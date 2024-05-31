https://ukraina.ru/20240531/1055398034.html

"Они намерены рискнуть": Ищенко рассказал, как Запад хочет предложить России "ядерную вилку"

"Они намерены рискнуть": Ищенко рассказал, как Запад хочет предложить России "ядерную вилку" - 31.05.2024 Украина.ру

"Они намерены рискнуть": Ищенко рассказал, как Запад хочет предложить России "ядерную вилку"

Если возникает вопрос преодоления кризиса на фронте при помощи ядерного оружия, то надо понимать, что речь может идти только о полномасштабном ядерном ударе по всем противникам, в первую очередь по США. Об этом рассказал в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко

2024-05-31T03:30

2024-05-31T03:30

2024-05-31T03:30

новости

политика

россия

запад

сша

ростислав ищенко

ядерный

ядерная война

война

ес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101181/91/1011819110_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f8bf23ecdf54ce4be1393840062eccda.jpg

Не надо думать, что западные генералы не знают свои сильные и слабые стороны. Вряд ли они собираются устраивать на Украине грандиозные танковые баталии или вести с Россией позиционную войну по лекалам Первой мировой, рассказал политолог.Задача Запада довольно проста – поднять ставки до предела и поставить Россию перед выбором – первой начать ядерную конфронтацию или согласиться на мир на американских условиях, уточнил автор.Стандартные носители туда не добьют, если же использовать для этого авиацию, то при минимальном результате можно получить большие потери людей и самолётов, отметил эксперт.То есть, если возникает вопрос преодоления кризиса на фронте при помощи ядерного оружия, то надо понимать, что речь может идти только о полномасштабном ядерном ударе по всем противникам, в первую очередь по США, указал он."Вот эту вилку нам и намерен предложить Вашингтон, будучи уверен, что на первый ядерный удар, причём сразу массированный и стратегическими средствами, мы не пойдём. Возможно они ошибаются. Но они серьёзно намерены рискнуть", - заключил автор издания.Полный текст статьи Ростислава Ищенко Запад собирает "Великую армию" читайте на сайте Украина.руО прогнозе военно-технических возможностей и ресурсов ВСУ можно прочитать в интервью Алексея Подберезкина: ВСУ и НАТО готовят "второй фронт" к сентябрю, но все может рухнуть гораздо раньше

https://ukraina.ru/20240529/1055369606.html

россия

запад

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, политика, россия, запад, сша, ростислав ищенко, ядерный, ядерная война, война, ес, ядерное оружие