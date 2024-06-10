Обида отца Майдана и попытка манипулировать Зеленским. Итоги 10 июня на Украине
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Hanna DvornaМустафа Найем
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Hanna Dvorna
Один из отцов Майдана 2014 года, глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Мустафа Найем написал заявление на увольнение
О своём увольнении Найем сообщил в соцсетях.
"Я оставляю должность главы агентства восстановления. Решения принял самостоятельно из-за системных, которые не дают дальнейшей возможности эффективно выполнять свои полномочия. Начиная с ноября прошлого года команда агентства начала сталкиваться с постоянным противодействием, сопротивлением и созданием искусственных препятствий", - заявил Найем.
Он рассказал о трёх атаках на агентство.
"Первое. Нам полностью упразднили бюджет на проекты по восстановлению и содержанию дорог. Я понимаю ограниченность ресурсов и важность военных расходов. Но отмена средств на содержание инфраструктуры неизбежно отразится прежде всего на состоянии дорог оборонного значения и, как следствие, на всей военной логистике. Если это не изменится, в следующем сезоне нас ждет усложнение военной логистики и экспорта продукции", - отметил Найем.
Кроме того, у агентства, по его словам, начали требовать отчёты о потраченных средствах, что сам Найем расценил как препятствие деятельности учреждения.
"Второе. Нас начали "кошмарить" бюрократией, когда документы на оплату защитных сооружений, фортификаций или восстановления соглашались в правительстве месяцами, возвращались по шесть-восемь раз с нелепыми замечаниями, задерживались по несколько месяцев, а некоторые не согласованы до сих пор. Прямо сейчас правительство уже третий месяц не согласовывает выплату почти 150 млн евро, заимствованных государством у ЕИБ для критически важных проектов, в том числе, водопровода и защиты энергетики. Всё это имеет последствия, о которых я не раз официально сообщал. Несвоевременная оплата работы подрядчиков подрывает доверие к государству; задержка с финансированием – замедляет, а в некоторых направлениях – полностью остановило строительные работы, а это – потеря доверия и рынка, и местных властей, и граждан. Но главное, что это негативно влияет на обороноспособность страны, логистику грузов, защиту критической инфраструктуры и экспорт наших товаров. Понятно, что такие действия рано или поздно должны повлечь за собой критику нашей команды и недовольство международных партнёров", - указал Найем.
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Ещё одной атакой он назвал урезание зарплат служащих агентства.
"Третье. Вдобавок к этому с начала года агентству существенно обрезали заработную плату - львиной части работников было урезано до 68% зарплаты. Правительство сделало это вопреки любой логике и здравому смыслу. И нет, у нас не было космических зарплат – старший специалист агентства получал чуть больше 30 тыс. гривен, а сейчас – 14 (около 66 тыс. - 31 тыс. руб. соответственно — Ред.). В результате с начала года мы уже потеряли 25% нашего коллектива, о чем я неоднократно писал письма премьер-министру Украины , СБУ, НАПК и министерству финансов, и о чем неоднократно говорилось послами G7 на встречах с главой правительства. Считаю, что это было сделано умышленно, чтобы в агентстве, которое в какой-то мере стало образцом построения процессов с нуля, просто не осталось профессиональных и мотивированных людей, а именно агентство сочли неэффективным и ненужным", - заявил Найем.
По его словам, несмотря на всё вышеперечисленное, ведомство не остановило ни одного проекта.
"На сегодняшний день агентство одновременно координирует работу 353 (!) строительных площадок по восстановлению по всей стране. Это – самая сложная работа в моей жизни", - подчеркнул Найем.
Одним из самых больших проектов он назвал сооружение защитных конструкций от дронов и ракет на 22 распредстанциях НЭК "Укрэнерго" и защиту 103 объектов энергетики от осколочных повреждений. При этом именно за незащищённость украинских объектов энергетики ранее ругали ведомство Найема. Ряд украинских экспертов и вовсе обвинил "отца Майдана" в воровстве бюджетных средств.
