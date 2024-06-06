"У кого нет денег — идут на штурм": эксперт раскрыл, как Киев роет окопы и блиндажи за счет солдат ВСУ - 06.06.2024 Украина.ру
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"У кого нет денег — идут на штурм": эксперт раскрыл, как Киев роет окопы и блиндажи за счет солдат ВСУ
"У кого нет денег — идут на штурм": эксперт раскрыл, как Киев роет окопы и блиндажи за счет солдат ВСУ - 06.06.2024 Украина.ру
"У кого нет денег — идут на штурм": эксперт раскрыл, как Киев роет окопы и блиндажи за счет солдат ВСУ
Строительство оборонительный сооружений Киев осуществляет за счет местных бюджетов и солдат ВСУ, которым задерживают выплату денежного довольствия. Запад следит, чтобы Украина хоть что-то вкладывала в строительство обороны. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв
2024-06-06T04:10
2024-06-06T04:10
новости
киев
украина
киселев
россия
блиндажи
оборона
строительство
запад
всу
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Запад прекрасно понимает, что новое продвижение российских частей неминуемо. Поэтому тщательно следит за тем, чтобы Украина не разворовывала последние деньги из бюджета, а что-то вкладывала в строительство обороны, рассказал военный.Но деньги все же разворовываются, а строительство оборонительный сооружений осуществляется за счет местных бюджетов и солдат ВСУ, которым задерживают выплату денежного довольствия, указал он.Но людские запасы у Киева не бесконечные. Поэтому он пытается привлечь к участию в боевых действиях представителей МЧС и МВД. Теоретически противник может набрать еще 140 тысяч человек. Но очень сомнительно, что эти люди рьяно будут воевать на передовой, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Виталия Киселева: Россия перейдет от классики к новизне, перекроет ВСУ в Сумах и сокрушит США читайте на сайте Украина.руО том, до каких пределов дойдет эскалация после разрешения западных стран наносить удары своим оружием по "старым территориям" России можно прочитать в интервью Михаила Павлива: Украина замрет во внутренней эмиграции, а Россия ждет, когда Запад доведет ее до края
https://ukraina.ru/20240605/1055484122.html
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новости, киев, украина, киселев, россия, блиндажи, оборона, строительство, запад, всу, сво, мобилизация
Новости, Киев, Украина, Киселев, Россия, блиндажи, оборона, Строительство, Запад, ВСУ, СВО, мобилизация

"У кого нет денег — идут на штурм": эксперт раскрыл, как Киев роет окопы и блиндажи за счет солдат ВСУ

04:10 06.06.2024
 
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Окопы ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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Строительство оборонительный сооружений Киев осуществляет за счет местных бюджетов и солдат ВСУ, которым задерживают выплату денежного довольствия. Запад следит, чтобы Украина хоть что-то вкладывала в строительство обороны. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв
Запад прекрасно понимает, что новое продвижение российских частей неминуемо. Поэтому тщательно следит за тем, чтобы Украина не разворовывала последние деньги из бюджета, а что-то вкладывала в строительство обороны, рассказал военный.
Но деньги все же разворовываются, а строительство оборонительный сооружений осуществляется за счет местных бюджетов и солдат ВСУ, которым задерживают выплату денежного довольствия, указал он.
"Кстати, киевский режим сейчас создает подразделения с замысловатым названием, которые фактически занимаются рытьем окопов и блиндажей. Там система такая — те, кто заплатит хорошие деньги, сидит в тылу. А те, у кого нет денег, идут на штурм российских позиций", отметил Киселев.
Но людские запасы у Киева не бесконечные. Поэтому он пытается привлечь к участию в боевых действиях представителей МЧС и МВД. Теоретически противник может набрать еще 140 тысяч человек. Но очень сомнительно, что эти люди рьяно будут воевать на передовой, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Виталия Киселева: Россия перейдет от классики к новизне, перекроет ВСУ в Сумах и сокрушит США читайте на сайте Украина.ру
О том, до каких пределов дойдет эскалация после разрешения западных стран наносить удары своим оружием по "старым территориям" России можно прочитать в интервью Михаила Павлива: Украина замрет во внутренней эмиграции, а Россия ждет, когда Запад доведет ее до края
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