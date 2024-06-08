https://ukraina.ru/20240608/1055523884.html

Роботизация войны неизбежна: Рожин ответил на тревожный прогноз коллег

Роботизация войны неизбежна: Рожин ответил на тревожный прогноз коллег - 08.06.2024 Украина.ру

Роботизация войны неизбежна: Рожин ответил на тревожный прогноз коллег

Многие эксперты отмечают, что намерение Украины тратить по пять дронов против одного российского бойца, и до 15-ти дронов против техники - это не просто угроза. И на отдельных участках фронта это действительно так, но не все так просто

2024-06-08T05:15

2024-06-08T05:15

2024-06-08T05:15

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Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин.Он добавил, что недооценивать этот факт нельзя, и нужно предпринимать соответствующие меры: по организации защиты от ударов дронов (сетки, системы РЭБ и детекторы) и их уничтожения (тактическая ПВО, дробовики и сетки, которые выстреливаются с квадрокоптеров, мощные подавители и дроны-камикадзе для атаки на вражеские дроны)."Беспилотники – это будущее. Роботизация войны – это неизбежный шаг в дальнейшем развитии военного дела", - резюмировал собеседник издания.Российские силы продолжают денацификацию Украины. С 10 мая подразделения ВС РФ освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое, Лукьянцы, Нетайлово, Уманское, Семеновку, Клещеевку и Новгородское.Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино на линии фронта в Запорожской области.Во вторник, 4 июня, стало известно о денацификации Парасковиевки. По мнению экспертов, утрата ВСУ контроля над этим населенным пунктом свидетельствует о том, что путь снабжения украинского гарнизона в Угледаре по дороге Успеновка-Константиновка-Угледар может быть вскоре полностью перекрыт.Работа по денацификации Украины продолжается."И дальше будет только хуже": украинская журналистка сделала интересное заявление о втором раунде СВОНакануне командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ.А парой дней ранее Алаудинов сказал, что харьковская операция ВС РФ - завершающая, а обе стороны готовятся в решающему сражению."Абсолютно не отступаю от своих слов": Алаудинов подтвердил срок окончания СВО

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