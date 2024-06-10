Премьер-министр Польши объявил о создании буферной зоны на границе с Белоруссией
21:12 10.06.2024 (обновлено: 21:14 10.06.2024)
© коллаж Украина.РуТуск Лукашенко
© коллаж Украина.Ру
С учетом участившихся попыток мигрантов проникнуть на территорию Польши и деятельности контрабандистов, Варшава приняла решение ввести буферную зону на границе с Белоруссией, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск
"Мы приняли резолюцию, практическим следствием которой является указ Министерства внутренних дел и администрации о создании буферной зоны на границе с Белоруссией", – приводит его слова агентство PAP.
По итогам выездного заседания правительства Польши, которое прошло в городе Белосток, что в 50 километрах от границы с Белоруссией , было принято решение осложнить попадание в страну нелегальных мигрантов и обеспечить условия работы для пограничников и военных.
Ранее в Польше обвинили Белоруссию в нападении на пограничников и пообещали закрыть пограничную зону.
"Речь идет о нескольких десятках километров, 200 метров вглубь. В заповедниках есть места, где эта зона будет идти вглубь на два километра, но это не длинные участки. Это связано с присутствием контрабандистов, которые действуют большей частью в лесных массивах, в 1-2 километрах от границы. В этих местах зона будет шире", – добавил Туск.
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