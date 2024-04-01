https://ukraina.ru/20240401/1054222930.html

Белгородский кризис: взгляд из Донецка

Белгородский кризис: взгляд из Донецка - 01.04.2024 Украина.ру

Белгородский кризис: взгляд из Донецка

Несколько дней корреспонденты издания "Украина.ру" провели в Белгородской области, проанализировали меры безопасности, принятые в регионе, и готовы рассказать о них, основываясь на своем донбасском опыте.

2024-04-01T05:43

2024-04-01T05:43

2024-04-01T05:43

эксклюзив

донецк

белгород

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

мтс

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- Вечер добрый! Не подскажете, где тут офис "Мегафон"? Должен быть где-то поблизости.- "Мегафон"?- И аптека!- Аптека прямо за углом, а офис посмотрите по карте. Не припоминаю.- Да у вас тут РЭБ явно работает и навигатор теряется.- Вы же видите, что в городе творится? И людей почти нет. Уезжают. А там дальше офис "МТС", кстати, есть.В Белгород мы прибыли часа эдак в три ночи, а в шесть двинули в Харьковскую область, где провели целый день. И пусть голова раскалывается, желудок подкатывает к гортани, а в глазах темнеет, улицы города не кажутся мне пустынными. Ближайшая аптека исправно работает, салон мобильной связи – тоже, по тротуарам ходят люди, по дорогам ездят машины.В глаза, правда, бросаются бетонные коробки с надписью "УБЕЖИЩЕ", а навигаторы сходят с ума стараниями могучих установок РЭБ, прикрывающих белгородцев, но в остальном ничего необычного. Город живет.О бетонных укрытиях следует поговорить отдельно, ибо установлены таковые не ради телевизионной картинки и даже не с целью имитации заботы о населении. Эта штука действительно может спасти от смерти или тяжелых увечий.Во-первых, таких укрытий действительно много. Стоя напротив одного, ты видишь еще пять: одно – прямо через дорогу и еще четыре в 150–200 метрах по обе стороны. Центр города или окраины – неважно. Все остановки общественного транспорта либо укреплены бетонными блоками, либо соседствуют с подобными убежищами.Во-вторых, вход в убежище сконструирован также, как вход в блиндаж – гармошкой. А из этого следует, что конструкция, набитая людьми, не превратится в душегубку, если боеприпас разорвется в непосредственной близости от входа.В-третьих, эта штука и в самом деле может парировать осколок ракеты, выпущенной из установки "Вампир", каковыми ВСУ и терроризируют город. Так, мы с коллегами придирчиво осмотрели конструкцию, отразившую весьма крупные осколки и констатируем, что ни один из них внутрь не пробился. Хотя иные осколки пробили отверстия глубиною в кулак взрослого мужчины.Тут нужно четко понимать, что людям, которых убежище спасет, абсолютно точно приятно не будет. Контузия – наверняка. Но за десять лет в ДНР ваш покорный слуга насмотрелся всякого, а потому с уверенностью может сказать, что контузия – это разумная цена за спасенную жизнь. Сомневающиеся могут посмотреть десятки фото и видео, сделанных в Донецке зимой 2022-2023-го.Следующий важный аспект – аптечки. Помнится, как летом 2023 года мы с группой волонтеров загорелись идеей обеспечить таковыми хотя бы все многоквартирные дома многострадального Петровского района, поскольку в отдельных случаях кровотечение до приезда "скорой" люди останавливали простынями, разорванной одеждой, строительными жгутами и всем тем, что под руку попадется. А если под рукой нет вообще ничего? А если импровизированный, да еще неумело наложенный жгут станет причиной утраты пострадавшим конечности?Идея наша не "взлетела" по множеству объективных причин, хотя решение лежало на поверхности. Практически в любом заведении общепита, магазине или салоне красоты имеется аптечка, а на стенах нарисованы указатели, с помощью которых человек даже в стрессовом состоянии разберется, где ему аптечку искать. Немного краски, немного ИПП, жгутов и турникетов, и у раненого появляется реальный шанс выжить. Все гениальное просто.Уже ночью прибываем в кафе, чтобы наконец-то позавтракать. За соседним столиком ужинают военнослужащие. В зале не так, чтобы яблоку негде упасть, но все столики заняты. "Ракетная опасность! Всем отойти от окон!" - сообщает нам взволнованный повар, но завтрак уже принесли, а ракеты еще где-то там. Военные тоже не двигаются. Им нужно демонстрировать людям уверенность. Прочие же посетители быстро уходят в дальний угол зала и спокойно ждут. За окном гудит сирена.