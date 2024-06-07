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Плачевные попытки ВСУ форсировать Днепр, атака беспилотников. Главное на утро 7 июня

Плачевные попытки ВСУ форсировать Днепр, атака беспилотников. Главное на утро 7 июня - 07.06.2024 Украина.ру

Плачевные попытки ВСУ форсировать Днепр, атака беспилотников. Главное на утро 7 июня

Вооруженные силы Украины атаковали российские регионы беспилотниками; украинская армия предпринимает попытки форсировать Днепр

2024-06-07T09:00

2024-06-07T09:00

2024-06-07T09:00

новости

днепр

россия

херсонская область

владимир сальдо

эксклюзив

михаил развожаев

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

петербургский международный экономический форум (фонд)

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Атака украинских беспилотниковРоссийские системы противовоздушной обороны в ночь на 7 июня перехватили и уничтожили 27 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили 7 июня в Минобороны России."Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены: одиннадцать БПЛА над Крымским полуостровом; восемь БПЛА над акваторией Азовского моря; шесть БПЛА над территорией Краснодарского края; два БПЛА над территорией Белгородской области и один БПЛА над территорией Ростовской области", - говорится в сообщении МО РФ.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вечером 6 июня в своем телеграм-канале сообщил об обстрелах региона со стороны ВСУ."Поселок Прилесье Краснояружского района попал под повторный обстрел со стороны ВСУ. В результате обстрела пострадала одна мирная жительница. Девушка с осколочными ранениями запястья самостоятельно обратилась в Краснояружскую ЦРБ, где врачи оказали ей необходимую медицинскую помощь", - написал он.В результате атаки в поселке осколками посечены заборы двух частных домовладений и один автомобиль.Повторной атаке подверглось село Муром Шебекинского городского округа. Его атаковали ВСУ с использованием дронов-камикадзе.По предварительной информации главы региона, пострадавших нет. В результате двух атак выбиты окна в одном частном жилом домовладении, повреждены кровля коммерческого объекта и один автомобиль.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал об остановке в городе."В настоящее время обстановка напряженная, но контролируемая. Враг предпринимает периодические ракетные атаки по Севастополю, прежде всего, по военной инфраструктуре", - заявил он в интервью РИА Новости.Развожаев отметил эффективную работу российских ПВО, которые отражают атаки. Он выразил уверенность в том, что ситуация будет оставаться контролируемом и в дальнейшем.Вооруженные силы Украины регулярно предпринимают попытки атаковать российские регионы.Плачевные попытки ВСУ форсировать ДнепрВоеннослужащие украинской армии не оставляют попыток форсировать Днепр. Об этом рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью журналистам РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня."Если раньше противник выбирал некоторые точки, которые он считал перспективными, там уже широко известные Крынки — населенной пункт, то сейчас он пытается выше по Днепру, в верхней части, уже не на островах, а возле Каховки", — сказал Сальдо.Он уточнил, что говорил о населенном пункте Днепряны.После разрушения Каховского водохранилища пересечь реку Днепр можно быстрее. При этом, отметил Сальдо, теперь километровая зона полностью просматривается.Российские военнослужащие возвели фортификационные сооружения и защищают левый берег Днепра. Сальдо заявил, что все попытки формировать реку заканчиваются для ВСУ катастрофично."Попытки заканчиваются плачевно для тех солдат, которых киевский режим целенаправленно направляет на явную смерть. Потому что возврат с левого берега практически невозможен", - заключил Сальдо.Накануне глава региона рассказал о том, как российские войска пресекают попытки военнослужащих ВСУ переправиться через Днепр на лодках и высадиться в Херсонской области России.По его словам, украинская армия использует плавучие средства и передвигается ночью. Однако российские военнослужащие оперативно отреагировали и открыли огонь.Год назад, 6 июня 2023 года, на Каховской гидроэлектростанции прорвало плотину. ВСУ регулярно обстреливали ГЭС. Также специалисты фиксировали, что Киев сбрасывал воду, что так же не лучшим образом влияло на конструкцию дамбы.Подробнее о Катастрофа на Каховском море. Какая из днепровских ГЭС станет следующей? в материале Ивана Лизана на сайте Украина.ру

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Сергей Зуев

новости, днепр, россия, херсонская область, владимир сальдо, эксклюзив, михаил развожаев, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, петербургский международный экономический форум (фонд), пмэф, украина, всу, атака, беспилотники, дроны