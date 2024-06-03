"Опыт Крынок ничему не научил". Сальдо рассказал о попытке леммингов форсировать Днепр - 03.06.2024 Украина.ру
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"Опыт Крынок ничему не научил". Сальдо рассказал о попытке леммингов форсировать Днепр
"Опыт Крынок ничему не научил". Сальдо рассказал о попытке леммингов форсировать Днепр - 03.06.2024 Украина.ру
"Опыт Крынок ничему не научил". Сальдо рассказал о попытке леммингов форсировать Днепр
Военнослужащие ВСУ продолжают попытки переправиться через Днепр. Все они заканчиваются их гибелью, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо
2024-06-03T12:28
2024-06-03T12:28
новости
днепр
херсонская область
владимир сальдо
вооруженные силы украины
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Российские войска пресекли попытку военнослужащих ВСУ переправиться через Днепр на лодках и высадиться в Херсонской области России. Плавучие средства с украинскими бойцами ночью двигались по направлению к поселку Днепряны в Новокаховском городском округе. Десант уничтожили на воде. "Наши военнослужащие открыли по противнику массированный огонь из всех средств поражения. В результате основная часть т.наз. "десанта" уничтожена на воде при подходе к берегу и на берегу. Остатки "десанта" сброшены в реку.Опыт Крынок горе-морских пехотинцев киевского режима ничему не научил. Они продолжают самоубийственные рейды через Днепр, за что заслужили у наших бойцов прозвище "лемминги", - сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
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новости, днепр, херсонская область, владимир сальдо, вооруженные силы украины
Новости, Днепр, Херсонская область, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины

"Опыт Крынок ничему не научил". Сальдо рассказал о попытке леммингов форсировать Днепр

12:28 03.06.2024
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкИнтервью губернатора Херсонской области В. Сальдо агентству РИА Новости
Интервью губернатора Херсонской области В. Сальдо агентству РИА Новости - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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Военнослужащие ВСУ продолжают попытки переправиться через Днепр. Все они заканчиваются их гибелью, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо
Российские войска пресекли попытку военнослужащих ВСУ переправиться через Днепр на лодках и высадиться в Херсонской области России. Плавучие средства с украинскими бойцами ночью двигались по направлению к поселку Днепряны в Новокаховском городском округе. Десант уничтожили на воде.
"Наши военнослужащие открыли по противнику массированный огонь из всех средств поражения. В результате основная часть т.наз. "десанта" уничтожена на воде при подходе к берегу и на берегу. Остатки "десанта" сброшены в реку.
Опыт Крынок горе-морских пехотинцев киевского режима ничему не научил. Они продолжают самоубийственные рейды через Днепр, за что заслужили у наших бойцов прозвище "лемминги", - сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
- РИА Новости, 1920, 28.05.2024
28 мая, 09:55
"Завалены телами": в Крынках обнаружили подвалы с трупами ВСУшниковГубернатор Херсонской области рассказал о находках российских военных в Крынках. Об этом он написал 28 мая в своём телеграм-канале
 
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