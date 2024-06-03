"Опыт Крынок ничему не научил". Сальдо рассказал о попытке леммингов форсировать Днепр
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкИнтервью губернатора Херсонской области В. Сальдо агентству РИА Новости
Военнослужащие ВСУ продолжают попытки переправиться через Днепр. Все они заканчиваются их гибелью, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо
Российские войска пресекли попытку военнослужащих ВСУ переправиться через Днепр на лодках и высадиться в Херсонской области России. Плавучие средства с украинскими бойцами ночью двигались по направлению к поселку Днепряны в Новокаховском городском округе. Десант уничтожили на воде.
"Наши военнослужащие открыли по противнику массированный огонь из всех средств поражения. В результате основная часть т.наз. "десанта" уничтожена на воде при подходе к берегу и на берегу. Остатки "десанта" сброшены в реку.
Опыт Крынок горе-морских пехотинцев киевского режима ничему не научил. Они продолжают самоубийственные рейды через Днепр, за что заслужили у наших бойцов прозвище "лемминги", - сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.