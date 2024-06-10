Премьер-министр Польши объявил о создании буферной зоны на границе с Белоруссией - 10.06.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240610/1055592035.html
Премьер-министр Польши объявил о создании буферной зоны на границе с Белоруссией
Премьер-министр Польши объявил о создании буферной зоны на границе с Белоруссией - 10.06.2024 Украина.ру
Премьер-министр Польши объявил о создании буферной зоны на границе с Белоруссией
С учетом участившихся попыток мигрантов проникнуть на территорию Польши и деятельности контрабандистов, Варшава приняла решение ввести буферную зону на границе с Белоруссией, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск
2024-06-10T21:12
2024-06-10T21:14
новости
белоруссия
польша
варшава
туск
нато
мигранты
трудовые мигранты
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/03/1048448304_85:0:773:387_1920x0_80_0_0_5dd07d4246bafeff51fec8fd7e8d0279.jpg
По итогам выездного заседания правительства Польши, которое прошло в городе Белосток, что в 50 километрах от границы с Белоруссией , было принято решение осложнить попадание в страну нелегальных мигрантов и обеспечить условия работы для пограничников и военных. Ранее в Польше обвинили Белоруссию в нападении на пограничников и пообещали закрыть пограничную зону. Как НАТО готовится к войне против России и Белоруссии и хочет перекрыть Балтийское море читайте в интервью военного политолога Владимира Козина.
https://ukraina.ru/20240609/1055569136.html
белоруссия
польша
варшава
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/03/1048448304_171:0:687:387_1920x0_80_0_0_0972fd2f02bd6a65e41184f3cc4e3b4c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, белоруссия, польша, варшава, туск, нато, мигранты, трудовые мигранты, сво
Новости, Белоруссия, Польша, Варшава, Туск, НАТО, мигранты, трудовые мигранты, СВО

Премьер-министр Польши объявил о создании буферной зоны на границе с Белоруссией

21:12 10.06.2024 (обновлено: 21:14 10.06.2024)
 
© коллаж Украина.РуТуск Лукашенко
Туск Лукашенко
© коллаж Украина.Ру
Читать в
С учетом участившихся попыток мигрантов проникнуть на территорию Польши и деятельности контрабандистов, Варшава приняла решение ввести буферную зону на границе с Белоруссией, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск

"Мы приняли резолюцию, практическим следствием которой является указ Министерства внутренних дел и администрации о создании буферной зоны на границе с Белоруссией", – приводит его слова агентство PAP.

По итогам выездного заседания правительства Польши, которое прошло в городе Белосток, что в 50 километрах от границы с Белоруссией , было принято решение осложнить попадание в страну нелегальных мигрантов и обеспечить условия работы для пограничников и военных.
Ранее в Польше обвинили Белоруссию в нападении на пограничников и пообещали закрыть пограничную зону.
"Речь идет о нескольких десятках километров, 200 метров вглубь. В заповедниках есть места, где эта зона будет идти вглубь на два километра, но это не длинные участки. Это связано с присутствием контрабандистов, которые действуют большей частью в лесных массивах, в 1-2 километрах от границы. В этих местах зона будет шире", – добавил Туск.
Как НАТО готовится к войне против России и Белоруссии и хочет перекрыть Балтийское море читайте в интервью военного политолога Владимира Козина.
- РИА Новости, 1920, 09.06.2024
Вчера, 16:54
Эксперт объяснил, почему Россия не будет бить по Польше и по Румынии даже в случае войны с США на УкраинеДаже если Запад решится на полноценное вмешательство в украинский конфликт, Россия не будет наносить удар по базам НАТО в Жешуве и Констанце. Это связано с определенными стратегическими играми. Об этом рассказал сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев в интервью изданию Украина.ру
 
НовостиБелоруссияПольшаВаршаваТускНАТОмигрантытрудовые мигрантыСВО
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:21В Польше украинским беженцам урезали льготы
21:52Поставщики электроэнергии для МО РФ и их подельники получили от 3,5 до 9 лет тюрьмы
21:26В Белгородской области ранения от атак дронов получили еще 3 мирных жителя
21:12Премьер-министр Польши объявил о создании буферной зоны на границе с Белоруссией
20:46Около 1,5 млн украинцев и украинок обновили свои данные для мобилизации в ВСУ
20:17Белоусов впервые провел встречу с военкорами
19:45В МИД РФ оценили ход выборов в ЕП: жёсткие ограничения, отсутствие конкурентной борьбы, зачистки в СМИ
19:05"Решение последней надежды": Киев может пойти на девальвацию и эмиссию гривны
18:31Украинцев мотивируют выходить на пенсию позже, манипулируя их "заинтересованностью"
18:21Итоги европейских выборов. Как изменится политика ЕС в отношении России?
18:06Экс-сотрудник СБУ раскрыл, где готовили соисполнителей диверсии на Северных потоках
18:00Обида отца Майдана и попытка манипулировать Зеленским. Итоги 10 июня на Украине
17:51Армен Гаспарян: Пока Россия устраивает Западу "международную панораму", Украина превратилась в "ЗЕЛАГ"
17:50Не те самолёты: французский эксперт в сфере авиации де Латтр о хламе, который отправляют на Украину
17:22Западные истребители на Украине: во время войны и после неё
17:20Time: отставка Найема – последний удар по Зеленскому
17:07Стесняться больше нечего: Пентагон раскрыл свою роль в атаках на российские самолеты
16:59В нищей Молдавии с российскими надбавками гагаузы зажили по-другому - Гуцул
16:47США и Польша помогут Украине разоблачать "манипуляции Кремля" в СМИ
16:26Дипломатическая цикличность: к истории советско-израильских отношений
Лента новостейМолния