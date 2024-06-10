В Белгородской области ранения от атак дронов получили еще 3 мирных жителя - 10.06.2024 Украина.ру
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В Белгородской области ранения от атак дронов получили еще 3 мирных жителя
В Белгородской области ранения от атак дронов получили еще 3 мирных жителя - 10.06.2024 Украина.ру
В Белгородской области ранения от атак дронов получили еще 3 мирных жителя
В трех населенных пунктах Белгородской области, которые сегодня в очередной раз атаковала украинская армия, пострадали три мирных жителя. С ранениями, контузиями и травмами они доставлены в медучреждения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков
2024-06-10T21:26
2024-06-10T21:32
новости
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
шебекино
всу
сво
спецоперация
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В результате детонации украинского беспилотника в Шебекино сотрясение головного мозга и множественные открытые раны лица и шеи получила женщина, когда ее автомобиль атаковал дрон ВСУ. Ранее в этот день в Шебекино после подрыва на мине ранения получили пять человек.Прежде президент России Владимир Путин пообещал обезопасить Белгородскую область и оказать поддержку всем, кто потерял жилье из-за обстрелов. Насколько обстановка в Белгородской области похожа на донбасскую, и как там соблюдаются меры безопасности читайте в материале специального корреспондента издания Украина.ру Игоря Гомольского.
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новости, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, шебекино, всу, сво, спецоперация
Новости, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Шебекино, ВСУ, СВО, Спецоперация

В Белгородской области ранения от атак дронов получили еще 3 мирных жителя

21:26 10.06.2024 (обновлено: 21:32 10.06.2024)
 
ВСУ пытаются сдержать наступление ВС РФ, минируя границу в Харьковской области с помощью дронов — BILD
ВСУ пытаются сдержать наступление ВС РФ, минируя границу в Харьковской области с помощью дронов — BILD
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В трех населенных пунктах Белгородской области, которые сегодня в очередной раз атаковала украинская армия, пострадали три мирных жителя. С ранениями, контузиями и травмами они доставлены в медучреждения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков
В результате детонации украинского беспилотника в Шебекино сотрясение головного мозга и множественные открытые раны лица и шеи получила женщина, когда ее автомобиль атаковал дрон ВСУ.
"В Грайворонском городском округе в районную больницу самостоятельно обратились двое мужчин с закрытыми черепно-мозговыми травмами, контузией и сотрясением головного мозга", – сказано в телеграм-канале губернатора.
Ранее в этот день в Шебекино после подрыва на мине ранения получили пять человек.
Прежде президент России Владимир Путин пообещал обезопасить Белгородскую область и оказать поддержку всем, кто потерял жилье из-за обстрелов.
Насколько обстановка в Белгородской области похожа на донбасскую, и как там соблюдаются меры безопасности читайте в материале специального корреспондента издания Украина.ру Игоря Гомольского.
Ситуация в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
23 мая, 06:30
Для спокойствия Белгорода нужно брать Харьков: эксперт рассказал, почему нужна буферная зона на 500 кмЧтобы исключить ракетные обстрелы, глубину буферной зоны надо доводить до 300-500 км. При этом от Харькова до Белгорода по прямой примерно 65 километров, а до границы и того меньше – километров 35-40, то есть для создания минимальной буферной зоны ВС РФ надо взять Харьков. Об этом рассказал в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
 
НовостиБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныШебекиноВСУСВОСпецоперация
 
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