ВСУ деньги нужнее: на Украине предупредили о возможно заморозке пенсий и зарплат бюджетникам - 27.12.2023 Украина.ру
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ВСУ деньги нужнее: на Украине предупредили о возможно заморозке пенсий и зарплат бюджетникам
ВСУ деньги нужнее: на Украине предупредили о возможно заморозке пенсий и зарплат бюджетникам - 27.12.2023 Украина.ру
ВСУ деньги нужнее: на Украине предупредили о возможно заморозке пенсий и зарплат бюджетникам
Без денег могут остаться десятки миллионов граждан Украины, если средства от западных партнеров перестанут поступать. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на министра экономики страны Юлию Свириденко
2023-12-27T18:20
2023-12-27T18:20
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Украинские власти считают возможным приостановить выплаты пенсий и зарплат бюджетникам в случае прекращения финансовой помощи от стран Запада.Министр экономики Украины подчеркивает, что если иностранная помощь не поступит, Киев задержит выплату зарплату 500 тыс. госслужащих и 1,4 млн учителей, а также пенсий десяти миллионам пенсионеров."Поддержка партнеров крайне важна. Нам это нужно срочно", — подчеркнула министр.Свириденко выразила надежду, что ЕС одобрит очередной пакет финансовой помощи Украине в феврале и предоставит средства до конца марта. К тому моменту этого все равно будет недостаточно, считает министр.Чтобы сэкономить деньги, Киев увеличил налог на непредвиденную прибыль банков до 50%, а поступления дополнительного подоходного налога в 1,5% из местных бюджетов теперь перечисляются в центральный. Тем не менее нехватка средств ощущается уже сейчас. Бюджет на 2024 год сформирован с учетом дефицита в 41 млрд долларов. Покрыть их планировалось за счет помощи от стран-партнеров.
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новости, новости украины, минфин, запад, бюджет, оборонный бюджет, дефицит бюджета, пенсионеры, зарплата
Новости, Новости Украины, Минфин, Запад, бюджет, оборонный бюджет, дефицит бюджета, пенсионеры, зарплата

ВСУ деньги нужнее: на Украине предупредили о возможно заморозке пенсий и зарплат бюджетникам

18:20 27.12.2023
 
© Украина.руГололед снег Киев зима
Гололед снег Киев зима
© Украина.ру
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Без денег могут остаться десятки миллионов граждан Украины, если средства от западных партнеров перестанут поступать. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на министра экономики страны Юлию Свириденко
Украинские власти считают возможным приостановить выплаты пенсий и зарплат бюджетникам в случае прекращения финансовой помощи от стран Запада.
По словам Свириденко, Украина будет ставить во главу угла оборону и обслуживание долга, что означает "огромный риск недофинансирования некоторых социальных секторов".
Министр экономики Украины подчеркивает, что если иностранная помощь не поступит, Киев задержит выплату зарплату 500 тыс. госслужащих и 1,4 млн учителей, а также пенсий десяти миллионам пенсионеров.
"Поддержка партнеров крайне важна. Нам это нужно срочно", — подчеркнула министр.

Свириденко выразила надежду, что ЕС одобрит очередной пакет финансовой помощи Украине в феврале и предоставит средства до конца марта. К тому моменту этого все равно будет недостаточно, считает министр.

Чтобы сэкономить деньги, Киев увеличил налог на непредвиденную прибыль банков до 50%, а поступления дополнительного подоходного налога в 1,5% из местных бюджетов теперь перечисляются в центральный. Тем не менее нехватка средств ощущается уже сейчас. Бюджет на 2024 год сформирован с учетом дефицита в 41 млрд долларов. Покрыть их планировалось за счет помощи от стран-партнеров.
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