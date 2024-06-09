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Тюрьма или смерть. Главное на Украине на 15.00

Тюрьма или смерть. Главное на Украине на 15.00 - 09.06.2024 Украина.ру

Тюрьма или смерть. Главное на Украине на 15.00

Боевые действия в зоне СВО продолжаются. ВСУ продолжают обстреливать Донецк. А внутри страны киевский режим ставит украинцев перед выбором — тюрьма или смерть.

2024-06-09T15:07

2024-06-09T15:07

2024-06-09T15:07

украина

донецкая народная республика

донецк

вячеслав гладков

денис пушилин

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вооруженные силы украины

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Спецоперация, обстрелыУтром в воскресенье, 9 июня, ВСУ выпустили около трех десятков снарядов натовского калибра 155 мм по Петровскому району Донецка, из них 12 кассетных, информирует в своем телеграм-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями (СЦКК).Зафиксированы также атаки ударными БПЛА. По информации представительства, ударными БПЛА атаковали также и Горловку, были сброшены взрывоопасные предметы.Накануне в результате обстрелов ВСУ в ДНР один человек погиб, еще восемь человек пострадали. Все — гражданские, уточнили в представительстве.Всего менее чем за год (с октября прошлого года) над Донецком было сбито 18 тысяч украинских беспилотников, которые в общей сложности несли 400 килограммов взрывчатки. Об этом в эфире своего видеоблога заявил военкор Александр Сладков."Это сбросы, камикадзе и разведчики. Все те аппараты, которые были сбиты, приземлены, они несли 400 килограммов взрывчатки, совокупно. Можете себе представить, какой урон они могли нанести", - сказал военкор.По словам Сладкова, которые приводит издание "Политнавигатор", ущерб удалось предотвратить благодаря созданию системы "Купол", включающую и систему предупреждения, и систему РЭБ. Военкор отметил, что приземленные БПЛА разминируют и изучают взрывотехники. В частности, изучаются программы, "анализируется, откуда был направлен, какую задачу получил, как его корректировали в полёте".ВС РФ продолжают продвижение в городе Часов Яр, там идут тяжелые бои, Как сообщает телеграм-канал российских десантников "Архангелы спецназа" , военнослужащие ВДВ водрузили флаг в микрорайоне Канал, в пригороде Часов Яра.Сообщается, что ВСУ пытаются контратаковать: "Противник делает все возможное, чтобы наши части на его плечах не перебрались за микрорайон и не взяли плацдарм в районе микрорайона Новый, находящегося уже за ним".Авторы канала отмечают, что штурмовые роты продолжают зачистку микрорайона "Канал".Украинские СМИ сообщают 9 июня о взрывах в Миргороде Полтавской области. Во всей области объявлена воздушная тревога.В то же время ракетная опасность вновь объявлена в Белгороде и Белгородском районе, об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области свыше 140 раз.Мобилизация или тюрьмаЗагонять людей в ВСУ становится для киевского режима все более сложной задачей. Как сообщает популярный на Украине телеграм-канал "Резидент" со ссылкой на свой источник в ОП, "украинцы продолжают саботаж мобилизации, за первый месяц в ТЦК самостоятельно пришло всего 7%, еще 20% от плана удалось привести силой".Генштаб ВСУ требует максимально ужесточить процесс мобилизации и под эти цели создать военную полицию, отмечает канал."Оболонский суд Киева вопреки ходатайству прокурора о назначении условного срока, не связанного с лишением свободы, учитывая "общественную опасность" правонарушения присудили уроженцу Донецка максимальный срок - 5 лет лишения свободы за уклонение от мобилизации.Аргументы мужчины о наличии у него родителей преклонного возраста, которые нуждаются в постороннем уходе, а также жены на оккупированной территории, суд счёл неубедительными", - сообщает 9 июня телеграм-канал ЗеРада.Авторы канала дают свой комментарий к этому событию: власти пугают людей тем, что отделаться условным сроком может и не получится, суд может дать реальные пять лет."С другой стороны - жизнь дороже. Наши скотские власти заставляют мужчин делать крайне тяжёлый выбор: Тиса/взятка/тюрьма/фронт", констатирует ЗеРада.Дальше будет только хуже. Как заявил РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин, он не исключает, что киевский режим вполне может начать отправлять людей на фронт начиная с 18 лет.Подробнее о происходящем на Украине читайте в статье Виктории Титовой "Гасите свет. Что происходит с украинской энергетикой" .

https://ukraina.ru/20240609/1055563834.html

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украина, донецкая народная республика, донецк, вячеслав гладков, денис пушилин, виктория титова, вооруженные силы украины, сцкк, вдв, эксклюзив