РФ должна помощь сбежавшим от мобилизации в Европу украинцам, дав им рабочие места - Скориков - 30.05.2024 Украина.ру
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РФ должна помощь сбежавшим от мобилизации в Европу украинцам, дав им рабочие места - Скориков
РФ должна помощь сбежавшим от мобилизации в Европу украинцам, дав им рабочие места - Скориков - 30.05.2024 Украина.ру
РФ должна помощь сбежавшим от мобилизации в Европу украинцам, дав им рабочие места - Скориков
Сегодня на Украине проводится жестокая, насильственная мобилизация, а страны Запада готовятся выдавать Киеву мужчин, сбежавших из дома. В этой связи, Россия могла бы помочь восьми миллионам украинцев, которым грозит отправка на фронт, заявил заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков
2024-05-30T16:16
2024-05-30T16:22
новости
россия
иван скориков
госдума
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мобилизация
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В ходе дискуссии на форуме "Какая победа нам нужна?", приуроченного к 10-летнему юбилею издания Украина.ру., он задал соответствующий вопрос депутату Госдумы Олегу Матвийчеву. "Многие граждане Украины, которые пытаются приехать в Россию сталкиваются с тем, что их разворачивают. Из соображений безопасности, конечно, но при этом вспоминаю слова президента Сербии Александра Вуйчича, что у него в стране самый пророссийски настроенный народ, выступающий за спецоперацию – это люди с паспортами Украины, а против – как раз граждане РФ – релоканты, которые могут спокойно прилететь в Шереметьево", – объяснил он. Эксперт напомнил, что раз Россия борется за умы, следует помочь тем, кто не желает становится пушечным мясом в рядах украинской армии. Разумеется, украинцев следует пропускать на территорию России с учетом тщательной проверки: не причастных к русофобии, не спонсировавших ВСУ и так далее. "Ведь большинство людей бежали спасая себя и свои семьи. (...) России не хватает три-четыре миллиона работников и вместо представителей других национальностей, следовало бы привлечь русскоязычных, ассимилированных украинцев, соблюдая меры безопасности", – указал он. Депутат Госдумы Олег Матвийчев согласился со Скориковым, заявив, что и прежде поддерживал такую инициативу, однако столкнулся в возражением огромного количества людей. "Но если эти люди там, на Украине не нужны, то в таком случае, освободив мы Одессу, будем местных жителей выселять оттуда? Они нам тоже, выходит, не нужны? Конечно, мы должны дать клич всем украинцам на территории Европы (...) их нужно срочно сюда всех перетаскивать", – призвал он.Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что РФ может столкнуться с дефицитом квалифицированных кадров, а покрыть его за счёт мигрантов нельзя.
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новости, россия, иван скориков, госдума, снг, европа, украина, украинские беженцы, мобилизация, сво
Новости, Россия, Иван Скориков, Госдума, СНГ, Европа, Украина, украинские беженцы, мобилизация, СВО

РФ должна помощь сбежавшим от мобилизации в Европу украинцам, дав им рабочие места - Скориков

16:16 30.05.2024 (обновлено: 16:22 30.05.2024)
 
Иван Скориков
Иван Скориков
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Сегодня на Украине проводится жестокая, насильственная мобилизация, а страны Запада готовятся выдавать Киеву мужчин, сбежавших из дома. В этой связи, Россия могла бы помочь восьми миллионам украинцев, которым грозит отправка на фронт, заявил заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков
В ходе дискуссии на форуме "Какая победа нам нужна?", приуроченного к 10-летнему юбилею издания Украина.ру., он задал соответствующий вопрос депутату Госдумы Олегу Матвийчеву.
"Многие граждане Украины, которые пытаются приехать в Россию сталкиваются с тем, что их разворачивают. Из соображений безопасности, конечно, но при этом вспоминаю слова президента Сербии Александра Вуйчича, что у него в стране самый пророссийски настроенный народ, выступающий за спецоперацию – это люди с паспортами Украины, а против – как раз граждане РФ – релоканты, которые могут спокойно прилететь в Шереметьево", – объяснил он.
Эксперт напомнил, что раз Россия борется за умы, следует помочь тем, кто не желает становится пушечным мясом в рядах украинской армии. Разумеется, украинцев следует пропускать на территорию России с учетом тщательной проверки: не причастных к русофобии, не спонсировавших ВСУ и так далее.
"Ведь большинство людей бежали спасая себя и свои семьи. (...) России не хватает три-четыре миллиона работников и вместо представителей других национальностей, следовало бы привлечь русскоязычных, ассимилированных украинцев, соблюдая меры безопасности", – указал он.
Депутат Госдумы Олег Матвийчев согласился со Скориковым, заявив, что и прежде поддерживал такую инициативу, однако столкнулся в возражением огромного количества людей.

"Но если эти люди там, на Украине не нужны, то в таком случае, освободив мы Одессу, будем местных жителей выселять оттуда? Они нам тоже, выходит, не нужны? Конечно, мы должны дать клич всем украинцам на территории Европы (...) их нужно срочно сюда всех перетаскивать", – призвал он.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что РФ может столкнуться с дефицитом квалифицированных кадров, а покрыть его за счёт мигрантов нельзя.
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13 мая, 12:46
"Никто не ожидал": власти Британии запретили украинским мигрантам привозить детейВласти Великобритании изменили правила спонсорства для украинских беженцев, теперь они не смогут привезти в страну своих детей. Об этом сообщили журналисты британского издания The Independent
 
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