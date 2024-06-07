https://ukraina.ru/20240607/1055516981.html

Уничтожить ВСУ и подорвать моральный дух: Ищенко объяснил, какие три вещи нужны для победы в СВО

Уничтожить ВСУ и подорвать моральный дух: Ищенко объяснил, какие три вещи нужны для победы в СВО - 07.06.2024 Украина.ру

Уничтожить ВСУ и подорвать моральный дух: Ищенко объяснил, какие три вещи нужны для победы в СВО

Для того чтобы оформить победу в СВО и провести демилитаризацию Украины необходимо вывести из строя вражескую армию и предотвратить создание новой. Также нужно подорвать моральный дух не только вооружённых сил, но и украинской власти. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко

2024-06-07T05:15

2024-06-07T05:15

2024-06-07T05:15

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сво

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власти украины

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По мнению автора, все известные военные теоретики (от Суворова до Клаузевица и Сунь Цзы) с той или иной степенью доступности и прозрачности писали о том, что для победы необходимы три вещи.Во-первых, необходимо вывести из строя вражескую армию, как силу, способную вести войну. Во-вторых, нужно предотвратить возможность создания противником новой армии, для чего большинство советовало оккупировать территорию, с которой враг получает необходимые ресурсы, отметил Ищенко.В-третьих, нужно подорвать моральный дух не только вооружённых сил, но народа и власти, с тем чтобы продолжение сопротивления в любой форме стало для них невозможным психологически, а любой мир представлялся бы предпочтительнее войны, подчеркнул эксперт.Итого, для того чтобы оформить победу в СВО и провести демилитаризацию Украины, из этих трёх пунктов, которые классики военной науки считали обязательными, необходимо выполнить все три, указал политолог.Полный текст статьи Ростислава Ищенко Демилитаризация Украины: Как должен выглядеть успех СВО читайте на сайте Украина.руО том, смогут ли Украина и Запад заставить Россию делать резкие шаги можно прочитать в интервью Евгения Норина Россия устроит ВСУ иглоукалывание под Ахтыркой, уворачиваясь от идиотского кунштюка США

https://ukraina.ru/20240605/1055504005.html

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новости, украина, россия, запад, ростислав ищенко, потери всу, территория, сво, победа, власти украины, война, мир, украинская армия