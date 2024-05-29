В Польше обвинили Белоруссию в нападении на пограничников и пообещали закрыть погранзону

Политолог о том, как НАТО готовится к войне против России и Белоруссии и хочет перекрыть Балтийское море

Под разными предлогами западные союзники хотят перекрыть России выход из Балтийского моря. Но Дважды Краснознаменный Балтийский флот и российские ВКС могут быстро перекрыть проливы, ведущие в море для всех девяти натовских государств. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог Владимир Козин