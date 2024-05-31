"Они намерены рискнуть": Ищенко рассказал, как Запад хочет предложить России "ядерную вилку" - 31.05.2024 Украина.ру
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"Они намерены рискнуть": Ищенко рассказал, как Запад хочет предложить России "ядерную вилку"
"Они намерены рискнуть": Ищенко рассказал, как Запад хочет предложить России "ядерную вилку" - 31.05.2024 Украина.ру
"Они намерены рискнуть": Ищенко рассказал, как Запад хочет предложить России "ядерную вилку"
Если возникает вопрос преодоления кризиса на фронте при помощи ядерного оружия, то надо понимать, что речь может идти только о полномасштабном ядерном ударе по всем противникам, в первую очередь по США. Об этом рассказал в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
2024-05-31T03:30
2024-05-31T03:30
новости
политика
россия
запад
сша
ростислав ищенко
ядерный
ядерная война
война
ес
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Не надо думать, что западные генералы не знают свои сильные и слабые стороны. Вряд ли они собираются устраивать на Украине грандиозные танковые баталии или вести с Россией позиционную войну по лекалам Первой мировой, рассказал политолог.Задача Запада довольно проста – поднять ставки до предела и поставить Россию перед выбором – первой начать ядерную конфронтацию или согласиться на мир на американских условиях, уточнил автор.Стандартные носители туда не добьют, если же использовать для этого авиацию, то при минимальном результате можно получить большие потери людей и самолётов, отметил эксперт.То есть, если возникает вопрос преодоления кризиса на фронте при помощи ядерного оружия, то надо понимать, что речь может идти только о полномасштабном ядерном ударе по всем противникам, в первую очередь по США, указал он."Вот эту вилку нам и намерен предложить Вашингтон, будучи уверен, что на первый ядерный удар, причём сразу массированный и стратегическими средствами, мы не пойдём. Возможно они ошибаются. Но они серьёзно намерены рискнуть", - заключил автор издания.Полный текст статьи Ростислава Ищенко Запад собирает "Великую армию" читайте на сайте Украина.руО прогнозе военно-технических возможностей и ресурсов ВСУ можно прочитать в интервью Алексея Подберезкина: ВСУ и НАТО готовят "второй фронт" к сентябрю, но все может рухнуть гораздо раньше
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новости, политика, россия, запад, сша, ростислав ищенко, ядерный, ядерная война, война, ес, ядерное оружие
Новости, политика, Россия, Запад, США, Ростислав Ищенко, ядерный, ядерная война, война, ЕС, Ядерное оружие

"Они намерены рискнуть": Ищенко рассказал, как Запад хочет предложить России "ядерную вилку"

03:30 31.05.2024
 
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© РИА Новости . Вадим Савицкий
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Если возникает вопрос преодоления кризиса на фронте при помощи ядерного оружия, то надо понимать, что речь может идти только о полномасштабном ядерном ударе по всем противникам, в первую очередь по США. Об этом рассказал в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
Не надо думать, что западные генералы не знают свои сильные и слабые стороны. Вряд ли они собираются устраивать на Украине грандиозные танковые баталии или вести с Россией позиционную войну по лекалам Первой мировой, рассказал политолог.
Задача Запада довольно проста – поднять ставки до предела и поставить Россию перед выбором – первой начать ядерную конфронтацию или согласиться на мир на американских условиях, уточнил автор.
"Между тем тактическое ядерное оружие – это, как правило артиллерийские боеприпасы весом до килотонны (обычно в 2-10 раз меньше), способные разобрать мощный бункер, нанести серьёзный ущерб войскам и технике на поле боя. Но это оружие не может быть эффективно применено против стран ЕС, даже в демонстрационных целях", - подчеркнул Ищенко.
Стандартные носители туда не добьют, если же использовать для этого авиацию, то при минимальном результате можно получить большие потери людей и самолётов, отметил эксперт.
То есть, если возникает вопрос преодоления кризиса на фронте при помощи ядерного оружия, то надо понимать, что речь может идти только о полномасштабном ядерном ударе по всем противникам, в первую очередь по США, указал он.
"Вот эту вилку нам и намерен предложить Вашингтон, будучи уверен, что на первый ядерный удар, причём сразу массированный и стратегическими средствами, мы не пойдём. Возможно они ошибаются. Но они серьёзно намерены рискнуть", - заключил автор издания.
Полный текст статьи Ростислава Ищенко Запад собирает "Великую армию" читайте на сайте Украина.ру
О прогнозе военно-технических возможностей и ресурсов ВСУ можно прочитать в интервью Алексея Подберезкина: ВСУ и НАТО готовят "второй фронт" к сентябрю, но все может рухнуть гораздо раньше
Акция националистов против возвращения проспекту Бандеры названия Московский проспект - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
29 мая, 20:58
О демонтаже бандеровской идеиПрежде всего необходимо иметь в виду, что национальные (как государственные, так и частные) СМИ любой страны только в том случае могут оказывать серьёзное влияние на общественные процессы, если выступают организованно, единым фронтом, а в идеале и под общим руководством (то есть не только отстаивают одну идею, но и делают это скоординированно).
 
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