинские эмигранты, сво, спецоперация, война, видео