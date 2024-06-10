В Белгородской области ранения от атак дронов получили еще 3 мирных жителя
21:26 10.06.2024 (обновлено: 21:32 10.06.2024)
ВСУ пытаются сдержать наступление ВС РФ, минируя границу в Харьковской области с помощью дронов — BILD
В трех населенных пунктах Белгородской области, которые сегодня в очередной раз атаковала украинская армия, пострадали три мирных жителя. С ранениями, контузиями и травмами они доставлены в медучреждения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков
В результате детонации украинского беспилотника в Шебекино сотрясение головного мозга и множественные открытые раны лица и шеи получила женщина, когда ее автомобиль атаковал дрон ВСУ.
"В Грайворонском городском округе в районную больницу самостоятельно обратились двое мужчин с закрытыми черепно-мозговыми травмами, контузией и сотрясением головного мозга", – сказано в телеграм-канале губернатора.
Ранее в этот день в Шебекино после подрыва на мине ранения получили пять человек.
Прежде президент России Владимир Путин пообещал обезопасить Белгородскую область и оказать поддержку всем, кто потерял жилье из-за обстрелов.
23 мая, 06:30Для спокойствия Белгорода нужно брать Харьков: эксперт рассказал, почему нужна буферная зона на 500 кмЧтобы исключить ракетные обстрелы, глубину буферной зоны надо доводить до 300-500 км. При этом от Харькова до Белгорода по прямой примерно 65 километров, а до границы и того меньше – километров 35-40, то есть для создания минимальной буферной зоны ВС РФ надо взять Харьков. Об этом рассказал в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко