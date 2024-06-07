Уничтожить ВСУ и подорвать моральный дух: Ищенко объяснил, какие три вещи нужны для победы в СВО - 07.06.2024 Украина.ру
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Уничтожить ВСУ и подорвать моральный дух: Ищенко объяснил, какие три вещи нужны для победы в СВО
Уничтожить ВСУ и подорвать моральный дух: Ищенко объяснил, какие три вещи нужны для победы в СВО - 07.06.2024 Украина.ру
Уничтожить ВСУ и подорвать моральный дух: Ищенко объяснил, какие три вещи нужны для победы в СВО
Для того чтобы оформить победу в СВО и провести демилитаризацию Украины необходимо вывести из строя вражескую армию и предотвратить создание новой. Также нужно подорвать моральный дух не только вооружённых сил, но и украинской власти. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
2024-06-07T05:15
2024-06-07T05:15
новости
украина
россия
запад
ростислав ищенко
потери всу
территория
сво
победа
власти украины
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По мнению автора, все известные военные теоретики (от Суворова до Клаузевица и Сунь Цзы) с той или иной степенью доступности и прозрачности писали о том, что для победы необходимы три вещи.Во-первых, необходимо вывести из строя вражескую армию, как силу, способную вести войну. Во-вторых, нужно предотвратить возможность создания противником новой армии, для чего большинство советовало оккупировать территорию, с которой враг получает необходимые ресурсы, отметил Ищенко.В-третьих, нужно подорвать моральный дух не только вооружённых сил, но народа и власти, с тем чтобы продолжение сопротивления в любой форме стало для них невозможным психологически, а любой мир представлялся бы предпочтительнее войны, подчеркнул эксперт.Итого, для того чтобы оформить победу в СВО и провести демилитаризацию Украины, из этих трёх пунктов, которые классики военной науки считали обязательными, необходимо выполнить все три, указал политолог.Полный текст статьи Ростислава Ищенко Демилитаризация Украины: Как должен выглядеть успех СВО читайте на сайте Украина.руО том, смогут ли Украина и Запад заставить Россию делать резкие шаги можно прочитать в интервью Евгения Норина Россия устроит ВСУ иглоукалывание под Ахтыркой, уворачиваясь от идиотского кунштюка США
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новости, украина, россия, запад, ростислав ищенко, потери всу, территория, сво, победа, власти украины, война, мир, украинская армия
Новости, Украина, Россия, Запад, Ростислав Ищенко, потери ВСУ, территория, СВО, победа, власти Украины, война, мир, украинская армия

Уничтожить ВСУ и подорвать моральный дух: Ищенко объяснил, какие три вещи нужны для победы в СВО

05:15 07.06.2024
 
© AP / Vadim GhirdaВСУ военнослужащий Украина танк оружие бтр
ВСУ военнослужащий Украина танк оружие бтр - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© AP / Vadim Ghirda
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Для того чтобы оформить победу в СВО и провести демилитаризацию Украины необходимо вывести из строя вражескую армию и предотвратить создание новой. Также нужно подорвать моральный дух не только вооружённых сил, но и украинской власти. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
По мнению автора, все известные военные теоретики (от Суворова до Клаузевица и Сунь Цзы) с той или иной степенью доступности и прозрачности писали о том, что для победы необходимы три вещи.
Во-первых, необходимо вывести из строя вражескую армию, как силу, способную вести войну. Во-вторых, нужно предотвратить возможность создания противником новой армии, для чего большинство советовало оккупировать территорию, с которой враг получает необходимые ресурсы, отметил Ищенко.
В-третьих, нужно подорвать моральный дух не только вооружённых сил, но народа и власти, с тем чтобы продолжение сопротивления в любой форме стало для них невозможным психологически, а любой мир представлялся бы предпочтительнее войны, подчеркнул эксперт.
Итого, для того чтобы оформить победу в СВО и провести демилитаризацию Украины, из этих трёх пунктов, которые классики военной науки считали обязательными, необходимо выполнить все три, указал политолог.
"Пока где-то на планете будет тлеть хоть маленький, совсем незаметный, но "суверенный" огонёк анти-России, будущее русского государства и русского народа будет находиться под прямой и явной угрозой. В таком случае рано или поздно то что мы сейчас заканчиваем, придётся начинать сначала", - заключил автор.
Полный текст статьи Ростислава Ищенко Демилитаризация Украины: Как должен выглядеть успех СВО читайте на сайте Украина.ру
О том, смогут ли Украина и Запад заставить Россию делать резкие шаги можно прочитать в интервью Евгения Норина Россия устроит ВСУ иглоукалывание под Ахтыркой, уворачиваясь от идиотского кунштюка США
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НовостиУкраинаРоссияЗападРостислав Ищенкопотери ВСУтерриторияСВОпобедавласти Украинывойнамирукраинская армия
 
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