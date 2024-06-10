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Почему не все беженцы с Украины одинаково нужны России: Шеслер о новых вызовах и работе над ошибками
Почему не все беженцы с Украины одинаково нужны России: Шеслер о новых вызовах и работе над ошибками - 10.06.2024 Украина.ру
Почему не все беженцы с Украины одинаково нужны России: Шеслер о новых вызовах и работе над ошибками
Председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер в эфире Украина.ру рассказала о критической ситуации, сложившейся на Украине, а... Украина.ру, 10.06.2024
2024-06-10T12:34
2024-06-10T12:34
2024-06-10T12:34
видео
россия
украина
тернополь
лариса шеслер
михаил ходорковский
правый сектор
вооруженные силы украины
репрессии
мобилизация
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Председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер в эфире Украина.ру рассказала о критической ситуации, сложившейся на Украине, а также о мифотворчестве и коррупции, с которыми России предстоит столкнуться на Украине после освобождения последней. Помимо этого, мы детально обсудили проблему украинских беженцев, их фильтрации и некоторые специфические нюансы постукраинского воспитания:00:23 – Нищета и смерть на Украине;06:45 – О потоке беженцев с Украины;12:41 – О выдворении за пределы России;16:00 – О выходцах из КПСС в украинской политике;21:49 – Западная помощь и её использование. *Во время интервью упоминаются "Правый Сектор" и Украинская повстанческая армия (УПА), признанные экстремистскими организациями и запрещённые в России, а также Михаил Ходорковский, признанный в России иноагентом.
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