Сам же Найем уверен, что в ближайшем будущем может возникнуть ряд скандалов, связанных с его работой.
"Очевидно, мы не всегда вписывались в сегодняшний стиль и в команду государственного управления. И не исключаю, что впоследствии будут попытки преследовать и дискредитировать нашу работу в публичной плоскости.На самом деле это уже происходит длительное время. Я готов к этому и перед увольнением обратился ко всем правоохранительным и контролирующим органам с просьбой принять все меры по проверке законности и прозрачности решений, принимаемых агентством. Сегодня написал заявление об увольнении и простился с командой агентства и руководителями Служб восстановления в регионах.Понимая ответственность, лежащую на нашей команде, я буду выполнять свои обязанности до принятия решения Правительством о моем увольнении и передам дела преемникам.Готов сделать все от меня зависящее, чтобы агентство продолжило реализацию критически важных для страны проектов.Теперь вся наша команда и службы восстановления в регионах продолжают работать в штатном режиме", - подытожил Найем.
До этого он отдельно поблагодарил министра инфраструктуры Александра Кубракова, с которым Найем начинал работу в министерстве. Там он почти год был заместителем министра.
На Украине заявление Найема восприняли со скепсисом.
"Мустафа как порядочный человек, сторонник демократических ценностей обязательно должен рассказать, кто именно мешал ему работать. С фамилиями, должностями, другими деталями. Также, по моему мнению, обязательно написать заявление в профильные правоохранительные органы. Думаю, нет ни одной причины не делать этого. Верю в тебя, Мустафа!" - отметил украинский журналист Сергей Гришин.
Как отметил знающий Гришина политтехнолог Владимир Петров, это заявление журналиста было саркастическим.
Сам Петров указал, что настоящим основанием для написания заявления Наймом могла стать борьба за власть.
"Тут у нас на этой или на следующей неделе должно быть голосование по новым министрам. По новым министрам, в т.ч. и по Кубракову, которого сняли. И то, что я понимаю: у нас же обычно кто-то просит большинство за кого-то проголосовать: "Это нужно государству, проголосуйте, пожалуйста". И очень хотят некоторые лоббисты, чтобы проголосовали за Кубракова. Он им очень нужен. "Кубракова оставим. Мустафу на какую-то новую должность возьмём, он скажет: "Справедливость восторжествовала". И в этот момент, когда сегодня понедельник, Мустафа пишет заявление — он его пишет не просто так, ему сказали это сделать", - отметил Петров.
По его словам, Найем и стоящие за ним люди сознательно давят на власть, в частности - на Владимира Зеленского - накануне саммита в Швейцарии.
Он также обратил внимание на публикацию в Bloomberg, рассказывающую о том, что Найему не согласовали командировку в Берлин из-за политических противоречий. Также Петров обратил внимание на публикацию в The Times, в которой утверждалось, что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак узурпирует власть на Украине, раскритиковав публикацию.
При этом сам Петров, в чём его уличали неоднократно, работает на Офис президента Украины.
Кроме того, 10 июня издание Financial Times со ссылкой на неназванного украинского источника сообщило, что западные страны теряют доверие к властям Украины из-за непонятных им кадровых решений руководства республики.
"США и другие западные партнеры хотят нормальных, предсказуемых отношений с коллегами. <...> Сейчас они теряют доверие к правительству Украины из-за кадровых решений, которые им непонятны", - отмечалось в публикации.
Согласно аудиозаписи, оказавшейся в распоряжении СМИ, глава Государственного агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины Найем ещё в конце мая сообщил представителям американского USAID и других западных агентств, что ожидает увольнения.
Найем — в прошлом украинский журналист, созвавший киевлян и гостей города на Площадь Независимости в ноябре 2013 года, что положило начало Евромайдану, переросшему в Майдан. После госпереворота карьера Найема совершила стремительный взлёт: он стал народным депутатов Украины, а после занимал ряд постов в органах государственной власти. Также Найем прошёл стажировку в США. Рядом СМИ и экспертов, в т.ч. украинских, Найем считается американским агентом влияния.