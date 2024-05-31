"Они намерены рискнуть": Ищенко рассказал, как Запад хочет предложить России "ядерную вилку"
© РИА Новости . Вадим Савицкий / Перейти в фотобанкС. Шойгу проинспектировал Тейковский дивизион с ракетным комплексом (ПГРК) "Ярс"
Если возникает вопрос преодоления кризиса на фронте при помощи ядерного оружия, то надо понимать, что речь может идти только о полномасштабном ядерном ударе по всем противникам, в первую очередь по США. Об этом рассказал в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
Не надо думать, что западные генералы не знают свои сильные и слабые стороны. Вряд ли они собираются устраивать на Украине грандиозные танковые баталии или вести с Россией позиционную войну по лекалам Первой мировой, рассказал политолог.
Задача Запада довольно проста – поднять ставки до предела и поставить Россию перед выбором – первой начать ядерную конфронтацию или согласиться на мир на американских условиях, уточнил автор.
"Между тем тактическое ядерное оружие – это, как правило артиллерийские боеприпасы весом до килотонны (обычно в 2-10 раз меньше), способные разобрать мощный бункер, нанести серьёзный ущерб войскам и технике на поле боя. Но это оружие не может быть эффективно применено против стран ЕС, даже в демонстрационных целях", - подчеркнул Ищенко.
Стандартные носители туда не добьют, если же использовать для этого авиацию, то при минимальном результате можно получить большие потери людей и самолётов, отметил эксперт.
То есть, если возникает вопрос преодоления кризиса на фронте при помощи ядерного оружия, то надо понимать, что речь может идти только о полномасштабном ядерном ударе по всем противникам, в первую очередь по США, указал он.
"Вот эту вилку нам и намерен предложить Вашингтон, будучи уверен, что на первый ядерный удар, причём сразу массированный и стратегическими средствами, мы не пойдём. Возможно они ошибаются. Но они серьёзно намерены рискнуть", - заключил автор издания.
Полный текст статьи Ростислава Ищенко Запад собирает "Великую армию" читайте на сайте Украина.ру
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