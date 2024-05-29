https://ukraina.ru/20240529/1055371917.html
В Польше обвинили Белоруссию в нападении на пограничников и пообещали закрыть погранзону
В Польше обвинили Белоруссию в нападении на пограничников и пообещали закрыть погранзону - 29.05.2024 Украина.ру
В Польше обвинили Белоруссию в нападении на пограничников и пообещали закрыть погранзону
Белорусские спецслужбы нападают на польских солдат, из-за напряженной обстановки на границе Варшава приняла решение временно запретить доступ к ряду районов в приграничной зоне. Соответствующий проект постановления опубликовало МВД Польши
2024-05-29T23:25
2024-05-29T23:25
2024-05-29T23:28
новости
белоруссия
польша
варшава
государственная граница
пересечение границы
миграция
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Согласно документу определен ряд районов Подляского воеводства, прилегающих к границе с Беларусью, куда запретят вход. Такую меру объясняют ростом миграционного давления, которое в последние недели якобы усилилось несмотря на имеющееся заграждение. "Белорусские государственные службы активно участвуют (скрыто или открыто) в нападениях на солдат, полицейских и пограничников, которые выполняют свои задачи по охране государственной границы", – цитирует "Европейская правда" фрагмент пояснительной записки. Так, запрет вступит в силу 4 июня и будет действовать 90 дней. В Польше полагают, что это гарантирует безопасность пограничников и избавит от присутствия посторонних в зоне проведения "служебных операций" по защите госграниц. Отмечается, что прежде премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что из-за текущей ситуации на границе с Беларусью там будет восстановлена буферная зона. Ранее журналисты "Украина.ру" узнали, почему Киев поддержит Польшу и Прибалтику, если они нападут на Белоруссию.
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Украина.ру
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новости, белоруссия, польша, варшава, государственная граница, пересечение границы, миграция
Новости, Белоруссия, Польша, Варшава, государственная граница, пересечение границы, миграция
В Польше обвинили Белоруссию в нападении на пограничников и пообещали закрыть погранзону
23:25 29.05.2024 (обновлено: 23:28 29.05.2024)
Белорусские спецслужбы нападают на польских солдат, из-за напряженной обстановки на границе Варшава приняла решение временно запретить доступ к ряду районов в приграничной зоне. Соответствующий проект постановления опубликовало МВД Польши
Согласно документу определен ряд районов Подляского воеводства, прилегающих к границе с Беларусью, куда запретят вход. Такую меру объясняют ростом миграционного давления, которое в последние недели якобы усилилось несмотря на имеющееся заграждение.
"Белорусские государственные службы активно участвуют (скрыто или открыто) в нападениях на солдат, полицейских и пограничников, которые выполняют свои задачи по охране государственной границы", – цитирует "Европейская правда" фрагмент пояснительной записки.
Так, запрет вступит в силу 4 июня и будет действовать 90 дней. В Польше полагают, что это гарантирует безопасность пограничников и избавит от присутствия посторонних в зоне проведения "служебных операций" по защите госграниц.
Отмечается, что прежде премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что из-за текущей ситуации на границе с Беларусью там будет восстановлена буферная зона.
Ранее журналисты "Украина.ру" узнали,
почему Киев поддержит Польшу и Прибалтику, если они нападут на Белоруссию.