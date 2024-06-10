Почему не все беженцы с Украины одинаково нужны России: Шеслер о новых вызовах и работе над ошибками - 10.06.2024 Украина.ру
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Почему не все беженцы с Украины одинаково нужны России: Шеслер о новых вызовах и работе над ошибками
Почему не все беженцы с Украины одинаково нужны России: Шеслер о новых вызовах и работе над ошибками - 10.06.2024 Украина.ру
Почему не все беженцы с Украины одинаково нужны России: Шеслер о новых вызовах и работе над ошибками
Председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер в эфире Украина.ру рассказала о критической ситуации, сложившейся на Украине, а... Украина.ру, 10.06.2024
2024-06-10T12:34
2024-06-10T12:34
видео
россия
украина
тернополь
лариса шеслер
михаил ходорковский
правый сектор
вооруженные силы украины
репрессии
мобилизация
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Председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер в эфире Украина.ру рассказала о критической ситуации, сложившейся на Украине, а также о мифотворчестве и коррупции, с которыми России предстоит столкнуться на Украине после освобождения последней. Помимо этого, мы детально обсудили проблему украинских беженцев, их фильтрации и некоторые специфические нюансы постукраинского воспитания:00:23 – Нищета и смерть на Украине;06:45 – О потоке беженцев с Украины;12:41 – О выдворении за пределы России;16:00 – О выходцах из КПСС в украинской политике;21:49 – Западная помощь и её использование. *Во время интервью упоминаются "Правый Сектор" и Украинская повстанческая армия (УПА), признанные экстремистскими организациями и запрещённые в России, а также Михаил Ходорковский, признанный в России иноагентом.
россия
украина
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видео, россия, украина, тернополь, лариса шеслер, михаил ходорковский, правый сектор, вооруженные силы украины, репрессии, мобилизация, всу, тарифы, электроэнергия, провокация, сбу, церковь, упц, православие, русофобия, владимир зеленский, киев, фильтрация, шереметьево, беженцы, украинские беженцы, запорожье, ссср, партия, экономика, запад, коррупция, мигранты, украинские эмигранты, сво, спецоперация, война, видео
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Почему не все беженцы с Украины одинаково нужны России: Шеслер о новых вызовах и работе над ошибками

12:34 10.06.2024
 
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Председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер в эфире Украина.ру рассказала о критической ситуации, сложившейся на Украине, а также о мифотворчестве и коррупции, с которыми России предстоит столкнуться на Украине после освобождения последней.

Помимо этого, мы детально обсудили проблему украинских беженцев, их фильтрации и некоторые специфические нюансы постукраинского воспитания:

00:23 – Нищета и смерть на Украине;
06:45 – О потоке беженцев с Украины;
12:41 – О выдворении за пределы России;
16:00 – О выходцах из КПСС в украинской политике;
21:49 – Западная помощь и её использование.

*Во время интервью упоминаются "Правый Сектор" и Украинская повстанческая армия (УПА), признанные экстремистскими организациями и запрещённые в России, а также Михаил Ходорковский, признанный в России иноагентом.
 
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