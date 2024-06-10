https://ukraina.ru/20240610/1055589204.html

Обида отца Майдана и попытка манипулировать Зеленским. Итоги 10 июня на Украине

Обида отца Майдана и попытка манипулировать Зеленским. Итоги 10 июня на Украине - 10.06.2024 Украина.ру

Обида отца Майдана и попытка манипулировать Зеленским. Итоги 10 июня на Украине

Один из отцов Майдана 2014 года, глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Мустафа Найем написал заявление на увольнение

2024-06-10T18:00

2024-06-10T18:00

2024-06-10T18:00

эксклюзив

хроники

мустафа найем

офис президента

украина

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О своём увольнении Найем сообщил в соцсетях."Я оставляю должность главы агентства восстановления. Решения принял самостоятельно из-за системных, которые не дают дальнейшей возможности эффективно выполнять свои полномочия. Начиная с ноября прошлого года команда агентства начала сталкиваться с постоянным противодействием, сопротивлением и созданием искусственных препятствий", - заявил Найем.Он рассказал о трёх атаках на агентство."Первое. Нам полностью упразднили бюджет на проекты по восстановлению и содержанию дорог. Я понимаю ограниченность ресурсов и важность военных расходов. Но отмена средств на содержание инфраструктуры неизбежно отразится прежде всего на состоянии дорог оборонного значения и, как следствие, на всей военной логистике. Если это не изменится, в следующем сезоне нас ждет усложнение военной логистики и экспорта продукции", - отметил Найем.Кроме того, у агентства, по его словам, начали требовать отчёты о потраченных средствах, что сам Найем расценил как препятствие деятельности учреждения."Второе. Нас начали "кошмарить" бюрократией, когда документы на оплату защитных сооружений, фортификаций или восстановления соглашались в правительстве месяцами, возвращались по шесть-восемь раз с нелепыми замечаниями, задерживались по несколько месяцев, а некоторые не согласованы до сих пор. Прямо сейчас правительство уже третий месяц не согласовывает выплату почти 150 млн евро, заимствованных государством у ЕИБ для критически важных проектов, в том числе, водопровода и защиты энергетики. Всё это имеет последствия, о которых я не раз официально сообщал. Несвоевременная оплата работы подрядчиков подрывает доверие к государству; задержка с финансированием – замедляет, а в некоторых направлениях – полностью остановило строительные работы, а это – потеря доверия и рынка, и местных властей, и граждан. Но главное, что это негативно влияет на обороноспособность страны, логистику грузов, защиту критической инфраструктуры и экспорт наших товаров. Понятно, что такие действия рано или поздно должны повлечь за собой критику нашей команды и недовольство международных партнёров", - указал Найем.Ещё одной атакой он назвал урезание зарплат служащих агентства."Третье. Вдобавок к этому с начала года агентству существенно обрезали заработную плату - львиной части работников было урезано до 68% зарплаты. Правительство сделало это вопреки любой логике и здравому смыслу. И нет, у нас не было космических зарплат – старший специалист агентства получал чуть больше 30 тыс. гривен, а сейчас – 14 (около 66 тыс. - 31 тыс. руб. соответственно — Ред.). В результате с начала года мы уже потеряли 25% нашего коллектива, о чем я неоднократно писал письма премьер-министру Украины , СБУ, НАПК и министерству финансов, и о чем неоднократно говорилось послами G7 на встречах с главой правительства. Считаю, что это было сделано умышленно, чтобы в агентстве, которое в какой-то мере стало образцом построения процессов с нуля, просто не осталось профессиональных и мотивированных людей, а именно агентство сочли неэффективным и ненужным", - заявил Найем.По его словам, несмотря на всё вышеперечисленное, ведомство не остановило ни одного проекта."На сегодняшний день агентство одновременно координирует работу 353 (!) строительных площадок по восстановлению по всей стране. Это – самая сложная работа в моей жизни", - подчеркнул Найем.Одним из самых больших проектов он назвал сооружение защитных конструкций от дронов и ракет на 22 распредстанциях НЭК "Укрэнерго" и защиту 103 объектов энергетики от осколочных повреждений. При этом именно за незащищённость украинских объектов энергетики ранее ругали ведомство Найема. Ряд украинских экспертов и вовсе обвинил "отца Майдана" в воровстве бюджетных средств.