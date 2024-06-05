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В Погранслужбе Украины объяснили запрет на выезд для лиц с двойным гражданством

В Погранслужбе Украины объяснили запрет на выезд для лиц с двойным гражданством - 05.06.2024 Украина.ру

В Погранслужбе Украины объяснили запрет на выезд для лиц с двойным гражданством

Украина не признает двойного гражданства, поэтому выезд из страны для таких граждан запрещен. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко. Его слова приводит украинское издание LIGA.net

2024-06-05T11:39

2024-06-05T11:39

2024-06-05T11:39

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Накануне, 4 июня, Демченко заявил, что с Украины не будут выпускать людей, у которых имеется гражданство или вид на жительство в другой стране.Новость об этом быстро распространилась в Сети. Спикер Госпогранслужбы Украины объяснил, чем обусловлен запрет.По словам Демченко, если граждане Украины имеют паспорт другой страны, они в первую очередь рассматриваются исключительно как граждане Украины. Следовательно, на них распространяются права и обязанности.По его словам, пограничники неоднократно выявляли украинцев, которые на паспортном контроле выдавали себя за иностранцев, за что были привлечены к ответственности.При этом, добавил Демченко, это не относится к тем украинцам, которые на постоянной основе живут в иностранном государстве и встали на консульский учет в зарубежном дипломатическом учреждении Украины.Посольство США на Украине 4 июня сообщило, что Украина отменила с 1 июня исключение относительно "проживания за границей" для выезда из страны лиц с двойным гражданством.Теперь украинцам призывного возраста покидать Украину будет нельзя даже в том случае, если они будут иметь американский паспорт. Гражданство США не гарантирует того, что въехав на территорию Украины, мужчины смогут вернуться обратно.Об ужесточении мобилизации на Украине в материале Дмитрия Ковалевича Герой, он же враг народа. Почему украинская молодежь бравирует уклонением от мобилизации на сайте Украина.ру

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новости, украина, сша, госпогранслужба, загранпаспорта, двойное гражданство, паспорт