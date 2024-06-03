https://ukraina.ru/20240603/1055448335.html

"Опыт Крынок ничему не научил". Сальдо рассказал о попытке леммингов форсировать Днепр

"Опыт Крынок ничему не научил". Сальдо рассказал о попытке леммингов форсировать Днепр - 03.06.2024 Украина.ру

"Опыт Крынок ничему не научил". Сальдо рассказал о попытке леммингов форсировать Днепр

Военнослужащие ВСУ продолжают попытки переправиться через Днепр. Все они заканчиваются их гибелью, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо

2024-06-03T12:28

2024-06-03T12:28

2024-06-03T12:28

новости

днепр

херсонская область

владимир сальдо

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/1f/1052996439_410:0:2585:1223_1920x0_80_0_0_23a348ec6f15a2258a584f738584e6cc.jpg

Российские войска пресекли попытку военнослужащих ВСУ переправиться через Днепр на лодках и высадиться в Херсонской области России. Плавучие средства с украинскими бойцами ночью двигались по направлению к поселку Днепряны в Новокаховском городском округе. Десант уничтожили на воде. "Наши военнослужащие открыли по противнику массированный огонь из всех средств поражения. В результате основная часть т.наз. "десанта" уничтожена на воде при подходе к берегу и на берегу. Остатки "десанта" сброшены в реку.Опыт Крынок горе-морских пехотинцев киевского режима ничему не научил. Они продолжают самоубийственные рейды через Днепр, за что заслужили у наших бойцов прозвище "лемминги", - сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

https://ukraina.ru/20240528/1055323959.html

днепр

херсонская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, днепр, херсонская область, владимир сальдо, вооруженные силы украины