Сам же Найем уверен, что в ближайшем будущем может возникнуть ряд скандалов, связанных с его работой."Очевидно, мы не всегда вписывались в сегодняшний стиль и в команду государственного управления. И не исключаю, что впоследствии будут попытки преследовать и дискредитировать нашу работу в публичной плоскости.На самом деле это уже происходит длительное время. Я готов к этому и перед увольнением обратился ко всем правоохранительным и контролирующим органам с просьбой принять все меры по проверке законности и прозрачности решений, принимаемых агентством. Сегодня написал заявление об увольнении и простился с командой агентства и руководителями Служб восстановления в регионах.Понимая ответственность, лежащую на нашей команде, я буду выполнять свои обязанности до принятия решения Правительством о моем увольнении и передам дела преемникам.Готов сделать все от меня зависящее, чтобы агентство продолжило реализацию критически важных для страны проектов.Теперь вся наша команда и службы восстановления в регионах продолжают работать в штатном режиме", - подытожил Найем.До этого он отдельно поблагодарил министра инфраструктуры Александра Кубракова, с которым Найем начинал работу в министерстве. Там он почти год был заместителем министра.На Украине заявление Найема восприняли со скепсисом."Мустафа как порядочный человек, сторонник демократических ценностей обязательно должен рассказать, кто именно мешал ему работать. С фамилиями, должностями, другими деталями. Также, по моему мнению, обязательно написать заявление в профильные правоохранительные органы. Думаю, нет ни одной причины не делать этого. Верю в тебя, Мустафа!" - отметил украинский журналист Сергей Гришин.Как отметил знающий Гришина политтехнолог Владимир Петров, это заявление журналиста было саркастическим.Сам Петров указал, что настоящим основанием для написания заявления Наймом могла стать борьба за власть."Тут у нас на этой или на следующей неделе должно быть голосование по новым министрам. По новым министрам, в т.ч. и по Кубракову, которого сняли. И то, что я понимаю: у нас же обычно кто-то просит большинство за кого-то проголосовать: "Это нужно государству, проголосуйте, пожалуйста". И очень хотят некоторые лоббисты, чтобы проголосовали за Кубракова. Он им очень нужен. "Кубракова оставим. Мустафу на какую-то новую должность возьмём, он скажет: "Справедливость восторжествовала". И в этот момент, когда сегодня понедельник, Мустафа пишет заявление — он его пишет не просто так, ему сказали это сделать", - отметил Петров.По его словам, Найем и стоящие за ним люди сознательно давят на власть, в частности - на Владимира Зеленского - накануне саммита в Швейцарии.Он также обратил внимание на публикацию в Bloomberg, рассказывающую о том, что Найему не согласовали командировку в Берлин из-за политических противоречий. Также Петров обратил внимание на публикацию в The Times, в которой утверждалось, что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак узурпирует власть на Украине, раскритиковав публикацию.При этом сам Петров, в чём его уличали неоднократно, работает на Офис президента Украины.Кроме того, 10 июня издание Financial Times со ссылкой на неназванного украинского источника сообщило, что западные страны теряют доверие к властям Украины из-за непонятных им кадровых решений руководства республики."США и другие западные партнеры хотят нормальных, предсказуемых отношений с коллегами. <...> Сейчас они теряют доверие к правительству Украины из-за кадровых решений, которые им непонятны", - отмечалось в публикации.Согласно аудиозаписи, оказавшейся в распоряжении СМИ, глава Государственного агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины Найем ещё в конце мая сообщил представителям американского USAID и других западных агентств, что ожидает увольнения.Найем — в прошлом украинский журналист, созвавший киевлян и гостей города на Площадь Независимости в ноябре 2013 года, что положило начало Евромайдану, переросшему в Майдан. После госпереворота карьера Найема совершила стремительный взлёт: он стал народным депутатов Украины, а после занимал ряд постов в органах государственной власти. Также Найем прошёл стажировку в США. Рядом СМИ и экспертов, в т.ч. украинских, Найем считается американским агентом влияния.

https://ukraina.ru/20240610/1055579884.html

https://ukraina.ru/20240610/1055573503.html

https://ukraina.ru/20240609/1055568304.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, мустафа найем, офис президента, украина