Многое зависит от Угледара: Борис Рожин раскрыл, почему после потери Константиновки у ВСУ "поплывет" юг - 10.06.2024 Украина.ру
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Многое зависит от Угледара: Борис Рожин раскрыл, почему после потери Константиновки у ВСУ "поплывет" юг
Многое зависит от Угледара: Борис Рожин раскрыл, почему после потери Константиновки у ВСУ "поплывет" юг - 10.06.2024 Украина.ру
Многое зависит от Угледара: Борис Рожин раскрыл, почему после потери Константиновки у ВСУ "поплывет" юг
Летом многое будет зависеть от Угледарского направления. Если противник потеряет Константиновку и будет отрезана дорога на Угледар, у него поплывет весь фронт на юге Донбасса с большими последствиями. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
2024-06-10T05:10
2024-06-10T05:10
новости
донбасс
россия
угледар
борис рожин
лето
часов яр
вс рф
сво
резервы
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Во время летней кампании развала украинского фронта ожидать не стоит, но ВС РФ продолжат теснить ВСУ. Противник потеряет существенную часть западных районов Донбасса, рассказал эксперт.Это уже зависит от российской армии, в какие сроки будет взят Часов Яр и как будет развиваться наступление к западу от Очеретино или в районе Карловки, уточнил журналист. Противник делает все возможное, чтобы снизить динамику российского наступления. Пока у него выходит так себе, потому что идет продвижение ВС РФ, добавил он.Тем не менее, к осени украинское командование рассчитывает добиться стабилизации фронта, не отказываясь от планов накопить резервы и попытаться организовать новое контрнаступление за счет насильственной мобилизации и поставок западных вооружений, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Бориса Рожина: ВСУ под Волчанском придумали очень хитрый план, который Россия сорвет двумя способами читайте на сайте Украина.руО том, как удается применять на фронте опыт, полученный в ЧВК можно узнать из интервью бойца батальона "Скиф" с позывным "Хлопа": Африка никуда не денется, а СВО нужно закончить
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донбасс
россия
угледар
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, донбасс, россия, угледар, борис рожин, лето, часов яр, вс рф, сво, резервы, очеретино
Новости, Донбасс, Россия, Угледар, Борис Рожин, лето, Часов Яр, ВС РФ, СВО, резервы, Очеретино

Многое зависит от Угледара: Борис Рожин раскрыл, почему после потери Константиновки у ВСУ "поплывет" юг

05:10 10.06.2024
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкРабота экипажа 2С3 "Акация" в ходе спецоперации на Украине
Работа экипажа 2С3 Акация в ходе спецоперации на Украине - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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Летом многое будет зависеть от Угледарского направления. Если противник потеряет Константиновку и будет отрезана дорога на Угледар, у него поплывет весь фронт на юге Донбасса с большими последствиями. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Во время летней кампании развала украинского фронта ожидать не стоит, но ВС РФ продолжат теснить ВСУ. Противник потеряет существенную часть западных районов Донбасса, рассказал эксперт.
Это уже зависит от российской армии, в какие сроки будет взят Часов Яр и как будет развиваться наступление к западу от Очеретино или в районе Карловки, уточнил журналист.
"Многое будет зависеть от Угледарского направления. Если противник потеряет Константиновку и будет отрезана дорога на Угледар, у него поплывет весь участок фронта на юге Донбасса с серьезными последствиями", - подчеркнул Рожин.
Противник делает все возможное, чтобы снизить динамику российского наступления. Пока у него выходит так себе, потому что идет продвижение ВС РФ, добавил он.
Тем не менее, к осени украинское командование рассчитывает добиться стабилизации фронта, не отказываясь от планов накопить резервы и попытаться организовать новое контрнаступление за счет насильственной мобилизации и поставок западных вооружений, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Бориса Рожина: ВСУ под Волчанском придумали очень хитрый план, который Россия сорвет двумя способами читайте на сайте Украина.ру
О том, как удается применять на фронте опыт, полученный в ЧВК можно узнать из интервью бойца батальона "Скиф" с позывным "Хлопа": Африка никуда не денется, а СВО нужно закончить
Михаил Поликарпов - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
7 июня, 13:17
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НовостиДонбассРоссияУгледарБорис РожинлетоЧасов ЯрВС РФСВОрезервыОчеретино
 
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