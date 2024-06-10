https://ukraina.ru/20240610/1055548451.html

Многое зависит от Угледара: Борис Рожин раскрыл, почему после потери Константиновки у ВСУ "поплывет" юг

Многое зависит от Угледара: Борис Рожин раскрыл, почему после потери Константиновки у ВСУ "поплывет" юг - 10.06.2024 Украина.ру

Многое зависит от Угледара: Борис Рожин раскрыл, почему после потери Константиновки у ВСУ "поплывет" юг

Летом многое будет зависеть от Угледарского направления. Если противник потеряет Константиновку и будет отрезана дорога на Угледар, у него поплывет весь фронт на юге Донбасса с большими последствиями. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин

2024-06-10T05:10

2024-06-10T05:10

2024-06-10T05:10

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Во время летней кампании развала украинского фронта ожидать не стоит, но ВС РФ продолжат теснить ВСУ. Противник потеряет существенную часть западных районов Донбасса, рассказал эксперт.Это уже зависит от российской армии, в какие сроки будет взят Часов Яр и как будет развиваться наступление к западу от Очеретино или в районе Карловки, уточнил журналист. Противник делает все возможное, чтобы снизить динамику российского наступления. Пока у него выходит так себе, потому что идет продвижение ВС РФ, добавил он.Тем не менее, к осени украинское командование рассчитывает добиться стабилизации фронта, не отказываясь от планов накопить резервы и попытаться организовать новое контрнаступление за счет насильственной мобилизации и поставок западных вооружений, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Бориса Рожина: ВСУ под Волчанском придумали очень хитрый план, который Россия сорвет двумя способами читайте на сайте Украина.руО том, как удается применять на фронте опыт, полученный в ЧВК можно узнать из интервью бойца батальона "Скиф" с позывным "Хлопа": Африка никуда не денется, а СВО нужно закончить

https://ukraina.ru/20240607/1055543428.html

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