https://ukraina.ru/20240609/1055568304.html
Тюрьма или смерть. Главное на Украине на 15.00
Тюрьма или смерть. Главное на Украине на 15.00 - 09.06.2024 Украина.ру
Тюрьма или смерть. Главное на Украине на 15.00
Боевые действия в зоне СВО продолжаются. ВСУ продолжают обстреливать Донецк. А внутри страны киевский режим ставит украинцев перед выбором — тюрьма или смерть.
2024-06-09T15:07
2024-06-09T15:07
2024-06-09T15:07
украина
донецкая народная республика
донецк
вячеслав гладков
денис пушилин
виктория титова
вооруженные силы украины
сцкк
вдв
эксклюзив
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Спецоперация, обстрелыУтром в воскресенье, 9 июня, ВСУ выпустили около трех десятков снарядов натовского калибра 155 мм по Петровскому району Донецка, из них 12 кассетных, информирует в своем телеграм-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями (СЦКК).Зафиксированы также атаки ударными БПЛА. По информации представительства, ударными БПЛА атаковали также и Горловку, были сброшены взрывоопасные предметы.Накануне в результате обстрелов ВСУ в ДНР один человек погиб, еще восемь человек пострадали. Все — гражданские, уточнили в представительстве.Всего менее чем за год (с октября прошлого года) над Донецком было сбито 18 тысяч украинских беспилотников, которые в общей сложности несли 400 килограммов взрывчатки. Об этом в эфире своего видеоблога заявил военкор Александр Сладков."Это сбросы, камикадзе и разведчики. Все те аппараты, которые были сбиты, приземлены, они несли 400 килограммов взрывчатки, совокупно. Можете себе представить, какой урон они могли нанести", - сказал военкор.По словам Сладкова, которые приводит издание "Политнавигатор", ущерб удалось предотвратить благодаря созданию системы "Купол", включающую и систему предупреждения, и систему РЭБ. Военкор отметил, что приземленные БПЛА разминируют и изучают взрывотехники. В частности, изучаются программы, "анализируется, откуда был направлен, какую задачу получил, как его корректировали в полёте".ВС РФ продолжают продвижение в городе Часов Яр, там идут тяжелые бои, Как сообщает телеграм-канал российских десантников "Архангелы спецназа" , военнослужащие ВДВ водрузили флаг в микрорайоне Канал, в пригороде Часов Яра.Сообщается, что ВСУ пытаются контратаковать: "Противник делает все возможное, чтобы наши части на его плечах не перебрались за микрорайон и не взяли плацдарм в районе микрорайона Новый, находящегося уже за ним".Авторы канала отмечают, что штурмовые роты продолжают зачистку микрорайона "Канал".Украинские СМИ сообщают 9 июня о взрывах в Миргороде Полтавской области. Во всей области объявлена воздушная тревога.В то же время ракетная опасность вновь объявлена в Белгороде и Белгородском районе, об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области свыше 140 раз.Мобилизация или тюрьмаЗагонять людей в ВСУ становится для киевского режима все более сложной задачей. Как сообщает популярный на Украине телеграм-канал "Резидент" со ссылкой на свой источник в ОП, "украинцы продолжают саботаж мобилизации, за первый месяц в ТЦК самостоятельно пришло всего 7%, еще 20% от плана удалось привести силой".Генштаб ВСУ требует максимально ужесточить процесс мобилизации и под эти цели создать военную полицию, отмечает канал."Оболонский суд Киева вопреки ходатайству прокурора о назначении условного срока, не связанного с лишением свободы, учитывая "общественную опасность" правонарушения присудили уроженцу Донецка максимальный срок - 5 лет лишения свободы за уклонение от мобилизации.Аргументы мужчины о наличии у него родителей преклонного возраста, которые нуждаются в постороннем уходе, а также жены на оккупированной территории, суд счёл неубедительными", - сообщает 9 июня телеграм-канал ЗеРада.Авторы канала дают свой комментарий к этому событию: власти пугают людей тем, что отделаться условным сроком может и не получится, суд может дать реальные пять лет."С другой стороны - жизнь дороже. Наши скотские власти заставляют мужчин делать крайне тяжёлый выбор: Тиса/взятка/тюрьма/фронт", констатирует ЗеРада.Дальше будет только хуже. Как заявил РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин, он не исключает, что киевский режим вполне может начать отправлять людей на фронт начиная с 18 лет.Подробнее о происходящем на Украине читайте в статье Виктории Титовой "Гасите свет. Что происходит с украинской энергетикой" .
