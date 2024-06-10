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Украинцев мотивируют выходить на пенсию позже, манипулируя их "заинтересованностью"

Украинцев мотивируют выходить на пенсию позже, манипулируя их "заинтересованностью" - 10.06.2024 Украина.ру

Украинцев мотивируют выходить на пенсию позже, манипулируя их "заинтересованностью"

Жителям Украины следует подумать о том, что оттягивая свой выход на пенсию, они увеличивают выплаты тем, кто уже находится на пенсии и могут повысить собственную. О том, что граждане должны быть заинтересованы в выходе на пенсию позже положенного заявила заместитель министра соцполитики Украины Дарья Марчак

2024-06-10T18:31

2024-06-10T18:31

2024-06-10T18:44

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"Нужно объяснять, почему все люди должны быть заинтересованы в более позднем уходе на пенсию. Во-первых, это существенно увеличит вашу собственную пенсию. Во-вторых, это прямо сейчас будет увеличивать объем единого взноса, уплачиваемого работающими лицами в Пенсионный фонд, и благодаря этому ПФУ сможет платить более высокие пенсии тем, кто уже находится на пенсии", – приводит ее слова телеграм-канал "Униан". В частности, Марчак имеет ввиду, что пенсии после достижения соответствующего возраста (60 лет) увеличиваются на 0,5% за каждый дополнительный месяц и на 0,75% – если отсрочка больше чем на пять лет. Ранее США запретили Киеву тратить полученные деньги на выплату пенсий: из 61 миллиарда долларов американской помощи Украине нельзя тратиться на пенсионеров, что прописано в законе.В марте власти Украины лишили социальных выплат (2000 гривен) большую часть внутренних переселенцев трудоспособного возраста, якобы, чтобы стимулировать их искать работу.В конце прошлого года на Украине предупредили о возможной заморозке пенсий и зарплат бюджетникам, так как армии страны деньги нужнее. О том, как на Украине происходит повышение тарифов и акцизов на фоне отключений и "лишнего" угля читайте журналиста, автора издания Украина.ру Ивана Лизана.

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новости, украина, сша, киев, пенсии, пенсионеры, финансирование, финансовая помощь, сво