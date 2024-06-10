https://ukraina.ru/20240610/1055592168.html

В Белгородской области ранения от атак дронов получили еще 3 мирных жителя

В Белгородской области ранения от атак дронов получили еще 3 мирных жителя - 10.06.2024 Украина.ру

В Белгородской области ранения от атак дронов получили еще 3 мирных жителя

В трех населенных пунктах Белгородской области, которые сегодня в очередной раз атаковала украинская армия, пострадали три мирных жителя. С ранениями, контузиями и травмами они доставлены в медучреждения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков

2024-06-10T21:26

2024-06-10T21:26

2024-06-10T21:32

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белгородская область

вячеслав гладков

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спецоперация

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В результате детонации украинского беспилотника в Шебекино сотрясение головного мозга и множественные открытые раны лица и шеи получила женщина, когда ее автомобиль атаковал дрон ВСУ. Ранее в этот день в Шебекино после подрыва на мине ранения получили пять человек.Прежде президент России Владимир Путин пообещал обезопасить Белгородскую область и оказать поддержку всем, кто потерял жилье из-за обстрелов. Насколько обстановка в Белгородской области похожа на донбасскую, и как там соблюдаются меры безопасности читайте в материале специального корреспондента издания Украина.ру Игоря Гомольского.

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новости, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, шебекино, всу, сво, спецоперация