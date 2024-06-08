Роботизация войны неизбежна: Рожин ответил на тревожный прогноз коллег - 08.06.2024 Украина.ру
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Роботизация войны неизбежна: Рожин ответил на тревожный прогноз коллег
Роботизация войны неизбежна: Рожин ответил на тревожный прогноз коллег - 08.06.2024 Украина.ру
Роботизация войны неизбежна: Рожин ответил на тревожный прогноз коллег
Многие эксперты отмечают, что намерение Украины тратить по пять дронов против одного российского бойца, и до 15-ти дронов против техники - это не просто угроза. И на отдельных участках фронта это действительно так, но не все так просто
2024-06-08T05:15
2024-06-08T05:15
новости
украина
война
борис рожин
вооруженные силы украины
украина.ру
прогноз
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Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин.Он добавил, что недооценивать этот факт нельзя, и нужно предпринимать соответствующие меры: по организации защиты от ударов дронов (сетки, системы РЭБ и детекторы) и их уничтожения (тактическая ПВО, дробовики и сетки, которые выстреливаются с квадрокоптеров, мощные подавители и дроны-камикадзе для атаки на вражеские дроны)."Беспилотники – это будущее. Роботизация войны – это неизбежный шаг в дальнейшем развитии военного дела", - резюмировал собеседник издания.Российские силы продолжают денацификацию Украины. С 10 мая подразделения ВС РФ освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое, Лукьянцы, Нетайлово, Уманское, Семеновку, Клещеевку и Новгородское.Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино на линии фронта в Запорожской области.Во вторник, 4 июня, стало известно о денацификации Парасковиевки. По мнению экспертов, утрата ВСУ контроля над этим населенным пунктом свидетельствует о том, что путь снабжения украинского гарнизона в Угледаре по дороге Успеновка-Константиновка-Угледар может быть вскоре полностью перекрыт.Работа по денацификации Украины продолжается."И дальше будет только хуже": украинская журналистка сделала интересное заявление о втором раунде СВОНакануне командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ.А парой дней ранее Алаудинов сказал, что харьковская операция ВС РФ - завершающая, а обе стороны готовятся в решающему сражению."Абсолютно не отступаю от своих слов": Алаудинов подтвердил срок окончания СВО
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новости, украина, война, борис рожин, вооруженные силы украины, украина.ру, прогноз
Новости, Украина, война, Борис Рожин, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, прогноз

Роботизация войны неизбежна: Рожин ответил на тревожный прогноз коллег

05:15 08.06.2024
 
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Многие эксперты отмечают, что намерение Украины тратить по пять дронов против одного российского бойца, и до 15-ти дронов против техники - это не просто угроза. И на отдельных участках фронта это действительно так, но не все так просто
Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин.

"На критически важных участках фронта, где у ВСУ есть много таких формирований, противник за сутки может применять сотни дронов. Это серьезно ограничивает наши наступательные действия. Но наши дроны на ряде направлений тоже серьезно мешают врагу. Это обычная реальность войны", - отметил эксперт в интервью ВСУ под Волчанском придумали очень хитрый план, который Россия сорвет двумя способами.

Он добавил, что недооценивать этот факт нельзя, и нужно предпринимать соответствующие меры: по организации защиты от ударов дронов (сетки, системы РЭБ и детекторы) и их уничтожения (тактическая ПВО, дробовики и сетки, которые выстреливаются с квадрокоптеров, мощные подавители и дроны-камикадзе для атаки на вражеские дроны).
"Беспилотники – это будущее. Роботизация войны – это неизбежный шаг в дальнейшем развитии военного дела", - резюмировал собеседник издания.
Российские силы продолжают денацификацию Украины. С 10 мая подразделения ВС РФ освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое, Лукьянцы, Нетайлово, Уманское, Семеновку, Клещеевку и Новгородское.
Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино на линии фронта в Запорожской области.
Во вторник, 4 июня, стало известно о денацификации Парасковиевки. По мнению экспертов, утрата ВСУ контроля над этим населенным пунктом свидетельствует о том, что путь снабжения украинского гарнизона в Угледаре по дороге Успеновка-Константиновка-Угледар может быть вскоре полностью перекрыт.
Работа по денацификации Украины продолжается.
"И дальше будет только хуже": украинская журналистка сделала интересное заявление о втором раунде СВО
Накануне командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ.
А парой дней ранее Алаудинов сказал, что харьковская операция ВС РФ - завершающая, а обе стороны готовятся в решающему сражению.
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Заголовок открываемого материала
05:30"Это наибольшая опасность": военный волонтер назвал одну из главных угроз на СВО
05:15Роботизация войны неизбежна: Рожин ответил на тревожный прогноз коллег
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04:45Выдуманная у Трампа или фактическая у Байдена: американист про алиби экс-президента США
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