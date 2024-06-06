https://ukraina.ru/20240606/1055502261.html

Военный эксперт раскрыл, что хранит Украина на Ровенской АЭС и почему Киев не боится ядерного заражения

Военный эксперт раскрыл, что хранит Украина на Ровенской АЭС и почему Киев не боится ядерного заражения - 06.06.2024 Украина.ру

Военный эксперт раскрыл, что хранит Украина на Ровенской АЭС и почему Киев не боится ядерного заражения

Украина хранит боеприпасы даже на Ровенской АЭС, пользуясь тем, что по ней не будут наноситься удары. При этом ВСУ сами обстреливают Запорожскую АЭС. Киевским властям все равно, будет ли там угроза радиационного заражения. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв

2024-06-06T04:20

2024-06-06T04:20

2024-06-06T04:20

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Отвечать на агрессивные планы Запада России надо очень жестко. В частности, надо сбивать американские и европейские беспилотники над нейтральными водами Черного моря, рассказал эксперт.Недавно российские военные нанесли удар по газовым хранилищам Украины, где противник в том числе складировал вооружения и снаряды. Не говоря уже о том, что Киев использует газ на сталелитейных заводах для выпуска боеприпасов. Поэтому их обязательно нужно уничтожать, отметил он.Также ВС РФ обязаны "положить" всю энергетическую систему Украины, как уже было после ударов по ДнепроГЭС. Хотя сейчас лето и выработка тепла не так важна для ВСУ. Но все равно для противника это будет "весьма печально", резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Виталия Киселева: Россия перейдет от классики к новизне, перекроет ВСУ в Сумах и сокрушит США читайте на сайте Украина.руО новых проектах ДНР и ЛНР, а также о планах по развитию новых регионов России можно узнать из интервью Дмитрия Краснова: Донбасс учит Москву жить не в гламуре, а в реальности судьбоносной борьбы с Западом

https://ukraina.ru/20240605/1055497909.html

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