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Американский паспорт больше не поможет украинцам покинуть страну

Американский паспорт больше не поможет украинцам покинуть страну - 04.06.2024 Украина.ру

Американский паспорт больше не поможет украинцам покинуть страну

С 1 июня Киев отменил исключение "проживание за границей", которое ранее позволяло украинцам призывного возраста покидать страну в период действия военного положения. Об этом во вторник информировало посольство США в украинской столице

2024-06-04T23:20

2024-06-04T23:20

2024-06-04T23:23

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С лета украинцам в возрасте от 18 до 60 лет покидать Украину будет нельзя даже в том случае, если они будут иметь американский паспорт. Гражданство США не гарантирует того, что въехав на территорию Украины, мужчины смогут вернуться обратно. "Если вы в настоящее время не находитесь на Украине, мы настоятельно рекомендуем воздержаться от любых поездок на Украину гражданам США мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, которые также имеют украинское гражданство или претендуют на украинское гражданство и не желают оставаться на Украине на неопределенный срок. Существует чрезвычайно высокий риск, что вас не выпустят даже с паспортом США", - заявили в посольстве. В американском дипведомстве подчеркнули, что "ограничены в своих возможностях влиять на украинское законодательство", которое не признаёт двойное гражданство. Ранее в этот же день сообщалось, что по новому закону об усилении мобилизации, выезд украинцев, имеющих вид на жительство в других странах, за рубеж невозможен. Пока этот вопрос не урегулирован в правилах пересечения границы и перспективы его решения в ближайшем будущем нет.Почему Россия должна и может помощь сбежавшим от мобилизации в Европу украинцам, дав им рабочие места читайте в комментарии заведующего отделом Украины Института стран СНГ Ивана Скорикова на Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240527/1055310725.html

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новости, украина, сша, киев, мобилизация, сво, спецоперация, пересечение границы, паспорт