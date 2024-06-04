Американский паспорт больше не поможет украинцам покинуть страну
23:20 04.06.2024 (обновлено: 23:23 04.06.2024)
С 1 июня Киев отменил исключение "проживание за границей", которое ранее позволяло украинцам призывного возраста покидать страну в период действия военного положения. Об этом во вторник информировало посольство США в украинской столице
С лета украинцам в возрасте от 18 до 60 лет покидать Украину будет нельзя даже в том случае, если они будут иметь американский паспорт. Гражданство США не гарантирует того, что въехав на территорию Украины, мужчины смогут вернуться обратно.
"Если вы в настоящее время не находитесь на Украине, мы настоятельно рекомендуем воздержаться от любых поездок на Украину гражданам США мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, которые также имеют украинское гражданство или претендуют на украинское гражданство и не желают оставаться на Украине на неопределенный срок. Существует чрезвычайно высокий риск, что вас не выпустят даже с паспортом США", - заявили в посольстве.
В американском дипведомстве подчеркнули, что "ограничены в своих возможностях влиять на украинское законодательство", которое не признаёт двойное гражданство.
Ранее в этот же день сообщалось, что по новому закону об усилении мобилизации, выезд украинцев, имеющих вид на жительство в других странах, за рубеж невозможен. Пока этот вопрос не урегулирован в правилах пересечения границы и перспективы его решения в ближайшем будущем нет.
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