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Около 1,5 млн украинцев и украинок обновили свои данные для мобилизации в ВСУ

Около 1,5 млн украинцев и украинок обновили свои данные для мобилизации в ВСУ - 10.06.2024 Украина.ру

Около 1,5 млн украинцев и украинок обновили свои данные для мобилизации в ВСУ

В приложении для военнообязанных на Украине "Резерв+" к 10 июня обновили свои данные 1 миллион 480 тысяч военнообязанных, в том числе 220 тысяч женщин. Такие данные в понедельник привел спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин в эфире общенационального телемарафона

2024-06-10T20:46

2024-06-10T20:46

2024-06-10T20:53

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Лазуткин указывает, что желающих обновить свои данные в реестре военнообязанных будет больше, когда в приложении появится кьюар-код, который придаст приложению "легитимность, его можно будет показывать в качестве полноценного документа, наравне с бумажным". Тем временем секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко похвастался, что только за май по стране удалось мобилизовать столько, сколько раньше работники военкоматов ловили по полгода. Он добавил, что всего потребность в личном составе на этот год составляет 100-110 тысяч человек. Ранее эту же цифру называл депутат Верховной Рады, заместитель председателя комитета по вопросам прав человека Руслан Горбенко. Напомним, 18 мая на Украине вступил закон об ужесточении мобилизации по которому все военнообязанные граждане страны должны обновить свои данные в течение 60 дней. В противном случае украинцам грозит штраф, а за уклонение от мобилизации – реальный срок в тюрьме.Какими будут принципы мобилизации на Украине в 2024 году читайте в материале автора издания Украина.ру Сергея Зуева.

https://ukraina.ru/20240602/1055440798.html

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новости, украина, вооруженные силы украины, мобилизация, всу, сво, спецоперация