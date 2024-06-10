Премьер-министр Польши объявил о создании буферной зоны на границе с Белоруссией

Эксперт объяснил, почему Россия не будет бить по Польше и по Румынии даже в случае войны с США на Украине

Даже если Запад решится на полноценное вмешательство в украинский конфликт, Россия не будет наносить удар по базам НАТО в Жешуве и Констанце. Это связано с определенными стратегическими играми. Об этом рассказал сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев в интервью изданию Украина.ру