Около 1,5 млн украинцев и украинок обновили свои данные для мобилизации в ВСУ - 10.06.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240610/1055591726.html
Около 1,5 млн украинцев и украинок обновили свои данные для мобилизации в ВСУ
Около 1,5 млн украинцев и украинок обновили свои данные для мобилизации в ВСУ - 10.06.2024 Украина.ру
Около 1,5 млн украинцев и украинок обновили свои данные для мобилизации в ВСУ
В приложении для военнообязанных на Украине "Резерв+" к 10 июня обновили свои данные 1 миллион 480 тысяч военнообязанных, в том числе 220 тысяч женщин. Такие данные в понедельник привел спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин в эфире общенационального телемарафона
2024-06-10T20:46
2024-06-10T20:53
новости
украина
вооруженные силы украины
мобилизация
всу
сво
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/1b/1055306452_0:82:886:580_1920x0_80_0_0_3753d1da31cd37691d7fcc7b37ad09ad.jpg.webp
Лазуткин указывает, что желающих обновить свои данные в реестре военнообязанных будет больше, когда в приложении появится кьюар-код, который придаст приложению "легитимность, его можно будет показывать в качестве полноценного документа, наравне с бумажным". Тем временем секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко похвастался, что только за май по стране удалось мобилизовать столько, сколько раньше работники военкоматов ловили по полгода. Он добавил, что всего потребность в личном составе на этот год составляет 100-110 тысяч человек. Ранее эту же цифру называл депутат Верховной Рады, заместитель председателя комитета по вопросам прав человека Руслан Горбенко. Напомним, 18 мая на Украине вступил закон об ужесточении мобилизации по которому все военнообязанные граждане страны должны обновить свои данные в течение 60 дней. В противном случае украинцам грозит штраф, а за уклонение от мобилизации – реальный срок в тюрьме.Какими будут принципы мобилизации на Украине в 2024 году читайте в материале автора издания Украина.ру Сергея Зуева.
https://ukraina.ru/20240602/1055440798.html
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/1b/1055306452_2:0:885:662_1920x0_80_0_0_9519737a6bc77dd8cb43e3fb461d6ccd.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, вооруженные силы украины, мобилизация, всу, сво, спецоперация
Новости, Украина, Вооруженные силы Украины, мобилизация, ВСУ, СВО, Спецоперация

Около 1,5 млн украинцев и украинок обновили свои данные для мобилизации в ВСУ

20:46 10.06.2024 (обновлено: 20:53 10.06.2024)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Читать в
В приложении для военнообязанных на Украине "Резерв+" к 10 июня обновили свои данные 1 миллион 480 тысяч военнообязанных, в том числе 220 тысяч женщин. Такие данные в понедельник привел спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин в эфире общенационального телемарафона
"Через приложение "Резерв+" обновили свои данные 1 млн. 480 тыс. украинцев. И динамика положительная, она свидетельствует о том, что украинцы доверяют приложению. Кстати, среди обновивших данные 220 тысяч женщин-военнообязанных", – цитирует его "Интерфакс-Украина".
Лазуткин указывает, что желающих обновить свои данные в реестре военнообязанных будет больше, когда в приложении появится кьюар-код, который придаст приложению "легитимность, его можно будет показывать в качестве полноценного документа, наравне с бумажным".
Тем временем секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко похвастался, что только за май по стране удалось мобилизовать столько, сколько раньше работники военкоматов ловили по полгода.
"У нас сейчас темпы мобилизации выросли. За последний месяц мы набрали, видимо, как за последние полгода. За последние четыре месяца. У нас в мае был самый большой набор", – приводит его слова телеграм-канал "Цензор.нет".
Он добавил, что всего потребность в личном составе на этот год составляет 100-110 тысяч человек. Ранее эту же цифру называл депутат Верховной Рады, заместитель председателя комитета по вопросам прав человека Руслан Горбенко.
Напомним, 18 мая на Украине вступил закон об ужесточении мобилизации по которому все военнообязанные граждане страны должны обновить свои данные в течение 60 дней. В противном случае украинцам грозит штраф, а за уклонение от мобилизации – реальный срок в тюрьме.
Какими будут принципы мобилизации на Украине в 2024 году читайте в материале автора издания Украина.ру Сергея Зуева.
Полищук
2 июня, 14:26
Киев, Чернигов или Херсон? Кто похоронит Украину и будет ли новая мобилизация в России – Полищук
 
НовостиУкраинаВооруженные силы УкраинымобилизацияВСУСВОСпецоперация
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:52Поставщики электроэнергии для МО РФ и их подельники получили от 3,5 до 9 лет тюрьмы
21:26В Белгородской области ранения от атак дронов получили еще 3 мирных жителя
21:12Премьер-министр Польши объявил о создании буферной зоны на границе с Белоруссией
20:46Около 1,5 млн украинцев и украинок обновили свои данные для мобилизации в ВСУ
20:17Белоусов впервые провел встречу с военкорами
19:45В МИД РФ оценили ход выборов в ЕП: жёсткие ограничения, отсутствие конкурентной борьбы, зачистки в СМИ
19:05"Решение последней надежды": Киев может пойти на девальвацию и эмиссию гривны
18:31Украинцев мотивируют выходить на пенсию позже, манипулируя их "заинтересованностью"
18:21Итоги европейских выборов. Как изменится политика ЕС в отношении России?
18:06Экс-сотрудник СБУ раскрыл, где готовили соисполнителей диверсии на Северных потоках
18:00Обида отца Майдана и попытка манипулировать Зеленским. Итоги 10 июня на Украине
17:51Армен Гаспарян: Пока Россия устраивает Западу "международную панораму", Украина превратилась в "ЗЕЛАГ"
17:50Не те самолёты: французский эксперт в сфере авиации де Латтр о хламе, который отправляют на Украину
17:22Западные истребители на Украине: во время войны и после неё
17:20Time: отставка Найема – последний удар по Зеленскому
17:07Стесняться больше нечего: Пентагон раскрыл свою роль в атаках на российские самолеты
16:59В нищей Молдавии с российскими надбавками гагаузы зажили по-другому - Гуцул
16:47США и Польша помогут Украине разоблачать "манипуляции Кремля" в СМИ
16:26Дипломатическая цикличность: к истории советско-израильских отношений
16:18В РФ проиндексируют пенсии и увеличат МРОТ
Лента новостейМолния