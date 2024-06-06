https://ukraina.ru/20240606/1055498281.html

"У кого нет денег — идут на штурм": эксперт раскрыл, как Киев роет окопы и блиндажи за счет солдат ВСУ

"У кого нет денег — идут на штурм": эксперт раскрыл, как Киев роет окопы и блиндажи за счет солдат ВСУ - 06.06.2024 Украина.ру

"У кого нет денег — идут на штурм": эксперт раскрыл, как Киев роет окопы и блиндажи за счет солдат ВСУ

Строительство оборонительный сооружений Киев осуществляет за счет местных бюджетов и солдат ВСУ, которым задерживают выплату денежного довольствия. Запад следит, чтобы Украина хоть что-то вкладывала в строительство обороны. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв

2024-06-06T04:10

2024-06-06T04:10

2024-06-06T04:10

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Запад прекрасно понимает, что новое продвижение российских частей неминуемо. Поэтому тщательно следит за тем, чтобы Украина не разворовывала последние деньги из бюджета, а что-то вкладывала в строительство обороны, рассказал военный.Но деньги все же разворовываются, а строительство оборонительный сооружений осуществляется за счет местных бюджетов и солдат ВСУ, которым задерживают выплату денежного довольствия, указал он.Но людские запасы у Киева не бесконечные. Поэтому он пытается привлечь к участию в боевых действиях представителей МЧС и МВД. Теоретически противник может набрать еще 140 тысяч человек. Но очень сомнительно, что эти люди рьяно будут воевать на передовой, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Виталия Киселева: Россия перейдет от классики к новизне, перекроет ВСУ в Сумах и сокрушит США читайте на сайте Украина.руО том, до каких пределов дойдет эскалация после разрешения западных стран наносить удары своим оружием по "старым территориям" России можно прочитать в интервью Михаила Павлива: Украина замрет во внутренней эмиграции, а Россия ждет, когда Запад доведет ее до края

https://ukraina.ru/20240605/1055484122.html

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