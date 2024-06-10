Украинцев мотивируют выходить на пенсию позже, манипулируя их "заинтересованностью" - 10.06.2024 Украина.ру
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Украинцев мотивируют выходить на пенсию позже, манипулируя их "заинтересованностью"
Украинцев мотивируют выходить на пенсию позже, манипулируя их "заинтересованностью" - 10.06.2024 Украина.ру
Украинцев мотивируют выходить на пенсию позже, манипулируя их "заинтересованностью"
Жителям Украины следует подумать о том, что оттягивая свой выход на пенсию, они увеличивают выплаты тем, кто уже находится на пенсии и могут повысить собственную. О том, что граждане должны быть заинтересованы в выходе на пенсию позже положенного заявила заместитель министра соцполитики Украины Дарья Марчак
2024-06-10T18:31
2024-06-10T18:44
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"Нужно объяснять, почему все люди должны быть заинтересованы в более позднем уходе на пенсию. Во-первых, это существенно увеличит вашу собственную пенсию. Во-вторых, это прямо сейчас будет увеличивать объем единого взноса, уплачиваемого работающими лицами в Пенсионный фонд, и благодаря этому ПФУ сможет платить более высокие пенсии тем, кто уже находится на пенсии", – приводит ее слова телеграм-канал "Униан". В частности, Марчак имеет ввиду, что пенсии после достижения соответствующего возраста (60 лет) увеличиваются на 0,5% за каждый дополнительный месяц и на 0,75% – если отсрочка больше чем на пять лет. Ранее США запретили Киеву тратить полученные деньги на выплату пенсий: из 61 миллиарда долларов американской помощи Украине нельзя тратиться на пенсионеров, что прописано в законе.В марте власти Украины лишили социальных выплат (2000 гривен) большую часть внутренних переселенцев трудоспособного возраста, якобы, чтобы стимулировать их искать работу.В конце прошлого года на Украине предупредили о возможной заморозке пенсий и зарплат бюджетникам, так как армии страны деньги нужнее. О том, как на Украине происходит повышение тарифов и акцизов на фоне отключений и "лишнего" угля читайте журналиста, автора издания Украина.ру Ивана Лизана.
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новости, украина, сша, киев, пенсии, пенсионеры, финансирование, финансовая помощь, сво
Новости, Украина, США, Киев, пенсии, пенсионеры, финансирование, финансовая помощь, СВО

Украинцев мотивируют выходить на пенсию позже, манипулируя их "заинтересованностью"

18:31 10.06.2024 (обновлено: 18:44 10.06.2024)
 
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© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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Жителям Украины следует подумать о том, что оттягивая свой выход на пенсию, они увеличивают выплаты тем, кто уже находится на пенсии и могут повысить собственную. О том, что граждане должны быть заинтересованы в выходе на пенсию позже положенного заявила заместитель министра соцполитики Украины Дарья Марчак
"Нужно объяснять, почему все люди должны быть заинтересованы в более позднем уходе на пенсию. Во-первых, это существенно увеличит вашу собственную пенсию. Во-вторых, это прямо сейчас будет увеличивать объем единого взноса, уплачиваемого работающими лицами в Пенсионный фонд, и благодаря этому ПФУ сможет платить более высокие пенсии тем, кто уже находится на пенсии", – приводит ее слова телеграм-канал "Униан".
В частности, Марчак имеет ввиду, что пенсии после достижения соответствующего возраста (60 лет) увеличиваются на 0,5% за каждый дополнительный месяц и на 0,75% – если отсрочка больше чем на пять лет.
Ранее США запретили Киеву тратить полученные деньги на выплату пенсий: из 61 миллиарда долларов американской помощи Украине нельзя тратиться на пенсионеров, что прописано в законе.
В марте власти Украины лишили социальных выплат (2000 гривен) большую часть внутренних переселенцев трудоспособного возраста, якобы, чтобы стимулировать их искать работу.
В конце прошлого года на Украине предупредили о возможной заморозке пенсий и зарплат бюджетникам, так как армии страны деньги нужнее.
О том, как на Украине происходит повышение тарифов и акцизов на фоне отключений и "лишнего" угля читайте журналиста, автора издания Украина.ру Ивана Лизана.
Табличка с логотипом Международного валютного фонда на стене здания МВФ. - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
27 марта, 06:45
Повышение тарифов и налогов с постепенной отменой пенсий. На что Киев согласился ради нового транша МВФВо вторник, 26 марта, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль с радостью объявил, что Украина получила $ 880 млн от МВФ, третий транш финансовой поддержки. По его словам, эти деньги помогут покрыть приоритетные бюджетные расходы и поддерживать макрофинансовую стабильность
 
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Заголовок открываемого материала
18:31Украинцев мотивируют выходить на пенсию позже, манипулируя их "заинтересованностью"
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