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, донецкая народная республика, донецк, вячеслав гладков, денис пушилин, виктория титова, вооруженные силы украины, сцкк, вдв, эксклюзив
Тюрьма или смерть. Главное на Украине на 15.00
Боевые действия в зоне СВО продолжаются. ВСУ продолжают обстреливать Донецк. А внутри страны киевский режим ставит украинцев перед выбором — тюрьма или смерть.
Утром в воскресенье, 9 июня, ВСУ выпустили около трех десятков снарядов натовского калибра 155 мм по Петровскому району Донецка, из них 12 кассетных, информирует
в своем телеграм-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями (СЦКК).
Зафиксированы также атаки ударными БПЛА. По информации представительства, ударными БПЛА атаковали также и Горловку, были сброшены взрывоопасные предметы.
Накануне в результате обстрелов ВСУ в ДНР один человек погиб, еще восемь человек пострадали. Все — гражданские, уточнили в представительстве.
Всего менее чем за год (с октября прошлого года) над Донецком было сбито 18 тысяч украинских беспилотников, которые в общей сложности несли 400 килограммов взрывчатки. Об этом в эфире своего видеоблога заявил военкор Александр Сладков.
"Это сбросы, камикадзе и разведчики. Все те аппараты, которые были сбиты, приземлены, они несли 400 килограммов взрывчатки, совокупно. Можете себе представить, какой урон они могли нанести", - сказал военкор.
По словам Сладкова, которые приводит издание "Политнавигатор", ущерб удалось предотвратить благодаря созданию системы "Купол", включающую и систему предупреждения, и систему РЭБ. Военкор отметил, что приземленные БПЛА разминируют и изучают взрывотехники. В частности, изучаются программы, "анализируется, откуда был направлен, какую задачу получил, как его корректировали в полёте".
ВС РФ продолжают продвижение в городе Часов Яр, там идут тяжелые бои, Как сообщает телеграм-канал
российских десантников "Архангелы спецназа" , военнослужащие ВДВ водрузили флаг в микрорайоне Канал, в пригороде Часов Яра.
Сообщается, что ВСУ пытаются контратаковать: "Противник делает все возможное, чтобы наши части на его плечах не перебрались за микрорайон и не взяли плацдарм в районе микрорайона Новый, находящегося уже за ним".
Авторы канала отмечают, что штурмовые роты продолжают зачистку микрорайона "Канал".
Украинские СМИ сообщают 9 июня о взрывах в Миргороде Полтавской области. Во всей области объявлена воздушная тревога.
В то же время ракетная опасность вновь объявлена в Белгороде и Белгородском районе, об этом в своем телеграм-канале сообщил
губернатор Вячеслав Гладков
. По его словам, украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области свыше 140 раз.
Загонять людей в ВСУ становится для киевского режима все более сложной задачей. Как сообщает популярный на Украине телеграм-канал "Резидент" со ссылкой на свой источник в ОП, "украинцы продолжают саботаж мобилизации, за первый месяц в ТЦК самостоятельно пришло всего 7%, еще 20% от плана удалось привести силой".
Генштаб ВСУ требует максимально ужесточить процесс мобилизации и под эти цели создать военную полицию, отмечает канал.
"Оболонский суд Киева вопреки ходатайству прокурора о назначении условного срока, не связанного с лишением свободы, учитывая "общественную опасность" правонарушения присудили уроженцу Донецка максимальный срок - 5 лет лишения свободы за уклонение от мобилизации.
Аргументы мужчины о наличии у него родителей преклонного возраста, которые нуждаются в постороннем уходе, а также жены на оккупированной территории, суд счёл неубедительными", - сообщает
9 июня телеграм-канал ЗеРада.
Авторы канала дают свой комментарий к этому событию: власти пугают людей тем, что отделаться условным сроком может и не получится, суд может дать реальные пять лет.
"С другой стороны - жизнь дороже. Наши скотские власти заставляют мужчин делать крайне тяжёлый выбор: Тиса/взятка/тюрьма/фронт", констатирует ЗеРада.
Дальше будет только хуже. Как заявил
РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин
, он не исключает, что киевский режим вполне может начать отправлять людей на фронт начиная с 18 лет.
Подробнее о происходящем на Украине читайте в статье Виктории Титовой "Гасите свет. Что происходит с украинской энергетикой"
.