Выходим на улицу, а там пустота. Буквально за несколько минут пешеходы разошлись по укрытиям, трафик замер. Дисциплинированность белгородцев неиронично восхищает. Сразу видно, что люди морально не искалечены войной, а потому стремятся выжить. Это вам не Горловка, жители которой не считают обстрел весомой причиной для опоздания на работу.Хотя, как позже расскажут белгородские медики из теробороны, до сих пор находятся умники, которые, заслышав сигнал тревоги, бегут не в укрытие, а на балкон – снимать ролики для соцсетей. В результате получают ранения.Территориальная оборона – еще одна толковая задумка. По сути дела, речь идет о гражданских людях, которые могут, умеют и хотят оказывают помощь армии в свободное от работы время. Публика там настолько мотивированная, что смотрела круглыми глазами, когда я спрашивал, зачем они в эту самую тероборону записались. А как, мол, не записаться, если беда в родной области? А в итоге массу функций, вроде оказания экстренной помощи раненым или эвакуации из опасных районов, берут на себя именно эти ребята, позволяя армии вести боевые действия, не отвлекаясь на выполнение гуманитарных задач.Полдень. Магазин спецодежды, расположенный где-то за городом. "Мальчики-мальчики, задержитесь! У нас тут угроза применения дронов", - предупреждает молоденькая продавщица. Прислушался – сирены молчат.- А как вы узнали, что есть опасность?- Так у нас в каналах сообщают. Я постоянно смотрю. Вы лучше тут посидите, а то мало ли.Чего у белгородцев предостаточно, так это участия, ибо здесь вас точно не выгонят под обстрел, поскольку "наше кафе закрывается", не забудут предупредить об опасности, если видят, что вы не в курсе, не закроют дверь подъезда у вас перед носом, если на улице воет сирена. Люди понимают, что вместе угодили в беду и пережить ее смогут лишь вместе. И это куда важнее, чем может показаться из безопасного далека. Уверенность в том, что случайный прохожий не бросит тебя истекать кровью на асфальте, зачастую ценнее любых укрытий и аптечек.А что же с обстрелами? О, Киевский режим явно нашел в этом постыдном занятии отдушину на фоне череды военных поражений. По сути своей, от недавнего теракта в Москве удары РСЗО по городу отличаются лишь типом применяемого вооружения. В остальном же мы наблюдаем обыкновенный терроризм, поскольку ВСУ даже не делают вид, что норовят поразить какие-то военные объекты. Бьют по гражданским и только по ним.Если же говорить об интенсивности, то с обстрелами Донецка, Ясиноватой, Горловки и всего донбасского прифронта они имеют мало общего, поскольку РСЗО работают на предельной дальности, беспилотники тоже летят не доли секунды, а ствольная артиллерия, минометы, FPV-дроны и те же БПЛА со сбросами, к счастью, не дотягиваются.То есть при условии, что система оповещения сработает нормально, у человека будет достаточно времени, чтобы занять укрытие. В ДНР образца 2022-го, 2023-го и даже 2024-го года смерть внезапна. Свист или хлопок, за которыми следует удар. Другое дело, что и плотность населения в Белгороде выше, и столь богатого опыта выживания в условиях прифронта оно не имеет. Зато детей эвакуируют и это правильно. "Вчера говорила с ребенком по телефону. Мы же детей в эвакуацию отправили и это так тяжело", - поделилась со мной девчонка-медик из теробороны, которая успела поработать в Донецке и потому не смогла оставаться в стороне, когда война пришла уже в ее родной город.Но есть мнение, что терпеть белгородцам осталось недолго и уже в ближайшее время начнет решаться вопрос о создании полосы безопасности. Благо, что руководство области всерьез озаботилось созданием условий для гражданского населения, а общество отнеслось к ситуации максимально ответственно.А вот к руководителям новых регионов, которые уже год являются неотъемлемой частью Российской Федерации, неминуемо возникают вопросики. Да, невозможно наладить оповещение там, куда дотягивается ствольная артиллерия противника, но те же остановки транспорта бетоном укрепить да аптечки по магазинам разнести за год всяко можно было. Почему не сделали раньше? Почему не делают теперь? Вопросы повисли в воздухе.

https://ukraina.ru/20221110/1040688118.html

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Игорь Гомольский

Игорь Гомольский

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Игорь Гомольский

эксклюзив, донецк, белгород, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, мтс